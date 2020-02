Tesla imparable, le titre dépasse 900 $. Pour Musk, cela représente un «chèque» d’une valeur de 500 millions de dollars par jour

La course de Tesla Motors continue imparable qui hier, lors des négociations de Wall Street, a franchi la barre des 900 $, tombant à 887,06 en finale (+ 13%).

Un bond en avant qui s’ajoute à celui tout aussi vigoureux de lundi lorsque les actions de la société Elon Musk ont ​​clôturé la négociation lundi avec un bond de 19,89%, atteignant 780 dollars. Meilleure session depuis mai 2013. Au cours des trois derniers mois, le titre a doublé de valeur (+ 220% au cours des six derniers mois). La dernière vague d’achats a été alimentée par un trimestre supérieur aux attentes.

Pour donner vie au titre de la grosse voiture électrique californienne sont aussi quelques indications positives reçues par les analystes, à la veille, qui continuent de soutenir les actions. En particulier, Argus Research a indiqué la cote «acheter» en révisant l’objectif de prix à la hausse de 556 $ à 808 $.

À cela s’ajoute le jugement du Experts ARK, qui a déclaré s’attendre à ce que l’action atteigne rien de moins de 7 000 $ en 2024. Mais ce n’est pas tout. Pour ARK – qui prend en compte les marges brutes et l’efficacité dans l’allocation du capital et tient pour acquis la transition définitive vers la conduite autonome – le titre pourrait toucher 15 000 $ dans le cas le plus optimiste.

En attendant, les vendeurs à découvert qui misent sur l’action de Tesla ont perdu plus de 8 milliards de dollars selon les enquêtes des partenaires S3.

Bénéfice record pour Elon Musk

La conduite incessante de Tesla profite à Elon Musk, qui a gagné plus de 17 milliards de dollars depuis le début de l’année grâce au rallye du titre de constructeur de voitures électriques, plus que tout autre milliardaire au monde. Pour faire avancer l’idée, c’est comme si le PDG du constructeur californien de véhicules électriques avait gagné 500 millions de dollars par jour, soit 20 millions de dollars depuis le 1er janvier dernier.

Néanmoins, Musk, qui détient environ 19% des actions, soit près de 34,1 millions d’actions Tesla, et possède une richesse personnelle de plus de 40 milliards de dollars, doit encore récupérer environ 80 milliards de dollars par an. Le mécène d’Amazon, Jeff Bezos. Pour permettre à Musk de devenir l’homme le plus riche du monde et pour évincer Bezos, qui a une richesse personnelle d’environ 125 milliards de dollars, le stock de Tesla devrait atteindre 3 665 dollars.