Testez la Nissan Navara tout-terrain, où vous voulez

Nous avons mis le gant sur le modèle le plus polyvalent de la gamme Nissan, le Navara. Un pick-up avec lequel vous pouvez coexister au quotidien, mais aussi profiter d’une escapade à travers les montagnes, la plage … quel que soit le type de terrain sur lequel vous marchez. Nous analysons les capacités hors route de ce grand partenaire de combat.

Peut-être si vous demandez à quelqu’un SUV rugueux, durables et idéaux pour effectuer tout type de tâcheJe suis sûr que le Nissan Navara tomberait dans une liste pas si longue. Aujourd’hui, nous allons vérifier comment ce fidèle compagnon travaille sur des terrains comme le champ ou la montagne.

Mais avant de commencer, prenons une notion de base sur le modèle, car celui-ci que nous venons d’analyser aujourd’hui, bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle génération, oui Il s’agit de la dernière installation du constructeur japonais sur ce merveilleux pick-up. Ce modèle a renouvelé sa génération en 2016, où, en plus d’un changement de conception, de nouvelles compétences technologiques ont été incorporées, mais surtout la sécurité.

La Nissan Navara n’a pas rougi un instant sur aucune surface à laquelle nous l’avons soumise

En 2019, Nissan a décidé de renouveler son modèle le plus polyvalent, donnant à sa quatrième génération une seconde vie. Dans cette configuration des sections importantes telles que la suspension, la réponse du moteur et l’équipement multimédia ont été mises à jour, désormais compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, grâce au nouveau système Nissan Connect.

Bien que ce dernier lifting ne puisse certainement pas se vanter d’un montage esthétique, il peut le faire sur la technique et les innovations insérées grâce aux détails que j’ai mentionnés précédemment. Alors sans plus tarder, décrivons ce que notre cheval de bataille a été pendant quelques jours.

Notre unité Nissan Navara monte la garniture N-Guard 2.0, qui est basé sur Tekna. Cela équipe le Caméra de vision extérieure 360º ou le toit ouvrant, et pour la partie esthétique: Une calandre noire brillante, ainsi que la garniture des feux de brouillard, des leviers, repose-pieds latérauxbarres de toit et Roues de 18 pouces, également le pare-chocs arrière de la même couleur, bien que ce dernier ne soit pas brillant mais mat.

Sur la neige, la boue, la saleté ou l’eau, le Navara peut faire face à tout malgré l’équipement des pneus toutes saisons

Ceci, combiné avec la couleur blanc nacré et un vinyle latéral décoratif Nissan Design qui donne cette touche de puissance que Navara ne manque vraiment pas. Quant à la section purement utilitaire, cette voiture a une doublure ultra résistante dans la boîte de chargement et 6 crochets pour maintenir la cargaison.

La version que nous venons de tester aujourd’hui est celle appelée Cabine double, avec transmission automatique à 7 vitesses et 190 ch de puissance. Dans le catalogue Navara, nous pouvons trouver à la fois ceci et le soi-disant Cabine King, qui se concentre sur une utilisation plus professionnelle, car bien qu’il ait des sièges arrière, ils sont destinés à un usage spécifique uniquement parce qu’ils ne sont pas exactement confortables ou spacieux.

La cabine double qui nous accueille aujourd’hui a une approche plus oisive et familière, bien que cela ne signifie pas qu’il s’agit d’un compagnon spectaculaire dans les batailles. En fait, notre test d’aujourd’hui se concentrera sur son grand potentiel hors route, car nous avons jugé approprié de mettre en évidence ce merveilleux aspect de cette voiture.

Pensez-vous qu’une voiture ne peut pas arriver là où vous voulez aller? dis à navara

Ses dimensions extérieures sont grandes, dignes d’un véhicule de ces caractéristiques. 5330 millimètres de longueur, 1850 millimètres de large et une hauteur de 1840 millimètres. Comme je l’ai dit, enfant, il n’a rien. La caisse a une taille de 1578 mm, en version Double Cab (1788 mm pour la King Cab).

Les moteurs actuellement disponibles en Espagne sont limités à une seule option, un moteur turbo diesel de 2,3 dCi, mais avec deux niveaux de puissance, l’un avec 163 ch et l’autre avec 190 ch. Concernant les différentes transmissions disponibles, on trouve un manuel de 6 relations et un automatique de 7. Lors de l’achat de ce véhicule, les options seront limitées, dans le cas de la King Cab, à la puissance la plus faible, ainsi qu’à la transmission manuelle. Cependant, pour la version Double Cab, nous aurons les deux niveaux de puissance disponibles, ainsi que les deux types de transmissions.

