Tesla bat Facebook: comparer les rapports trimestriels

Deux grands grands noms de Wall Street ont présenté des comptes trimestriels cette semaine et tandis que l’un a quelque chose à célébrer, l’autre lèche ses blessures. Parlons de Tesla et Facebook, dirigé respectivement par Elon Musk et Mark Zuckerberg.

Facebook brûle plus de 50 milliards de dollars

Partant du réseau social le plus célèbre au monde, Facebook a annoncé une augmentation de 51% de ses dépenses par rapport à l’année dernière ce qui a conduit à une baisse de la marge opérationnelle de l’entreprise de 45% en 2018 à 34% en 2019.

Les coûts d’exploitation, a-t-il annoncé Facebook, a augmenté de 34% à plus de 12,2 milliards de dollars et le réseau social a ainsi clôturé la période concernée avec un bénéfice net de 7,35 milliards de dollars, contre 6,88 milliards au quatrième trimestre 2018 (+ 7%). Le bénéfice par action est passé de 2,38 $ à 2,56 $ en deçà des attentes des analystes, indiquant un bénéfice par action de 2,53 $ et des revenus à 30 milliards de dollars. Au dernier trimestre 2019, Facebook a enregistré des revenus plus élevés que prévu de 21,08 milliards de dollars, la plus faible augmentation jamais enregistrée, moins de 25% sur un an.

En Bourse, l’action Facebook a perdu hier jeudi 30 janvier 6,13%, parmi les pires actions du jour sur le marché américain, un effondrement qui en quelques heures a annulé plus de 50 milliards de dollars de la capitalisation de marché géant les médias sociaux.

Tesla: pour la première fois des objectifs de livraison

Au lieu de cela, Tesla doit célébrer. Le constructeur américain de voitures électriques a clôturé les états financiers annuels pour la première fois en atteignant l’objectif sur les livraisons grâce principalement aux ventes du modèle 3. Les bénéfices de Tesla étaient en détail à 105 millions de dollars, soit 0,56 dollar par action. , passant de 140 millions de dollars, ou 0,78 $ par action, a atteint 12 mois plus tôt. la le chiffre d’affaires a plutôt augmenté à 7,4 milliards 7,2 milliards de dollars au cours de la même période de l’année précédente. On s’attendait à un bénéfice par action ajusté de 1,77 $ sur des ventes de 7,0 milliards de dollars.

Globalement en 2019 Tesla a livré 367 500 véhicules, avec une augmentation de 50% par rapport à l’année précédente, en ligne avec l’objectif indiqué par Musk lui-même dans une fourchette comprise entre 360 ​​000 et 400 000 livraisons.

Dès le début de l’année L’action Tesla a enregistré une progression de 53% ce qui a permis à l’entreprise d’en toucher un capitalisation 115 milliards de dollars, plus élevé que la somme de Ford et General Motors.