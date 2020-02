The Food Warehouse entre en Irlande du Nord avec un nouveau produit phare

Le nouveau navire amiral d’Irlande du Nord du Food Warehouse a également ouvert le 121e magasin en six ans d’histoire.

Le Food Warehouse est entré en Irlande du Nord pour la première fois avec l’ouverture d’un navire amiral dans le comté d’Antrim qui a créé 30 nouveaux emplois.

Situé à Longwood Retail Park, Newtownabbey, la société mère Islande a investi près de 1 million de livres sterling pour le nouveau magasin de 9500 pieds carrés.

Il s’agit également du 121e magasin ouvert en six ans d’histoire de The Food Warehouse.

Le magasin de Newtownabbey poursuivra la mission de The Food Warehouse d’offrir aux acheteurs une épicerie en gros sans avoir besoin d’être membre, dans un environnement ouvert et facile à acheter.

“Depuis l’ouverture de la première porte en 2014, The Food Warehouse n’a cessé de croître, dépassant nos attentes”, a déclaré le directeur général d’Islande, Richard Walker.

«Déménager en Irlande du Nord est un énorme jalon pour l’entreprise, car elle continue de très bien fonctionner.

“Nous sommes fiers de travailler avec des fournisseurs locaux en Irlande du Nord sur nos produits frais, surgelés et d’épicerie.”

Des offres de produits frais, surgelés et ambiants sont disponibles dans plus de 3 000 lignes de produits dans chaque magasin Food Warehouse, ainsi que des offres et articles pour la maison «Quand c’est parti, c’est parti».

“Il est extrêmement important d’innover et de comprendre ce que veulent leurs clients, c’est ainsi qu’est né The Food Warehouse”, a déclaré Walker.

“Comme l’avenir de la rue principale reste incertain et que de plus en plus de magasins de briques et de mortier sont vides, il incombe au gouvernement, mais aussi aux détaillants, de repenser leur fonctionnement dans le secteur de la épicerie de plus en plus concurrentiel.”

