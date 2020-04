Test Toyota C-HR 2.0 Hybrid 184 CV, bon sens avec un point d’émotion (avec vidéo)

Le Toyota C-HR a reçu une mise à jour opportune pour rester à jour. Parmi les nouveautés, il ressort que la marque japonaise apporte un point de performance plus important à la gamme du multisegment hybride avec une nouvelle version de 184 ch que nous avons testée et analysée en vidéo.

Toyota a renouvelé l’une de ses voitures les plus populaires, la Toyota C-HR, et a également publié une version plus puissante qui jouera dans notre test. À première vue il ne semble pas y avoir de changements esthétiques majeurs dans ce C-HR 2020 par rapport au modèle précédent mais si on y regarde de près on verra que les phares avant et arrière ont changé de configuration intérieure. Les feux avant sont à led et les feux arrière peuvent avoir des clignotants dynamiques. De plus, les feux de brouillard avant ont été repositionnés plus haut.

Les pare-chocs du SUV hybride du constructeur japonais varient également et l’arrière ajoute également un élément chromé. Dans cette rénovation, la longueur du C-HR a augmenté de trois centimètres pour atteindre le 4,39 m de long. Un nouveau catalogue de roues en alliage de 17 ou 18 pouces est également proposé selon la version.

L’un des éléments qui convient le mieux au crossover Toyota ne pouvait pas manquer: la peinture bicolore, qui accompagne toujours le toit en noir pour contraster avec le reste de la carrosserie. De cette façon, la marque japonaise vous permet de configurer votre modèle compact avec jusqu’à huit options de corps à un ton et sept tons permettant une certaine personnalisation.

Le C-HR continue d’être l’un des VUS compacts avec le plus de personnalité sur le marché

Plus que les métamorphoses, la principale nouveauté est l’ajout à la gamme d’un nouveau moteur. Maintenant, il n’y a pas une version hybride mais deux, reproduisant la stratégie que la marque japonaise propose déjà dans la Toyota Corolla et, en fait, ce sont les mêmes mécaniciens. La version est toujours disponible 125H, qui malgré son nom a 122 CV, et une variante est ajoutée 180H qui n’honore pas non plus son nom et délivre 184 CV. Ce dernier est la version que nous avons testée.

Pourquoi Toyota a-t-il décidé d’offrir un moteur plus puissant qui, a priori, aura une consommation et des émissions plus élevées? Parce que les voitures hybrides Toyota ne se caractérisent pas exactement par leur caractère très émouvant ou amusant et la marque a décidé d’écouter les clients qui ont exigé une proposition plus dynamique. Avant de vérifier s’ils ont réussi, examinons son habitabilité.

Même look, plus d’équipement

Assis sur les sièges avant, à première vue, il semble qu’il n’y ait aucun changement dans ce renouvellement du compact japonais. Tout reste plus ou moins le même, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de nouvelles dans d’autres sens, comme le nouveau système multimédia. L’écran tactile conserve les 8 pouces du système d’infodivertissement précédent mais l’interface est complètement nouvelle et en plus des boutons physiques ont été ajoutés qui rendent les fonctions d’accès direct aux fonctions les plus courantes, auparavant elles étaient tactiles.

Système multimédia rénové avec plus de solutions de connectivité

La nouvelle interface a une conception peu attrayante et certains menus sont un peu déroutants, donc en général l’expérience utilisateur peut être améliorée. Cela ne convainc pas non plus le navigateur, qui est optionnel, mais heureusement on peut utiliser les cartes mobiles si on veut puisque maintenant, enfin, le système a intégration avec Apple CarPlay et Android Auto.

Ce qui n’a été mis nulle part, c’est une base de chargement sans fil pour smartphones, une opportunité manquée depuis nous n’avons trouvé qu’une seule prise USB dans toute la cabine. Il n’est pas non plus possible d’équiper un toit ouvrant en raison de la forme incurvée du toit, pénitence qui doit être accordée pour profiter d’une silhouette proche de celle d’un coupé.

Il y a une nouvelle sellerie et le C-HR 2020 ajoute un réglage en hauteur du siège passager avant, auparavant, ce paramètre était uniquement pour le pilote. L’abondance de présence de plastique noir piano puisque l’on retrouve ce matériau dans la console, l’avant du tableau de bord, le volant, les portes et même la garniture des haut-parleurs. De plus en plus de fabricants utilisent cette ressource indésirable.

Les sièges arrière du C-HR ont peu de surface en verre

Dans le lifting du modèle japonais, la position de la poignée d’ouverture de la porte arrière n’a pas été modifiée. Il est caché dans le montant C pour offrir un look plus coupé mais il n’est pas particulièrement confortable à ouvrir et il est trop haut pour les enfants. Certains sièges arrière assez spacieux pour deux mais pas trois car il est assez étroit. Sous les sièges se trouve la batterie haute tension du système hybride.

