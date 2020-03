Testez Mercedes-AMG GT C Coupé, le char de feu des dieux

Nous osons tester de quoi est capable la voiture de sport la plus brutale de ces derniers temps de la marque star. Le coupé Mercedes-AMG GT C avec ses 557 ch, est une voiture qui marquera l’histoire à partir de maintenant, et sans entrer dans les spoilers, nous vous laissons ici la preuve de ce merveilleux véhicule créé par les dieux eux-mêmes.

La légende raconte que les dieux descendirent du ciel dans des chars de feu et enseignèrent aux habitants primitifs de la terre l’agriculture, l’irrigation ou l’architecture. Cette légende ancienne a été racontée pendant des millénaires pour expliquer comment les êtres humains ont évolué et comment nous avons appris ces techniques, mais ce que cette histoire ne dit pas c’est ce char de feu dans lequel les dieux descendaient du firmament était en fait une Mercedes-AMG GT.

Le Mercedes-AMG GT, modèle que nous connaissions déjà il y a plusieurs années dans lequel il était sorti et, la version déjà pré-lifting, dont nous pourrions déjà parler dans un autre test, même passé entre nos mains la variante la plus brutale et radicale, l’AMG GT R. Mais aujourd’hui, je viens vous dire comment se développe la motorisation positionnée juste en dessous de la bête verte.

Son image supprime le hoquet

La Mercedes-AMG GT C, Il a été initialement conçu comme l’alternative décapotable à la voiture de sport. À cette époque, l’échelle des moteurs variait de l’AMG GT (à sec), puis la GT S était localisée, et en tant que modèle précédent de l’AMG GT R, la GT C était positionnée, mais uniquement avec un toit en toile. Au cours de l’année 2019, et à l’occasion de la mise à jour du modèle, de Mercedes-AMG, Ils ont résolu l’écart entre la GT S et la GT R, et ce n’était autre que de transformer la GT C en une carrosserie coupé. Avec cette nouvelle variante a été ajoutée l’AMG GT R Roadster, Être, maintenant oui, une gamme complète de modèles coupé et cabriolet.

Conçu par les dieux pour coexister avec les humains

Mais commençons par regarder comment la nouvelle AMG GT a changé par rapport au modèle que nous connaissions il y a plusieurs années. Et pour commencer, son front; phares avec une signature lumineuse renouvelée ou pare-chocs avec prise d’air plus importante. Si nous regardons vers l’arrière, nous trouverons également des phares rénovés et des bouches d’échappement de forme trapézoïdale. Peu de changements, vous n’en avez plus besoin.

Là où cette voiture a le plus changé, c’est sans aucun doute à l’intérieur. Prenant comme référence l’AMG GT 4 portes, qui a inauguré de nombreux points que ce coupé intègre désormais. L’un de ces détails est le plusieurs petits écrans répartis dans tout l’intérieur. On peut les trouver sur le volant pour le sélecteur de modes de conduite, également dans la console centrale, où l’on peut sélectionner la déconnexion du contrôle de traction, l’ouverture des soupapes des échappements ou augmenter et diminuer le volume de l’équipement sonore.

L’énorme console centrale qui comprend 8 cadrans avec de petits écrans

Un a également été inséré écran central beaucoup plus généreux, avec des graphismes améliorés, typiques de la Mercedes actuelle, tableau de bord ou le volant lui-même. Un changement extrême n’a pas été fait, car comme je l’ai dit précédemment, vous n’en avez pas besoin.

Leurs dimensions ne sont pas non plus modifiées par rapport à l’image précédente: 4544 mm de longueur, dont la moitié fait partie de l’immense capot. 1 939 mm de large et 1 287 mm de haut. Cette voiture est un vrai fer à repasser qui ne passe pas inaperçu dans le trafic banal de la capitale espagnole.

Le grill panaméricain met la cerise sur un design authentiquement épique que le simple fait de regarder impose le respect et la soumission. Ride you inside and réveiller votre V8 est un audacieux typique des grands exploits historiques, car cette bête ne vous laissera vous amuser qu’avec elle, si vous êtes digne d’une telle ruse. Ses lignes sont arrondies et lisses, et l’absence d’accessoires tels que de gros spoilers ou des arêtes vives, n’empêchent pas de démontrer ses capacités au premier coup d’œilL’AMG GT n’a besoin de rien de tout cela. Cette Mercedes est statistiquement parfaite.

