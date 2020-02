Tesla, ingénieurs: “L’ordinateur Model 3 a 6 ans d’avance”

Ce n’est pas la première fois qu’une Tesla Model 3 est démontée pièce par pièce pour étudier ce qui se trouve sous la carrosserie. Une nouvelle confirmation du haut niveau technologique atteint par le constructeur automobile américain vient désormais du prestigieux magazine financier Nikkei, qui a porté les composants de cette voiture à l’attention d’une équipe d’experts.

L’attention des ingénieurs a été la plus frappante pour la plate-forme électronique qui abrite les deux puces qui préparent la voiture à la conduite automatique et orchestrent le système d’infodivertissement. Selon les experts, cet ordinateur développé en interne par Tesla serait reproductible par la concurrence pas avant 2025.

Par conséquent, on peut dire que le “cerveau” du modèle 3, équipé de ces appareils depuis le printemps dernier, a six ans d’avance sur ses homologues actuellement utilisés par d’autres constructeurs automobiles. “On ne peut pas le faire»A déclaré un ingénieur employé par une grande entreprise automobile japonaise à propos de cet ordinateur de bord.

Parce que Tesla reste en tête

Pourtant, “rien ne devrait empêcher Toyota ou Volkswagen de développer la même technologie bien avant 2025, compte tenu de leurs immenses ressources financières et de leurs vastes bassins de talents”, écrit le Nikkei. Le problème, cependant, ne réside pas dans la prétendue supériorité des chercheurs de Tesla.

“Les obstacles technologiques ne sont pas la raison de ce retard, selon l’ingénieur japonais qui a déclaré qu’il ne pouvait pas reproduire l’ordinateur de Tesla.” Le véritable obstacle réside dans la complexité des chaînes d’approvisionnement que les grands constructeurs automobiles mettent en place depuis des années: des fournisseurs qui se retrouveraient à produire des composants devenus obsolètes et qui seraient en même temps difficiles à «renvoyer chez eux».

Selon l’ingénieur entendu par Nikkei, des ordinateurs tels que ceux adoptés par Tesla “réduiront considérablement le nombre d’unités de contrôle électronique sur les voitures. Pour les fournisseurs qui dépendent de ces composants et leurs employés, c’est une question de vie ou de mort. “

Pour l’instant, “les chaînes d’approvisionnement qui ont contribué à la croissance des géants automobiles d’aujourd’hui commencent à entraver leur capacité à innover”, écrit Nikkei.