Le nouveau C-HR n’apporte pas non plus de changements significatifs dans cette rangée arrière et reste un espace plutôt écrasant conditionné par la conception extérieure: la ligne de taille est très haute, la ligne de toit est basse et le montant C est très épais et tout cela signifie qu’il y a très peu de surface vitrée dans ces carrés. Il y a des sous-verres sur les portes et les poches sur les dossiers, mais la mise à jour du modèle n’a pas été utilisée pour ajouter un accoudoir rabattable, des bouches d’aération arrière, une prise USB ou une prise 12V. Vous ne pouvez pas non plus modifier l’inclinaison du dossier ou déplacer la banquette. Bref, tout est comme ça et qu’en est-il de l’espace de chargement? On va le voir.

Curieusement, l’incorporation de ce nouveau moteur affecte la taille du coffre et fait que la version 180H a 19 litres de moins que la 125H. L’espace principal semble identique mais le Toyota C-HR de 122 ch a 377 litres d’espace de démarrage et le 180 ch reste à 359 litres. La clé se trouve sous le plancher de l’espace de chargement, où se trouve une zone compartimentée différente entre les deux versions. La raison en est que la batterie 12V de la version 180H ne tient pas dans le compartiment moteur, elle a donc été placée derrière et vole un peu d’espace.

Dans la base du compartiment de la version 180H, il y a un couvercle derrière lequel la batterie 12V est cachée, un petit espace qui est perdu par rapport à la version 125H.

A la recherche d’un dynamisme supérieur

La version la plus puissante du C-HR a été ajoutée avec un restylage et délivre 184 ch, une différence notable par rapport aux 122 ch proposés par l’autre version. Le système hybride des deux variantes est totalement différentÀ commencer par le moteur à combustion: le 125H utilise le 1.8 Hybrid et le 180H sélectionne le nouveau 2.0 Hybrid Dynamic Force.

Avec cette nouvelle mécanique, l’objectif était de donner plus de dynamisme à la voiture et, bien sûr, ils ont réussi. Les avantages sont beaucoup plus élevés et par exemple, il est capable de faire le 0 à 100 en trois secondes de moins, il n’a besoin que de 8,2 secondes. Cela montre beaucoup plus de vigueur et aussi puisque vous n’avez pas à appuyer tellement sur l’accélérateur pour qu’il y ait plus de joie, cela signifie que vous n’avez pas à faire tourner le moteur autant dans les virages et donc c’est plus silencieux dans une conduite en douceur.

Rendement 125H180H Cylindrée 1.7891.987 Puissance maximale122 CV184 CV Couple maximum142 Nm190 NmAcération 0-10011.0 s8.2 s Vitesse maximale 170 km / h180 km / h

C’est quelque chose qui est particulièrement apprécié dans une voiture avec un changement de variateur continu, c’est ce que ce modèle a. Dans des boîtes CVT, ou e-CVT Comme on l’appelle celle des hybrides Toyota, lorsque vous appuyez sur le bas, le volume du moteur augmente considérablement et reste constant, il n’accompagne pas l’accélération. Donc, ne pas avoir à piétiner fréquemment nous soulage de passer par ces phases. Il est désormais possible d’utiliser un mode séquentiel, ce qui peut être utile pour les moments d’accélération accrue. Cela aurait été bien si des cames étaient également proposées au volant, vous n’avez donc pas à utiliser le levier, mais bon, ce n’est pas une fonctionnalité qui va être beaucoup utilisée non plus.

Quant à l’agilité, il n’y a pas de différence, c’est une voiture avec une suspension qui recherche le confort de conduite mais en général ça bouge très bien montrant un grand équilibre et un comportement neutre. Il est vrai que la version 180H pèse plus, il y a environ 65 kg de différence par rapport à la 125H, mais la vérité est qu’elle ne prend pas de péage à la volée.

La version 184 ch du C-HR 2020 a des performances nettement supérieures à celles de 122 ch

Il y a modes de conduite (Eco, Normal et Sport) pour ajuster un peu le comportement de la voiture à notre style de conduite mais vous devez aller dans les menus en utilisant les commandes au volant pour les sélectionner. Il aurait été préférable de mettre un bouton pour les rendre plus faciles à utiliser car avoir à chercher dans l’ordinateur de bord réduit le côté pratique et nous fait également négliger de conduire plus longtemps, ce qui n’est pas très sûr.

Ce que nous avons c’est de nombreux systèmes de sécurité dans ce C-HR, l’une des forces du modèle. Il dispose notamment d’un système de précollision avec détecteur de piétons, détecteur d’angle mort, alerte de changement de voie involontaire, régulateur de vitesse adaptatif, changement automatique des feux de route, alerte de circulation arrière, système d’aide au stationnement intelligent avec freinage. automatique ou un système de reconnaissance des feux de circulation.

Le bouton “EV Mode” force le système hybride à fonctionner en mode 100% électrique

Lorsque nous parlons d’hybrides, l’une des choses les plus importantes est évidemment la consommation. Et comme nous nous souvenons toujours lorsque nous parlons de voitures hybrides, les données de chaque conducteur peuvent varier considérablement en fonction du style de conduite et du type de voyage. Plus nous allons en ville et plus calmes, mieux c’est.