La ligne épurée de l’AMG GT C renforce sa noblesse et son élégance

Ce char de feu brûlera l’asphalte partout où il ira

Arrêté et garé. Regarder l’AMG GT C de cette manière équivaut à voir le roi de la jungle se reposer avant de quitter sa grotte. Vous levez la main avec le contrôleur, nous appuyons sur le symbole qui indique l’ouverture de celui-ci, et avec une légère touche, la bête nous accorde son autorisation pour y entrer. Une grande porte nous donne accès à la cabine, à laquelle nous sommes entrés après avoir contourné un montant inférieur proéminent, et en économisant la manœuvre en prenant soin de nous frapper la tête dans le cadre supérieur, nous serons à l’intérieur de la GT.

La cabine dispose d’un espace suffisant pour accueillir deux passagers et les fixer à leurs sièges sport, avec une relation parfaite entre confort et maintien. Peu importe que vous soyez grand ou petit, ses paramètres électroniques prendront soin de vous laisser parfaitement attaché. Ces paramètres vont de la hauteur, la profondeur, l’inclinaison, le réglage lombaire et le réglage latéral. Ces sièges sont les AMG Performance, qui ont une prime de plus de 3 500 euros. Parler des prix dans cette voiture équivaudrait à rabaisser le premier prix d’un dixième de loterie de Noël.

Esthétiquement c’est brutal. Dynamiquement c’est parfait

L’espace intérieur est juste nécessaire pour presque toutes les hauteurs. Une personne de grande taille n’aura pas de problèmes de tête, et si elle voyage dans le siège passager, elle aura suffisamment d’espace pour les jambes, et si vous êtes petit, vous pouvez toujours faire avancer le siège davantage, en laissant un espace entre le siège et l’habitacle. tronc, dans lequel peut-être un peu de stockage supplémentaire que vous pouvez transporter, ce qui ne fait jamais de mal, car son espace de chargement est de seulement 175 litres. Parfait pour quelques bagages à main, et rien d’autre.

Sa capacité de seulement 175 litres est juste, mais quelle différence cela fait-il?

Asseyez-vous sur le siège du conducteur et tout réguler pour la conduite est synonyme de se sentir comme un vrai pilote. La console centrale encombrante, ainsi que la proximité du panneau de porte, peuvent donner l’impression d’une voiture plus petite, plus contrôlable ou plus docile. Comme je l’ai dit plus tôt, dans la gigantesque console centrale il y a de nombreux cadrans, mais le bouton qui nous intéresse le plus est celui situé derrière le volant, et n’est autre que celui qui réveille cet animal.

Nous appuyons sur le bouton Démarrer sans appuyer sur la pédale de frein, pour voir comment l’ensemble du système démarre, divers boutons et système multimédia, à la fois l’infodivertissement central et l’instrumentation numérique. Nous nous concentrons sur voir ce que ce dernier nous offre et comme prévu Menus infinis et options de personnalisation maximum. Ce système est ce que nous trouvons dans de nombreux autres modèles Mercedes actuels, pris seulement à un autre niveau. Une boîte exclusive de modèles AMG, appelée “Supercar” est celle dont nous avions tous besoin mais que nous ne connaissions pas. Tout est situé dans un hémisphère central où nous voyons les révolutions comme le protagoniste et la vitesse en son sein. Flanquant ce demi-cercle, les indications GPS ou la musique que nous portons. Ce dernier ne sera pas très nécessaire, car toute la musique dont nous avons besoin est sous le capotet sonne bien.

Maintenant oui. Nous avons commencé le V8 de 4,0 litres. La colère de ce modèle gronde les fondations du bâtiment qui se trouve sur le toit du garage. La bête s’est réveillée. Je tourne un peu à droite où se trouve dans une position quelque peu étrange et retardée le sélecteur de vitesse. Un léger recul et le premier rapport s’engage. Petit à petit je relâche la pédale de frein et le roi de l’asphalte se met à marcher.

