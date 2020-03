The Very Group révèle la recherche de nouveaux stagiaires

Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 14 mars

// The Very Group lance un programme de stages pour trouver des personnes pour rejoindre l’entreprise

// Le groupe a proposé 10 stages en tech & data, marketing, services financiers et design de mode

Le Groupe Very a lancé un programme de stages pour trouver des stagiaires appropriés pour rejoindre l’entreprise cet automne.

Le détaillant britannique en ligne, propriétaire de Very, Littlewoods et Shop Direct, a offert 10 possibilités de placement dans les domaines de la technologie et des données, du marketing, des services financiers et de la mode pour les étudiants de premier cycle, d’une durée de 10 mois chacune.

La majorité sera basée au siège social de The Very Group à Liverpool, tandis que le rôle de styliste sera basé à Londres.

Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 14 mars.

L’entreprise a indiqué que chaque stagiaire aura un mentor axé sur son développement personnel. Ils seront confrontés à des projets «passionnants» et établiront un large réseau de connexions au cours de la période.

Depuis le lancement du programme en 2015, 50 étudiants de premier cycle ont effectué des stages avec The Very Group, qui exploite Very.co.uk.

Au cours de la dernière année, sept anciens stagiaires ont accepté des postes de diplômés permanents au sein de l’entreprise dans les domaines de la technologie et des données, du commerce de détail et des services financiers, tandis que d’autres ont obtenu des postes chez Boohoo et JD Sports.

“Les stages offrent une expérience de travail précieuse et sont un excellent moyen de développer des compétences en matière d’employabilité et de se démarquer lors de l’entrée sur le marché du travail”, a déclaré Sarah Willett, directrice des ressources humaines du groupe Very.

“Nous sommes très fiers de ce que nos stagiaires ont accompli au cours des cinq dernières années et j’ai hâte d’accueillir notre prochaine génération cet automne.”

