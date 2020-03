Tesla avec FSD s’arrêtera automatiquement aux feux de stop et STOP

Il y a quelques mois, les propriétaires de Tesla ont pu prépayer des capteurs sophistiqués qui permettraient – pas encore – de conduire leurs voitures pratiquement seules dans certaines conditions. Une démonstration préalable du fonctionnement du FSD a été démontrée aux États-Unis.

7 000 dollars peuvent sembler beaucoup d’argent, mais ce n’est pas tant par rapport au prix d’une Tesla Model S, d’un Model X ou d’une version chargée du Model 3 ou du Model Y. C’est le prix qui avait été demandé à l’époque -aucune offre- pour le package Conduite entièrement autonome (FSD) avec les capteurs nécessaires à la conduite autonome – théoriquement complète -.

Tesla est actuellement capable de conduire mode semi-autonome sur les autoroutes et les voies rapides, et bien que le système fonctionne correctement sur d’autres types de routes, il n’est pas recommandé de le faire, et encore moins si le conducteur ignore le volant et la route. Certains l’ont payé de leur vie malgré les avertissements du système.

Dans les zones urbaines, c’est une autre chanson. Un élément clé de la conduite dans les zones urbaines sont les intersections, qui sont généralement réglementées par une signalisation horizontale, verticale, signalétique ou circonstancielle. Tesla “apprend” à distinguer les feux de circulation depuis des mois.

Tesla appelle cela le “mode ombre”c’est-à-dire une opération en arrière-plan par inadvertance pour le conducteur. Les intelligences artificielles ont remarqué la façon dont les humains conduisent et comparent leur comportement avec les lumières capturées par les caméras avant.

À ce jour, certaines expériences pilotes ont été réalisées dans la compétition pour contrôler les feux de circulation avec des caméras de vision artificielle ou des informations d’infrastructure (V2X) pour aider le conducteur à suivre le rythme pour capturer la plupart des disques verts et ne pas avoir à levez-vous.

Cela pousse le concept un peu plus loin, en détectant les feux de circulation pour suivre ou ralentir de la manière la plus efficace et en conformité avec les règles de circulation. Dans la vidéo suivante, publiée par InsideEVs, nous voyons un exemple du fonctionnement du système:

Comment l’ont-ils fait? Cette fonctionnalité n’est pas disponible, mais on pense qu’elle sera bientôt disponible. InsideEVs dit qu’il ne peut pas révéler s’il s’agit d’une version bêta pour un client qui la teste, s’il s’agit d’un test Tesla ou s’il a été obtenu via un hack. Nous devrons garder la question.

La vidéo montre sur l’écran central qu’en plus de reconnaître les voies, les piétons et les véhicules autour du périmètre de la voiture, les feux de circulation sont captés par la caméra et la distance d’eux est calculée. Bien qu’il ne soit pas vu dans la vidéo, InsideEVs assure qu’il réagit également aux signaux STOP.

Lorsque la mise à jour OTA (sur Internet) atteindra les clients qui ont payé le FSD, le jour sera plus proche lorsque Tesla pourra faire du “robotaxis”. En d’autres termes, la journée est également plus proche quand une Tesla peut ramener son propriétaire à la maison – pour une raison quelconque.

La publication de la mise à niveau OTA ne signifie pas automatiquement qu’elle fonctionnera n’importe où, car les différences de signalisation nécessitent un certain nombre d’adaptations et peuvent être bloquées par zone géographique. De plus, il y a une autre question importante, la réglementation de chaque pays ou état.

Et la compétition? Pour le moment, il n’a pas quelque chose de similaire, le plus que nous pouvons trouver sont des assistants pour la circulation avec un trafic encombré d’arrêt et de démarrage et, le cas échéant, des changements de voie. En fait, certains régulateurs de vitesse actifs fonctionnent dans les zones urbaines jusqu’à ce que l’on se souvienne qu’ils ne s’arrêtent pas aux intersections, mais que les véhicules peuvent suivre sans entrer en collision avec eux.

Afin de fournir une capacité de conduite autonome à un niveau aussi élevé, trois choses sont nécessaires: capteurs, logiciel et un matériel avec une puissance de traitement suffisante pour filtrer tout ce qui provient des capteurs et prendre les mesures appropriées à temps. Le temps de réaction devrait tendre à 0. Sinon, un conducteur humain continuera de faire mieux. Tout cela coûte beaucoup d’argent.