Son énorme moteur V8 est une œuvre d’ingénierie et d’art

Jusqu’à ce que je prenne la route, je dois faire un petit tronçon sur la route urbaine, qui se transforme en un flux de regards, de photos avec le téléphone portable et de vils mots avec des connotations de surprise. Dans l’AMG GT C, vous allez très bas. Debout à un feu de circulation Avec quelques grosses voitures, je me limite à être à peu près à la hauteur du passage de roue.

En ville, ce n’est pas que l’AMG GT soit précisément confortable à conduireCar sa taille énorme (surtout celle du capot) et sa visibilité, qui est loin d’être mauvaise, mais réduite, complique un peu la circulation dense de la capitale. Si vous voulez connaître la consommation approximative de cette voiture en cas de retard ou de ralentissement du trafic, celui-ci descendait rarement en dessous de 18 litres en moyenne. Il n’y a rien. Mais comme c’est amusant de voir les visages surpris et stupéfaits de certains passants. Des enfants qui sourient à votre pas ou des parents qui vous prennent en photo avec votre téléphone portable tout en levant le pouce en signe d’approbation retentissante. Qui n’aime pas contempler une œuvre d’art? Prendre l’AMG GT C pour une promenade dans les rues, c’est comme montrer au monde une belle sculpture.

Peu à peu, j’émerge de l’étroitesse et de la lenteur de la ville. Enfin je peux commencer à savoir ce que c’est de rouler avec cette voiture, même si c’est à une vitesse limitée à 100 km / h, mais au moins on marche. Conduire à tout moment en mode Confort, la voiture dans ce domaine consomme à raison de 10 litres aux 100 km. Cela a amélioré la chose.

Son intérieur accueille confortablement deux passagers et les maintient fermement pour tout ce qui se présente

Dans les voies d’accélération pour rejoindre une autoroute, les choses deviennent incontrôlables et, en serrant légèrement les gaz, la voiture atteint déjà la vitesse maximale pour cette route. Vous devez vous détendre. Un petit becquet se déplie automatiquement pour améliorer l’aérodynamisme de la GTNous pouvons également sélectionner l’option de le supprimer quand nous le voulons, grâce à un cadran situé dans la console centrale. Cela lui donne une très belle touche esthétique.

Conduire l’AMG GT C dans les rues de Madrid devient un nombre infini de regards, de sourires et de pouces vers le haut

Le son de la voiture, même lorsque vous conduisez en mode Confort et sur l’autoroute, est très perceptible et même si la voiture Il a vraiment une bonne isolation, ce V8 sonne trop… bien sûr. Pendant cette section de quelques kilomètres que je roule vite, je suis obligé de déconnecter le système de maintenance dans la voie. Désolé, mais ce mécanisme est rare dans la Mercedes où vous le laissez activé, les tirages pour vous ramener dans la voie sont très brusques, et dans cette voiture, vous ne pouvez pas permettre de telles erreurs.

Vous ressentez absolument tout ce qui se passe sous vous. Les suspensions AMG Ride Control, bien qu’elles soient réglables et dans le mode le plus confortable, ont une empreinte très dure. Je me tourne vers la sortie à droite de la piste et la fête de cette bête commence. Route courbe. Il est temps de goûter à la viande de cet insecte.

L’arrière énorme de l’AMG GT C dansera de manière ludique avec vous tant que vous ne le rendrez pas fou

La fête commence

Mode Spot +, Rien à propos de Race, nous ferions mieux de laisser cela pour une journée amusante de circuit. Le son devient beaucoup plus perceptible, profond et rauque, les soupapes d’échappement ont été ouvertes. Le réglage de la suspension devient beaucoup plus difficile et la sensibilité de la pédale le fait passer au niveau supérieur. Nous commençons.

Après une petite accélération, ce dragon dit “je suis arrivé”. Son son brutal lorsque nous le téléchargeons avec des révolutions vient à traduire dans la langue des Titans comme: «Voulez-vous plus? là vous “. Et il vous en donnera plus. Plus de sensations, plus de brutalité, plus d’adrénaline, jusqu’à ce que votre propre corps en dise assez. L’AMG GT C est aussi enragée en esthétique qu’en dynamique. C’est un explosif C4 pur.