La batterie est hydrure de nickel avec une puissance de 1,31 kWh dans cette version 184 ch et il est différent de la variante 122 ch, qui utilise un batterie lithium-ion. Il nous donne la possibilité de rouler en mode 100% électrique sur un maximum de deux kilomètres, la gamme électrique habituelle dans des hybrides non enfichables comme celui-ci. Cela ne signifie pas qu’une fois ces deux kilomètres passés, le moteur à combustion est toujours utilisé, mais que le système lui-même gère en permanence le moment d’utiliser simultanément le moteur électrique, le moteur à combustion ou les deux.

Batterie 125H180H Type Cellules d’hydrure de lithium-ion nickel 56180 Tension nominale 207.2V216V

Le mode électrique ne fonctionne pas seulement à basse vitesse, même s’il sera le plus courant, mais nous pouvons même circuler au rythme de l’autoroute et parfois il se peut que nous ne le fassions qu’avec l’impulsion du moteur électrique. Oui, nous pouvons le forcer à se déplacer 100% électriquement en appuyant Touche EV. Il est bon d’avoir cette possibilité, bien qu’en principe il ne soit pas nécessaire de l’utiliser beaucoup, il vaut mieux laisser le système décider automatiquement car c’est généralement le plus optimal.

L’impression que j’ai eue est que le moteur du générateur de cette version 184 CV est capable de déplacer le véhicule par lui-même plus fréquemment que la version 122 CV, peut-être du fait que ce moteur électrique délivre plus de puissance et de couple. Par conséquent, le moteur à combustion est moins utilisé et cela se traduit par des économies d’essence.

Moteur du générateur 125H180H Puissance maximale53 kW80 kW Couple maximal163 Nm202 Nm Tension maximale 600 V 650 V

Étant donné que le C-HR hybride n’a pas besoin d’être branché, ce n’est jamais la raison pour laquelle Toyota les appelle Voitures «auto-rechargeables». Logiquement, nous devrons continuer à traverser la station-service, mais la batterie en tant que telle, nous pouvons l’oublier car elle se recharge automatiquement, soit en récupérant l’énergie du freinage, soit en utilisant le moteur à combustion lui-même.

Par conséquent, les chiffres: avec la mécanique de 122 CV, la chose habituelle sera d’environ 5 litres et peu. Les 184 ch dépensent généralement environ un demi-litre de plus, nous marcherons donc entre 5,5 et 6,0 l / 100 km. Dès que nous nous efforcerons d’effectuer une conduite efficace, il sera possible de voir records en dessous de 5 l / 100 km sans difficultéUne grande valeur pour un SUV puissant comme celui-ci.

Le nouveau C-HR a le fonction d’entraîneur hybride qui analyse la conduite pour aider le conducteur à améliorer sa consommation. Vérifiez l’accélération, le freinage, les changements de vitesse, etc. pour donner des statistiques d’utilisation et être en mesure de rendre la conduite plus efficace si nous le souhaitons.

Moteurs 125H180HD Dénomination1.8 Hybrid2.0 Hybrid Dynamic Force Puissance maximale122 CV184 Consommation CV (WLTP) 4,8 l / 100 km 5,3 l / 100 km Émissions de CO2 (WLTP) 108 g / km 120 g / km

La consommation ne va pas monter en flèche, même avec une conduite «fougueuse». Dans tous les cas, car c’est une voiture très confortable et elle est également silencieuse lors de la conduite à basse vitesse, elle encourage une conduite détendue. Et si nous avons besoin d’avantages, nous les avons. Je précise qu’il est silencieux à basse vitesse car aux tarifs autoroutiers oui, il y a un son évident et notoire en pénétrant le bruit aérodynamique provenant principalement des rétroviseurs et le bruit de roulement.

Qui a dit qu’un hybride devait être ennuyeux? Cette version de 184 ch du C-HR est très intéressante surtout pour ceux qui font une conduite joyeuse ou partent souvent en voyage. La vérité est qu’il est apprécié que Toyota propose une variante plus émotionnelle de son populaire SUV compact pour ceux qui exigent des performances supérieures.

Le nouveau C-HR 2.0 hybride offre plus de plaisir de conduite

Dans tous les cas, cette version et la version 122 HP continueront de se vanter des piliers qui ont conduit à vendre plus de 400 000 unités en Europe depuis son lancement en 2016. C’est-à-dire un style incomparable, un bon confort de conduite, beaucoup d’équipements de sécurité et une faible consommation.

Pour conclure l'analyse, il ne reste plus qu'à mentionner le prix. Le Toyota C-HR remis à neuf est à vendre à partir de 27800 euros dans sa version 122 ch et cette nouvelle version 184 ch, qui dispose d'un peu plus d'équipement, démarre à 31 100 euros.