En plus de cela, en Espagne, nous n’aurons une option que pour les modèles équipés d’une transmission intégrale pour les deux variantes de carrosserie, bien que sur d’autres marchés, il existe des versions avec traction 4×2. Le Navara monte une boîte de vitesses, un contrôle de descente de pente et un différentiel électronique à glissement limité eLSD.

La bestialité de cette voiture est indomptée

Bien que nous aurions aimé affronter la Nissan Navara dans la grande comparaison que nous avons faite sur les camionnettes, la vérité est que ce modèle n’est toujours pas comparé à aucun de ses rivaux, il impose sa grande puissance partout où vous voulez conduire. Cette voiture n’a peur de rien et est capable de tout.

Nous sommes montés dans la nouvelle Nissan Navara, et oui, sa taille extérieure se fait sentir directement derrière le volant. Ses mesures ne sont pas les plus importantes sur le marché actuel des pick-up, car sa taille correspondrait plus à celle d’un Toyota Hilux environ, il existe des modèles de taille supérieure, comme le Ford Ranger que nous avons testé lors de la comparaison que j’ai mentionnée ci-dessus.

L’intérieur est très similaire à celui des autres modèles de SUV de la marque japonaise, tels que le Qashqai ou le X-Trail, bien qu’il le fasse vous pouvez deviner une certaine touche supplémentaire de dureté et de résistance au temps dans ses matériaux et assemblages. La transmission automatique est dure et sa direction a la même touche. Pour cette mise à jour la réduction a été réduite, obtenant ainsi une direction plus directe (vaut la redondance).

À l’intérieur, nous trouvons des touches purement Nissan que nous trouvons déjà dans d’autres VUS de la marque

À des moments spécifiques, tels que le stationnement, ce sera quelque peu inconfortable, car comme je l’ai mentionné, sa dureté a augmenté, mais dans les moments de conduite à travers le champ, cela nous laissera stupéfaits, car vous devez utiliser moins de tours de volant. Prenant comme exemple quelque chose de loin, en se déplaçant sur le terrain, nous aurons le sentiment de nous déplacer sur un circuit. Tout semble facile et très direct avec cette voiture.

La bataille a été réduite de 50 mm dans cette génération, vous donnant un avantage pour réduire le diamètre de tournage de près de 1 mètre, ce qui est assez généreux. Des ajustements ont également été apportés au contrôle de stabilité pour améliorer le contrôle en cas de remorquage d’une remorque. Et en parlant de la capacité de traînée, le Navara a une capacité allant jusqu’à 3 500 kilos et plus de 1 000 kilos de fret. Une vraie bête.

Essai hors route

Mais il est temps d’emprunter un petit itinéraire au volant de la nouvelle Nissan Navara. Malgré sa taille intérieure, quand il s’agit de marcher il ne se sent pas beaucoup plus gros qu’un SUV de marque propre. Son confort, sa technologie et son habitabilité en font une voiture très utilisable au quotidien, même en ville, même si pour ses dimensions, ce n’est pas exactement le meilleur choix.

Son endroit préféré: hors de l’asphalte

Nous arrivons à la ferme privée où nous effectuerons les tests. Réducteur situé en traction 4×4 à engrenages longs, et on y va. Il a beaucoup plu, donc le chemin que nous empruntons est presque complètement boueux. Peu importe, la Navara impressionne par sa maîtrise totale de l’aménagement, quel que soit son statut.

Nous traversons de grandes flaques d’eau, nous traversons un petit ruisseau. A aucun moment cette voiture ne rougit le moins du monde. Les suspensions sont de mauvais augure, car elles avalent tous les nids de poule rugueux. Nous arrivons à une pente raide dans laquelle la boue accumulée ne démontre pas que c’est le terrain idéal avec lequel faire face à une telle pente. Boîte de vitesses positionnée en rapports courts, contrôle de stabilité désactivé, et c’est parti. Cette pente est plus difficile à affronter, mais peu à peu et après plusieurs tours de roue la Navara nous fait couronner la colline.

La variante à double cabine équipe un nouveau système de suspension à cinq bras avec ressorts hélicoïdaux dans l’essieu arrière. Cela lui donne une touche particulière de fermeté et dans les endroits les plus plats, il n’y a pas de léger rebond comme cela s’est produit avec l’ancienne suspension d’arbalète. En option, vous pouvez monter un blocage de différentiel arrière pour un prix supplémentaire de 413 euros.

La transmission intégrale de cette voiture est miraculeuse

Son moteur est sonore, bien que de la marque ils déclarent que beaucoup de travail a été fait pour une meilleure insonorisation de l’habitacle, la vérité est que le moteur se fait entendre, et quand on baisse les vitres, C’est peut-être la voiture qui m’a le plus donné l’impression de conduire un vrai camion.

Tout dans cette voiture est particulièrement rude. Le son du moteur, de la transmission on ressent absolument tout et son toucher est très rugueux, la direction est un peu plus dure que dans la version précédente et lorsque vous effectuez un changement quelconque sur la boîte de vitesses, vous le ressentez parfaitement. Mais croyez-le ou non, j’aime ça. C’est une voiture conçue pour résister à toutes sortes d’offres, et toutes sortes de terrains. Cette voiture est cool.

Pour en revenir à votre moteur, ce Il montre une puissance comme peu d’autres, à partir de très faibles révolutions, vous sentez que vous pouvez obtenir un niveau de couple extraordinaire. Depuis cette mise à jour monte des freins à disque sur les deux essieux, ce qui est louable car auparavant, l’essieu arrière utilisait toujours des freins à tambour, ce qui signifiait une plus grande distance d’arrêt, la fatigue des matériaux et l’usure des éléments de friction, qui a maintenant été améliorée de 15 %. La capacité de gué du Navara est de 700 mm de profondeur, et sa garde au sol est de 234 mm, ce qui donne un avantage en cas de terrain difficile.

La capacité de pataugeoire est très généreuse, on parle de plus de 70 cm

Le lendemain, nous avons déménagé dans les montagnes de Madrid, où dans la ville de Lozoya, il y avait suffisamment de neige accumulée pour prouver à quel point Navara aimait cet élément. Comme nous nous y attendions, sans crainte d’aucune sorte. Des zones de glace les entouraient avec presque aucun échevelé. Je dois dire que les pneus que notre unité conduisait étaient tous temps. J’aurais aimé pouvoir voir de quoi il est capable avec des pneus tout-terrain spécialement conçus.

En bref, le contrôle de cette bête est total. Tout comme nous avons déjà pu le vérifier dans le circuit terre et eau, ils se passent seuls sur la neige. Plusieurs étaient les pentes qui étaient tranquillement mangées. Même dans les endroits où la mobilité était difficile à pied, le Navara n’a pas cligné des yeux.

Quant à la consommation, c’était autour assure une médiation de 8,7 litres en tout-terrain, sans chercher à aucun moment l’efficacité ou quoi que ce soit de ce genre, ce n’est pas un chiffre élevé, loin de là. Comme les dernières données résiduelles, par l’autoroute, il a fait en moyenne 6,5 litres à 100 kms et dans la ville était d’environ 7. Rien, rien de mal.

En plus d’être une merveille hors route, sa consommation n’a jamais été excessive

Comme dernière contribution, nous avons bien sûr pu tester cette voiture sur route ouverte, et elle est aussi confortable qu’elle apparaît à l’intérieur, la sensation continue de conduire un grand SUV est présente en tout temps. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs VUS pick-up du moment, et je pense qu’il n’y a pas de discussion à ce sujet.

conclusion

Pour finir, dis ça La Nissan Navara m’a beaucoup impressionné dans chacun des domaines dans lesquels nous l’avons mise. Encore plus en voyant son comportement polyvalent. C’est une voiture que nous pouvons également utiliser au quotidien et nous sentirons que nous avons un gros SUV. Si nous voulons faire un voyage à la campagne ou à la plage, soyez assuré que vous pouvez le garer à côté de vous. Plus voir la consommation moyenne fournie. C’est une voiture très puissante.

Quant aux prix, pVous pouvez avoir un Nissan Navara à partir de 25 030 euros, qui en appliquant la remise actuelle, son prix tombe à 19 800 euros, pour la finition Visia de 160 CV, 4×4 Double Cabin et boîte manuelle à 6 vitesses. Mais si, au contraire, vous souhaitez opter pour le modèle que nous avons pu avoir entre nos mains, nous devrons le budget à hauteur de 37 054 euros, ce qui avec les remises actuelles ce serait un total de 28 893 euros. Vous pouvez également incorporer une cabine ou un volet roulant pour le coffre, qui est vendu séparément et a un coût supplémentaire.

Son énorme boîte peut supporter jusqu’à plus d’une tonne de poids