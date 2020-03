The Body Shop affiche une hausse trimestrielle de ses ventes et de ses bénéfices

Outre The Body Shop et maintenant Avon, la société mère des autres marques de Natura & Co comprend la marque australienne de soins de la peau de luxe Aesop et Natura elle-même.

// Pour The Body Shop à lui seul, le chiffre d’affaires net a augmenté de 6,7% pour le quatrième trimestre, les ventes au Royaume-Uni de 5,4% L’EBITDA ajusté de 7,8%

// En année pleine, le chiffre d’affaires a augmenté de 6,3% et l’EBITDA ajusté de 15,5%

// La société mère Natura & Co a connu une croissance de 12,2% de son EBITDA ajusté ainsi qu’une augmentation de 7,3% de son chiffre d’affaires net

Natura & Co a publié une autre solide performance au quatrième trimestre de 2019, car elle a salué la performance de The Body Shop sur son principal marché britannique.

Le conglomérat brésilien de beauté a enregistré une augmentation de 12,2% de son EBITDA ajusté, s’élevant à R $ 816,7 millions (£ 134,86 millions).

Parallèlement, le chiffre d’affaires net consolidé de Natura & Co a atteint 4,7 milliards de reais (776,1 millions de livres sterling) au cours du trimestre, en hausse de 7,3% en données publiées et de 6,1% à taux de change constant.

Le résultat opérationnel sous-jacent, qui exclut les éléments exceptionnels, est de 18,2%.

Natura & Co a déclaré que la performance du quatrième trimestre a clôturé une autre année de transformation qui s’est terminée par l’acquisition du géant américain de la beauté Avon, ce qui en fait le quatrième plus grand groupe de beauté pure play au monde.

Pour l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires net consolidé a augmenté de 7,8% en données publiées et de 7% à taux de change constant pour atteindre 14,4 milliards de reais (2,3 milliards de livres sterling).

Le BAIIA ajusté de l’année a augmenté de 7,5% pour atteindre R2 milliards de dollars (330,26 millions de livres sterling), tandis que le bénéfice d’exploitation sous-jacent a augmenté de 5,7% en glissement annuel.

Pour The Body Shop, Natura & Co a déclaré que le détaillant britannique de produits de beauté éthiques a continué de faire des progrès dans son plan de transformation.

Le chiffre d’affaires net a augmenté de 6,7% pour le quatrième trimestre, les ventes de son principal marché britannique ayant augmenté de 5,4%. L’EBITDA ajusté a augmenté de 7,8%.

En année pleine, les ventes de The Body Shop ont augmenté de 6,3% en glissement annuel et le BAIIA ajusté a augmenté de 15,5%.

Outre The Body Shop et maintenant Avon, les autres marques de Natura & Co incluent la marque australienne de soins de la peau de luxe Aesop et Natura elle-même.

