Thierry Neuville dit que le futur hybride du WRC est “merde”

Le WRC se dirige vers un avenir hybride avec World Rally Cars, maintenant appelé «Rally1», qui sera plus proche du concept de «R5 vitaminé» que les véhicules actuels de la reine de classe mondiale pour des économies de coûts. Une circonstance qui semble très appréciée des constructeurs, mais qui n’est pas celle souhaitée pour les pilotes, les autres protagonistes du concours. Dans cette ligne, Thierry Neuville qui a lourdement chargé contre la route hybride prise par le WRC car il considère que les véhicules feront leurs débuts en 2022 sera “moins intéressant” que maintenant.

À cet égard, Thierry Neuville Il n’a eu aucun problème à se montrer contraire au futur «Rallye 1», quitte à s’opposer aux idées que soutient Hyundai, la marque pour laquelle il est en compétition: “J’ai demandé à mon patron quand le règlement est sorti s’il était d’accord avec cette merde, mais il semble que oui. La réduction des coûts programmée par la FIA rend la voiture techniquement moins intéressante. Au final, on parle d’un véhicule avec une transmission à cinq vitesses, sans différentiel central, avec moins d’aérodynamisme et moins de débattement sur ses suspensions. Pour être honnête, je ne vois pas l’intérêt de ce règlement“

Dans cette ligne, Neuville a même montré des doutes sur l’intérêt pour lui de conduire une voiture de ces caractéristiques après avoir concouru ces dernières années avec les World Rally Cars actuelles: “Pendant trois ans, il a été décidé qu’une politique spécifique devait être suivie pour encourager le WRC et insuffler une nouvelle vie au championnat. Et je pense que cela a fonctionné, pour être honnête. Du côté de la promotion et du spectacle, revenir à quelque chose comme un «R5-Plus» n’est pas le meilleur. Je ne sais pas si je suis intéressé à conduire ces voitures, mais nous devrons le découvrir. “