Tesla établit un nouveau record, le seuil de 100 milliards de capitalisation a été franchi

L’incendie du titre continue Tesla, qui hier, grâce à une série de promotions de certaines banques d’affaires, a brièvement franchi le seuil de 100 milliards de dollars de capitalisation. Un toit qui, s’il est maintenu pendant des mois, mettra un frein substantiel dans les poches du fondateur et PDG. Elon Musk. Sur le papier, selon Bloomberg, une première tranche du prix devrait rapporter environ 346 millions de dollars.

Hier en After-Hours, un jour où Wall Street montrait des signes de faiblesse en raison des craintes du virus chinois, les parts du constructeur de voitures électriques ont augmenté de 1,4% après la clôture de la séance sur la montée de 7,2% jusqu’à 555,10 $. Une hausse qui a poussé la capitalisation boursière au-delà du seuil psychologique de 100,1 milliards de dollars, juste en dessous des 100,6 milliards de dollars de Volkswagen AG.

Les raisons de la flambée du titre

Les raisons de l’incendie des actions de l’entreprise Elon Musk ils sont le résultat du changement d’attitude des investisseurs envers le constructeur automobile de la Silicon Valley. La musique était différente il y a un an. Au cours des cinq premiers mois de 2019, les actions avaient perdu environ 42% de leur valeur en raison de la perte de crédibilité, de la fermeture de certains “magasins”, des licenciements annoncés, de la procédure SEC et des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Tout a changé depuis que la société a enregistré un bénéfice surprise au troisième trimestre. Pas seulement ça. Un avis plus positif a été favorisé par les livraisons respectées de voitures électriques, par les commandes record du nouveau Cybertruck et par les progrès de la production du Model 3 en Chine.

Les analystes révisent le prix cible à la hausse

Autant d’éléments qui ont poussé les analystes, à quelques exceptions près, à réviser à la hausse l’objectif dans une fourchette comprise entre 640 et 960 dollars début 2021.

Parmi les plus optimistes, les experts de New Street Research, qui a prédit que la société vendrait 2 à 3 millions de voitures par an après 2025. Des prévisions qui ont incité les analystes à augmenter le prix cible de 270 $ à 800 $, le plus élevé parmi les analystes interrogés par Bloomberg.