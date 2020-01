The White Company embauche un ancien directeur de Topshop comme nouveau directeur des achats

Emma Fox est directrice des achats chez Topshop depuis 2015 et quittera ses fonctions en février pour rejoindre The White Company.

// L’ancienne directrice des achats de Topshop, Emma Fox, rejoint The White Company en tant que responsable des achats

// The White Company a actuellement Mary Homer comme PDG, une autre ancienne dirigeante de Topshop

La White Company aurait embauché l’ancienne directrice des achats de Topshop, Emma Fox, pour en devenir la nouvelle directrice des achats.

Selon Drapers, Fox quittera Topshop en février pour assumer son nouveau rôle chez The White Company, spécialisée dans ses départements de vêtements et de vêtements pour enfants.

LIRE LA SUITE: The White Company affiche une hausse de 26% de ses bénéfices

Fox a rejoint Topshop pour la première fois en tant qu’administrateur adjoint des achats en 1996 avant de déménager chez Asos en 2011.

Elle est revenue à Topshop en 2015 en tant que directrice des achats.

La White Company est actuellement dirigée par Mary Homer, qui est également une ancienne dirigeante de Topshop.

Elle était avec la chaîne de mode Sir Philip Green depuis plus de trois décennies, dont plus de 10 ans en tant que directrice générale.

Elle a quitté Topshop en 2017.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette