Testez Mazda2 2020, la valeur d’être différent (avec vidéo)

La Mazda2 a reçu un restyling qui implique un lifting du point de vue esthétique, une extension de ses équipements et des innovations mécaniques qui lui permettent d’afficher le label Eco. Nous analysons les résultats de sa mise à jour en vidéo.

Le Mazda2 Il a subi une rénovation avec des changements esthétiques, mécaniques et d’équipement. À certains égards, il va à l’encontre des tendances du segment et cela le rend intéressant car il se différencie de ses concurrents de plus en plus nombreux. Le japonais est aussi l’une des voitures les plus chères du segment B. La Mazda2 2020 la plus accessible coûte 19 000 euros, sans compter les offres et promotions, vaut-elle ce qu’elle coûte? On va le voir.

Par rapport au modèle précédent, dans ce restylage le modèle japonais intègre une calandre avec un nouveau motif géométrique et sa silhouette montre des ailes qui soulignent les phares qui ont également été rénovés. Les phares à DEL sont de série sur toute la gamme bien que les versions supérieures vont plus loin et soient Full Led adaptatives. Les pare-chocs avant et arrière ont également été mis à jour et intègrent une garniture chromée horizontale sur les extrémités inférieures.

La taille de la Mazda2 a augmenté de 1 cm de sorte qu’elle a 4,07 m de longueur, contenait des dimensions qui le rendent idéal pour une utilisation urbaine. Un dernier détail est que les jantes en alliage ont également été repensées, qui mesurent 15 ou 16 pouces selon la finition. Sur d’autres marchés, une Mazda2 Sedan est vendue, mais en Espagne, la carrosserie à cinq portes est vendue exclusivement, comme d’habitude.

Mazda a fui la mode des pneus géants pour les véhicules utilitaires, se contentant de 16 pouces pour les versions plus hautes

L’intérieur de la Mazda2 2020 possède un design minimaliste et une finition soignée, non seulement dans les zones principales mais aussi dans les parties les moins visibles. C’est sans aucun doute l’une des meilleures voitures de ce segment en termes de qualité de finitions. De plus, en général, il y a une bonne sensation de confort, en particulier grâce à certains sièges qui sont nouveaux et très confortables en raison de leur amorti et de leur contour. Cela aide à trouver un poste de conduite approprié.

L’utilitaire japonais ne peut pas monter une instrumentation entièrement numérique comme nous pouvons le voir dans certains (quelques) modèles de ce segment. Il faut quand même dire que le tableau de bord est attrayant Parce qu’il a une touche sportive: il a un grand compte-tours au centre accompagné d’un compteur de vitesse numérique et des deux côtés il y a quelques écrans pour d’autres informations.

Une mention spéciale mérite système multimédia de série dans toutes les versions, étant une option la fonction de navigation. Il n’a pas un écran trop grand, il fait 7 pouces, mais il offre une bonne qualité d’image et est très complet, il fonctionne vraiment bien et est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. L’écran tactile a une particularité et c’est qu’il est uniquement tactile avec le véhicule à l’arrêt, lorsque la fonction tactile est en marche elle est désactivée et il est nécessaire d’utiliser une commande située entre les deux sièges avant.

Il existe de nombreux équipements standard mais certains détails peuvent être améliorés. Par exemple, vous ne pouvez pas équiper une base de chargement sans fil, les pare-soleil avant ne sont pas éclairés et le couvercle de la boîte à gants s’effondre au lieu d’avoir un mouvement d’ouverture amorti. Ce sont des détails sans grande importance peut-être, oui, mais ces détails sont parfois ceux qui font la différence pour ressentir une qualité supérieure.

La finition Zenith a une tapisserie d’ameublement de tissu qui combine le bleu marine avec le noir

Malgré ces petites absences, la vérité est que l’équipement de la Mazda2 est très généreux. Il y a quatre niveaux de finition (Origin, Black Tech, Zenith et Signature) et selon la version, vous pouvez profiter d’un accès et d’un démarrage sans clé, de la climatisation, d’une caméra à 360 ° avec capteurs de stationnement avant et arrière, d’un affichage tête haute ou de sièges chauffants.

Mazda propose également un énorme recueil de technologies de sécurité tels que le système d’aide au freinage en ville avec détection des piétons, le système d’avertissement de changement de voie involontaire, le contrôle des angles morts, le détecteur de trafic arrière, l’assistant de démarrage en côte ou le système de reconnaissance des signaux du trafic.

Beaucoup d’équipement qui fait partie des clés qui motivent le prix de cette Mazda2. La plupart des modèles de ce segment ont des versions d’accès très simples, avec peu d’équipement et avec des moteurs plus pauvres pour atteindre un prix bas. Mais alors, si vous voyez les versions supérieures, le taux augmente rapidement. Chez Mazda, ils préfèrent ignorer ces variantes de base et dès la finition d’accès ils proposent un large équipement et une bonne qualité de matériaux. Il s’agit d’une stratégie de gamme différente.

La Mazda2 est l’un des modèles du segment B avec les plus petits sièges arrière

L’espace dans les sièges arrière est nu. Peu d’espace pour les jambes et la tête, mais surtout il est étroit, il ne convient donc pas à trois adultes pour voyager derrière, bien qu’il soit approuvé pour cinq sièges. De plus, le tunnel de transmission est très volumineux. Il n’y a pas d’espace dans les portes où tout peut être placé, pas de poignées au plafond, il n’y a pas de prises de ventilation, il n’y a pas de prise 12V, il n’y a pas de prises USB, il n’y a pas d’accoudoirs et il n’y a pas de plafonnier dans cette rangée. C’est, en somme, un espace qui semble conçu pour une utilisation occasionnelle.

Si l’habitabilité arrière est assez réduite, la même chose se produit avec l’espace de chargement. Le coffre a 250 litres de capacité, un volume inférieur à la moyenne de ce segment. La bouche de chargement est étroite et haute et à l’intérieur il manque une base pour répartir la charge à deux hauteurs. Les sièges arrière peuvent être rabattus dans un rapport de 60:40 pour augmenter la capacité à 787 litres bien que le plancher résultant ne soit pas plat, une étape reste.

Avec label Eco

Lors du choix d’un moteur, c’est très simple car il n’y en a qu’un seul disponible. Il s’agit de l’essence atmosphérique à quatre cylindres 1.5 Skyactiv-G avec 90 HP. C’est une hélice qui a une grande douceur et qui fait de son mieux dans la zone médiane supérieure du compte-tours, dans la partie inférieure elle manque beaucoup de force.

Le système multimédia est compatible avec Android Auto et Apple Carplay dans toutes les finitions

Pour tirer le meilleur parti de ce moteur, vous devez jouer avec l’équipement, comme c’est souvent le cas avec les moteurs atmosphériques. Ce moteur offrira un transmission automatique six relations mais c’est plus cher, plus lent et plus cher, oubliez ça et gardez la boite manuelle.

La transmission manuelle à six vitesses est précise et agréable à utiliser, bien qu’elle offre des rapports de transmission très longs. Il a un avantage supplémentaire: la nouvelle Mazda2 à transmission manuelle dispose d’un système d’hybridation léger qui permet d’avoir le Label environnemental écologique.

Alors que d’autres constructeurs optent pour des moteurs turbo à trois cylindres de plus en plus puissants, Mazda s’engage à obtenir une voiture légère avec un quatre cylindres atmosphérique

Ce système hybride appelé Mazda M hybride Il est composé d’un générateur réversible associé au frein régénératif et à un condensateur. La voiture ne peut pas se déplacer seule en mode 100% électrique, mais cette semi-hybridation fournit une assistance à la propulsion et aide également le moteur à démarrer plus en douceur lorsque le système de démarrage / arrêt fonctionne.

Logiquement, la semi-hybridation a également un effet positif sur la consommation et la pratique habituelle sera entre 5,0 et 5,5 l / 100 km faire une conduite variée. C’est une bonne chose et il est même possible de descendre en dessous de 5 litres si nous nous efforçons de conduire efficacement et de rester à l’écart de la circulation urbaine.

Le restylage de la Mazda2 a également entraîné l’intégration de la Technologie G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). Il s’agit d’un système qui utilise les freins de la voiture pour effectuer un petit freinage sélectif sur les roues extérieures afin d’améliorer la stabilité et la réponse aux changements de direction, que ce soit dans les virages ou en esquivant.

Grâce à cela, l’utilitaire Mazda il est très agile et a un très bon comportement dynamique, aidé en plus d’un poids contenu car il dépasse légèrement la tonne de poids. S’il y avait un moteur puissant sous le capot, cela pourrait être très amusant sur une route de montagne! Avec les 90 ch et 148 Nm que le moteur délivre, nous avons des performances suffisantes, en fait, le 0 à 100 est inférieur à 10 secondes, mais il est vrai qu’il ne se sent pas énergique manque de joie. Mazda a opté pour le confort et l’économie de carburant plutôt que pour des performances pures.

La Mazda2 présente un excellent comportement dynamique mais un moteur plus énergique serait apprécié.

Ce n’est pas nécessairement une chose négative, en fait. Nous parlons toujours de savoir si une voiture a une touche sportive ou non, et c’est l’une de celles qui n’en ont pas, malgré la façon dont elle se déplace. Mais bien sûr, tout le monde ne recherche pas l’esprit sportif. En fait, si vous y réfléchissez, il ne sert à rien de chercher des «sensations» dans une voiture urbaine, il faut qu’elle soit confortable et pratique.

Et dans ces aspects, cette Mazda le fait très bien. C’est une voiture avec un roulement raffiné, avec une suspension qui a été révisée dans cette mise à jour et est assez confortable et aussi il a une cabine silencieuse. Très silencieux, car des éléments plus isolants tels qu’une doublure de toit plus épaisse ont été ajoutés dans le restylage, les joints de porte arrière sont également plus larges et un matériau amortissant les vibrations a été incorporé dans les passages de roue arrière. Donc en général il propose une expérience de conduite relaxante ce qui est toujours apprécié dans une citadine avec laquelle on va sûrement attraper un bourrage de temps en temps.

La Mazda2 2020 n’est pas la voiture la plus adaptée à un usage familial en raison de la taille des sièges arrière et du coffre, mais c’est une excellente voiture pour ceux qui recherchent un citadin élégant, confortable et à faible consommation. L’absence de versions de base rend le prix de départ plus élevé que celui des autres modèles mais il essaie de le compenser avec une bonne qualité de performance et beaucoup d’équipement.