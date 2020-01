The Works affiche une perte semestrielle et un ralentissement des ventes alors que le PDG Kevin Keaney démissionne

// The Works enregistre une perte semestrielle, un ralentissement des ventes et une baisse à données comparables

// Il a également révélé que le PDG Kevin Keaney se retire après neuf ans

// Pour sa période de Noël, The Works a déclaré que le nombre de comparables a augmenté de 1,5%

The Works a fait état d’une perte semestrielle et d’un ralentissement des ventes dans un contexte de baisse à données comparables, tout en révélant également que le PDG Kevin Keaney démissionne avec effet immédiat.

Keaney, qui travaillait pour The Works depuis neuf ans et a supervisé une croissance rapide et une introduction en bourse, sera remplacé par le directeur financier Gavin Peck.

Peck est avec The Works depuis avril 2018, quittant Card Factory où il était directeur commercial.

La directrice des finances, Rosie Fordham, occupe provisoirement le poste de directrice financière.

Pour son semestre se terminant le 27 octobre, The Works a déclaré que le BAIIA ajusté était tombé à 4,3 millions de livres sterling, contre 900 000 livres sterling au cours de la même période de 26 semaines l’année dernière, ce qui, selon le détaillant, reflétait la nature saisonnière de l’entreprise. .

Parallèlement, la perte ajustée avant impôts pour le semestre s’est élevée à 8 millions de livres sterling, soit presque le double de la perte de 4,4 millions de livres sterling enregistrée un an plus tôt.

Alors que le chiffre d’affaires semestriel global a augmenté de 5,4% en glissement annuel pour atteindre 96,4 millions de livres sterling, ce rythme a été beaucoup plus lent que la croissance de 15% enregistrée l’an dernier.

En outre, le détaillant de jouets, livres et papeterie a déclaré que les ventes à données comparables avaient baissé de 1,9% au cours du semestre, ce qu’il a attribué à un «contexte de consommation difficile».

Au cours des 26 semaines précédant le 27 octobre, The Works a ouvert 28 nouveaux magasins, portant son total à 538.

Il a ajouté qu’il recentrerait sa stratégie de croissance en ouvrant moins de magasins et qu’il n’avait pas l’intention d’ouvrir plus de magasins cet exercice, bien que 20 soient prévus pour 2021.

En ce qui concerne ses échanges de Noël, The Works a montré des signes d’amélioration après le semestre, grâce à de fortes ventes en magasin et en ligne, mais c’était toujours un ralentissement par rapport à l’année précédente.

Les ventes à données comparables ont augmenté de 1,5% au cours de la période de 11 semaines précédant le 12 janvier, contre une augmentation de 4,5% enregistrée au cours de la même période festive se terminant le 13 janvier 2019.

«Je suis heureux d’annoncer que la société a réalisé une solide performance au cours de la période de négociation de Noël clé avec des ventes à données comparables en hausse de 1,5», a déclaré Peck.

«Cela a été stimulé par la croissance des magasins et en ligne.

«Cependant, pour nous assurer d’être bien placés pour générer une croissance rentable à moyen terme, nous avons pris des mesures pour recentrer notre stratégie en ouvrant moins de nouveaux magasins, en vue d’améliorer la performance de notre parc existant et de nous concentrer davantage sur les coûts. des économies.

“Nous restons confiants dans les perspectives de la société avec une activité commerciale en ligne avec les attentes du conseil pour toute l’année.”

Il a ajouté: «Je suis ravi d’assumer le rôle de PDG. The Works est une excellente entreprise avec des collègues fantastiques offrant une offre convaincante et différenciée pour nos clients.

«En m’appuyant sur les fondations établies de l’entreprise, j’ai hâte de diriger The Works dans sa prochaine phase et de créer de la valeur pour tous nos partenaires.»

Keaney a déclaré: «Après neuf années incroyables, je crois que le moment est venu pour moi de passer le relais à un nouveau PDG pour diriger The Works dans sa prochaine phase de développement.

«Bien que cette décision ait été très difficile à prendre, c’est le bon moment pour prendre une pause, passer du temps avec ma famille et réfléchir à ce que je veux faire ensuite.

«Ce fut un privilège de diriger The Works ces dernières années et plus récemment en tant que société ouverte.

«C’est une entreprise formidable soutenue par des collègues incroyablement talentueux. Je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble et je tiens à remercier le conseil d’administration et tous les membres de The Works pour leur soutien au fil des ans. »