La suspension extrêmement dure rend la voiture ancrée à la piste et vous sentez chaque petite pierre qui passe sous vous, et Malgré la rage de ce démon, dans le dessin des courbes il s’allie avec vous pour les prendre sans précipitation ni doutes. Son niveau d’agencement est parfait. L’AMG GT C est un lion qui veut jouer, mais sans vous dévorer avec ses mâchoires féroces. Mais n’osez pas passer du jeu au combat, car si vous désactivez ses commandes, vous ne durerez pas longtemps comme dompteur.

Avec le mode Sport +, vous avez l’esprit sportif et la folie plus que suffisant

La direction se combine parfaitement avec la suspension. Dur et direct. Vous frappez le gaz quand vous sortez d’un coin, le régime monte et monte. Le gémissement étonnant de son V8 éclipse tout ce que vous avez entendu précédemment. Sans plus, vous passez à la vitesse supérieure grâce à la came de droite, son 557 CV fait bouger votre masse cérébrale comme un mixeur. Vous freinez fort pour reprendre la courbe suivante et la danse recommence.

Inlassablement, il est radicalement addictif. Tu ne veux pas t’arrêter. C’est impossible. Vous décidez d’aller un peu plus lentement et le gargouillis qui émane de votre échappement est un petit cri qui signifie “plus s’il vous plait”. L’AMG GT C s’amuse et joue. Sa consommation n’a pas baissé en dessous de 17 litres au cours de ce voyage. Normal. Nous continuons sur quelques kilomètres de plus et atteignons un point où nous avons même changé notre province sans nous en rendre compte. Toutes les routes ont peu de goût avec lui.

A quelques kilomètres de la fin de la route courbe, je me fais confiance et cherche la faute dans l’AMG, signe de survirage, mais la limite de ce monstre est si élevée qu’il est très difficile de le trouver dans des conditions de santé mentale. Au moins avec les commandes régulant son génie. Ses énormes pneus mesurant 265/35 à l’avant et 305/30 à l’arrière sont ancrés à l’asphalte. C’est le meilleur.

La capacité de cette voiture à nous montrer la grande quantité de sensations qu’un être humain peut ressentir est écrasante.

Le plaisir que vous réserve l’AMG GT C est infini

En quittant ce voyage amusant, nous faisons à nouveau face au chemin du retour et nous le faisons sur une autoroute. Il est temps de se détendre et de réinsérer le mode Confort. Simplement circulant de cette façon, c’est une voiture confortable et dans laquelle vous pouvez voyager en toute tranquillité. Dans ces derniers kilomètres, je m’arrête pour réfléchir à ce que j’ai vécu avec la Mercedes-AMG GT C et la vérité est que peu de mots peuvent décrire ce qui est probablement la meilleure voiture de sport actuelle. Merci Mercedes de nous avoir fait sourire en ces temps où l’ennui occupe le devant de la scène.

Conclusion et prix

Si vous attendez que je vous dise quelque chose de négatif ou d’améliorable sur cette bête, je suis désolé, je ne l’ai pas trouvé, et On ne pourrait pas dire que les attributs ou inconforts d’une voiture de sport avec ces caractéristiques sont “contre”, comme la visibilité réduite, l’impossibilité de passer inaperçue ou leur brutalité, car c’est ce qui donne à ces voitures leur charme particulier. Mais si c’est pour un engagement pur, si vous voulez savoir quelque chose, Je ne pense pas que le levier de vitesses soit dans la meilleure situation. Ce qui est dit. Pour avoir sorti quelque chose.

Quant aux prix. Je ne sais pas si vous avez entendu une expression qui dit “si vous devez demander le prix ce n’est pas pour vous”Eh bien, dans cette voiture, cette expression ne vient même pas peinte. Avec un pumontant de départ à 192400 euros Cet AMG devient inaccessible à la plupart des mortels. Avec la configuration de notre unité, le chiffre passe à 218.613 euros. À ces niveaux, d’autres sports tels que l’Audi R8 ou la Porsche 911 entrent en jeu dans ses hautes étapes, chacun avec son propre style, mais Si ce que vous recherchez dans une voiture brutale, rapide et simplement brutale, et que votre choix est cette Mercedes-AMG GT C, ne vous inquiétez pas, ce sera plus que correct.

Un jouet pour les grands enfants que vous ne vous lasserez jamais de jouer