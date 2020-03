Tesla ferme ses usines sous la pression des autorités

Après une intense lutte acharnée avec les autorités locales et régionales, Tesla a finalement décidé d’arrêter la production dans ses installations de Fremont et de Buffalo, c’est pourquoi la société cessera temporairement de produire des véhicules aux États-Unis demain.

Tesla a déjà confirmé que le mardi 24 mars Ils paralyseront toute activité qui n’est pas strictement nécessaire dans leurs installations de Fremont (Californie) et Buffalo (New York), de sorte qu’à partir de demain, seul le personnel strictement nécessaire se rendra dans les usines susmentionnées, en charge des activités minimales de maintenance et de conservation de chacune des usines.

Cette décision intervient après un débat intense de l’entreprise avec les autorités locales et régionales, depuis que le constructeur de véhicules électriques a tenté ces derniers jours garder leurs chaînes de montage respectives en marche et donc la production de véhicules, malgré le fait que cette activité industrielle ne soit pas classée comme essentielle dans le scénario de quarantaine que connaissent également les citoyens des États de Californie et de New York.

Usine Tesla et Panasonic au Nevada.

Peu de temps après avoir appris que Tesla avait maintenu ses chaînes de montage opérationnelles à Fremont, le bureau du shérif du comté d’Alameda, où se trouve l’usine susmentionnée, s’est précipité vers préciser que l’activité de l’entreprise n’était pas considérée comme essentielle en vertu des ordonnances de quarantaine des comtés, et les installations ne pouvaient donc que maintenir leurs opérations les plus élémentaires. Comme c’est le cas des tâches d’entretien et de conservation de l’énergie.

Le constructeur de véhicules électriques a interprété ces commandes en renvoyant une grande majorité d’employés chez eux mais en gardant les chaînes de montage ouvertes avec environ un quart du personnel. Qu’est-ce qui a causé les autorités locales viennent à l’usine pour rencontrer sa direction. Quelques heures seulement après ces réunions, Tesla a annoncé la fermeture de ses installations.

Malgré la récente poussée et traction entre l’entreprise et les autorités locales, l’annonce officielle publiée par Tesla ne le signale pas comme l’une des causes de la fermeture de l’usine, se limitant à citer les précautions prises par la marque et la difficulté de poursuivre ses opérations sur certains sites pour certains salariés et fournisseurs, citant qu’à tout moment ils ont suivi les instructions des autorités.