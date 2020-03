Tesco vend ses divisions Thaïlande et Malaisie pour 8,2 milliards de livres sterling

La vente fait partie de la revue stratégique de Tesco qui la concentrera désormais sur ses opérations européennes.

// Tesco Thailand et Tesco Malaysia seront cédés pour 8,2 milliards de livres sterling

// La vente a été conclue avec CP Group, le plus grand conglomérat de Thaïlande présidé par Dhanin Chearavanont

// La sortie de Thaïlande et de Malaisie fait suite à la sortie de Tesco de Chine

Tesco a conclu un accord pour vendre ses armes de supermarché en Thaïlande et en Malaisie, pour une valeur d’environ 8,2 milliards de livres sterling.

L’épicier des Big 4 a déclaré que l’accord lui permettrait de recevoir environ 8 milliards de livres sterling de produits en espèces, dont 5 milliards de dollars seraient versés aux actionnaires sous forme de dividende unique.

Le solde du produit en espèces devrait être utilisé pour compléter le déficit des pensions de Tesco.

Tesco a accepté de vendre ses activités en Asie du Sud-Est à CP Group, le plus grand conglomérat de Thaïlande présidé par Dhanin Chearavanont, le deuxième homme le plus riche du pays.

La nouvelle survient après que le géant de l’épicerie a confirmé en décembre qu’il envisageait de vendre ses activités asiatiques dans le cadre d’un examen stratégique et qu’il avait été approché par un acheteur potentiel.

Le mois dernier, Tesco a également quitté la Chine après avoir vendu sa participation dans la coentreprise Gain Land pour 275 millions de livres sterling.

La chaîne de supermarchés a déclaré avoir reçu plusieurs offres pour la division asiatique et estime que la cession “réalisera une valeur nettement supérieure à celle qui pourrait être générée par la propriété et l’investissement continus de Tesco”.

Tesco a déclaré que l’accord pour sa division en Asie du Sud-Est, qui devrait être conclu au deuxième trimestre de 2020, “simplifiera davantage” l’entreprise et ne la laissera qu’aux opérations en Europe.

Il a déclaré qu’il se concentrerait désormais sur les opérations au Royaume-Uni et en Irlande, où il compte 3769 magasins, ainsi que sur ses opérations en Europe de l’Est, où il compte 895 magasins.

“Après un intérêt entrant et un examen stratégique détaillé de toutes les options, nous annonçons aujourd’hui le projet de vente de Tesco Thailand et Tesco Malaysia”, a déclaré le PDG Dave Lewis.

«Cette vente dégage une valeur matérielle et nous permet de simplifier et de concentrer davantage les activités, ainsi que de rendre une valeur significative aux actionnaires.

«Je tiens à remercier tous nos collègues de Tesco Thailand et Tesco Malaysia pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur service à nos clients, ce qui a abouti à la création d’une entreprise aussi solide.

«Je suis convaincu que l’accord que nous avons conclu avec le Groupe CP représente une opportunité passionnante pour leur succès continu.»

