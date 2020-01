Tesla bat les estimations de Wall Street, le titre s’envole. Mais les analystes restent prudents

Une année inoubliable pour Tesla en 2019. Le constructeur américain de voitures électriques a clôturé le budget annuel du premier et a réussi à atteindre les objectifs annoncés sur les livraisons grâce surtout aux ventes du Model 3. Par conséquent, les nuages ​​lourds qui jusqu’en 2018 rendaient incertain l’avenir du géant fondé semblent définitivement anéantis par Elon Musk, y compris la radiation.

Mais passons aux chiffres. Au quatrième trimestre, Tesla vu le bénéfices à 105 millions de dollars, ou 0,56 $ par action, contre 140 millions de dollars, ou 0,78 $ par action, réalisés 12 mois plus tôt. Hors éléments extraordinaires, le bénéfice par action s’est élevé à 2,14 $.

la chiffre d’affaires il est passé à 7,4 milliards de dollars, contre 7,2 milliards pour la même période de l’année précédente. On s’attendait à un bénéfice par action ajusté de 1,77 $ sur des ventes de 7,0 milliards de dollars.

Dans l’ensemble en 2019, Tesla a livré 367 500 véhicules, soit une augmentation de 50% par rapport à l’année précédente. En ligne avec l’objectif indiqué par Musk d’une fourchette entre 360 ​​000 et 400 000 livraisons. La société a déclaré qu’elle s’attendait à pouvoir vendre plus de 500 000 véhicules «facilement» en 2020 et à avoir un flux de trésorerie et un bénéfice net positifs, sauf dans certains cas liés au lancement de nouveaux produits.

Titre rallié, valeur presque doublée en un an

Pressées après la fermeture de la Bourse, dans les échanges après les heures de Wall Street, les actions Tesla ont enregistré une poussée de près de 12%. Au cours des douze derniers mois, les actions de la société ont presque doublé de valeur, marquant une augmentation de 95% et dépassant i 100 milliards de dollars de valeur marchande.

… mais Bank of America reste prudent

Après les résultats trimestriels, les analystes de Bank of America ils ont revu à la hausse le cours cible à 12 mois des actions à 240 $ contre 240 $, bien en deçà des valeurs autour desquelles il évolue actuellement (580 euros). La notation a été confirmée sous-performante.

“Tout en admettant que Tesla est un pionnier sur le marché des véhicules électriques, nous pensons que l’optimisme des investisseurs sur la trajectoire de croissance des volumes et, surtout, sur les bénéfices / flux de trésorerie est exagéré.”