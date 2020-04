Tesla montre comment il construit des ventilateurs à l’aide de pièces de modèle 3

Son usine de New York rouvrira bientôt pour construire des ventilateurs, a déclaré Elon Musk.

Les usines EV de Tesla sont fermées en raison du coronavirus, mais comme d’autres constructeurs automobiles, elle réorganise ses opérations pour construire des ventilateurs. Maintenant, la société a publié une vidéo YouTube montrant un prototype construit avec des pièces EV, y compris le système d’affichage et d’infodivertissement du modèle 3, tel que repéré par TechCrunch.

L’oxygène de qualité hospitalière entre dans la chambre de mélange de Tesla (une pièce de voiture utilisée dans les véhicules de Tesla). Il est ensuite pompé à travers le collecteur personnalisé de Tesla, qui est alimenté par les ordinateurs du véhicule et contrôlé par le système d’infodivertissement. Tous les paramètres du patient sont ensuite affichés sur l’écran principal du modèle 3.

Les premières unités Medtronic de Tesla s’installent dans la région métropolitaine de New York. Ce sont pour les pires situations. pic.twitter.com/xyFRZwv1M7

– Elon Musk (@elonmusk) 4 avril 2020

Tesla, ainsi que Ford et GM, ont promis de donner ou de construire des ventilateurs, et le PDG Elon Musk a déclaré récemment que l’usine de New York pourrait rouvrir bientôt pour produire des ventilateurs. La société a récemment fait don de 1 000 ventilateurs, bien que les critiques aient déclaré que les modèles non invasifs n’étaient pas du bon type. C’est parce que les patients critiques de COVID-19 ont besoin de ventilateurs invasifs qui peuvent gonfler les poumons d’un patient avec de l’air via l’intubation.

Cependant, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que les soi-disant ventilateurs non invasifs BiPAP pourraient être convertis dans le bon type pour aider à compenser le «taux de combustion» des ventilateurs invasifs critiques. Elon Musk a ensuite tweeté que «tous les hôpitaux ont reçu des spécifications exactes de [the donated models] et tous ont confirmé qu’ils seraient critiques. ” J’ai ajouté que Tesla a maintenant commencé à fournir des ventilateurs intratrachéaux critiques de Medtronic pour “les pires situations”.

