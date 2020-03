The Entertainer lance The Big Book Rehoming pour la Journée mondiale du livre

Pour la Journée mondiale du livre, The Entertainer encourage les acheteurs à faire don des livres de leurs enfants indésirables afin qu’ils puissent être relogés avec des familles défavorisées.

// The Entertainer lance The Big Book Rehoming pour soutenir 1 enfant défavorisé sur 11 qui ne possède pas de livre

// Le lancement coïncide avec la Journée mondiale du livre, le 5 mars et se poursuivra jusqu’au 14 mars

// L’initiative du Big Book Rehoming est réalisée en partenariat avec l’Armée du Salut

The Entertainer a lancé l’initiative The Big Book Rehoming pour aider les enfants des foyers défavorisés qui ne possèdent pas leur propre livre.

La campagne, qui coïncide avec la Journée mondiale du livre aujourd’hui (5 mars), se déroulera dans tous les 172 magasins du détaillant de jouets jusqu’au 14 mars.

The Entertainer encourage les acheteurs à faire don de leurs livres pour enfants indésirables afin qu’ils puissent être relogés avec des familles défavorisées.

Cela vient du fait que le National Literacy Trust a constaté que les enfants de foyers défavorisés qui ne possèdent pas de livre sont six fois moins susceptibles de lire au niveau attendu.

On estime également qu’un enfant sur 11 ne possède pas son propre livre.

Une étude commandée par The Entertainer a révélé que 20% des familles passent moins d’une heure par semaine à lire avec leurs enfants et 8% passent moins d’une demi-heure à lire avec leurs enfants.

Lorsqu’on lui a demandé de classer l’importance de faire des activités ensemble en famille, le sondage auprès des détaillants a indiqué que la création de contenu de médias sociaux ensemble – comme la création de publications sociales, de vidéos Tik Tok et YouTube – était mieux classée que la lecture.

“La lecture est une partie si importante de l’apprentissage et du développement de l’enfant”, a déclaré le fondateur de The Entertainer, Gary Grant.

«La connaissance et l’éducation sont des éléments fondamentaux de la vie et ne pas avoir de livres à lire peut ôter la liberté et l’imagination que la lecture peut inspirer.

«Nous sommes fiers d’aider à relouer des livres avec des enfants qui en ont besoin.»

Le Big Book Rehoming se fait en partenariat avec l’Armée du Salut, grâce auquel des livres donnés aideront à soutenir l’organisme de bienfaisance et ses services.

