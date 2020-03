Thierry Neuville dort leader après avoir commandé les rues de Guanajuato

Les rues de Guanajuato – et ses tunnels – ont à nouveau accueilli le départ du Rallye du Mexique. La traditionnelle cérémonie de départ organisée par le WRC s’est accompagnée de le différend des deux premières super spéciales du rallye, deux petites sections où le prix est plus à ne pas échouer qu’à obtenir un bon résultat. Avec tout, Thierry Neuville a été le plus fort contre le public mexicain chaud et est le premier leader du Rallye du Mexique après avoir battu le Gallois Elfyn Evans en 1,1 seconde. Pour sa part, Ott Tänak est à la troisième place du classement général après ce petit «apéritif».

Malgré les problèmes avec l’une des rampes qui ont façonné la section, le Rallye du Mexique a connu la fête traditionnelle qui est généralement le début de l’événement dans les rues de Guanajuato. Une célébration particulière dont Thierry Neuville a été le grand protagoniste après avoir marqué le scratch dans les deux sections qui ont servi de super spécial. Bien que les pilotes n’aient eu à parcourir que 2,24 kilomètres chronométrés, le Belge avait 1,1 seconde d’avance sur le leader général, Elfyn Evans. De son côté, Ott Tänak a réussi à prendre la troisième place in extremis après avoir battu la Ford de Teemu Suninen.

Le leader Elfyn Evans ne s’est pas détendu dans les deux super spéciales de Guanajuato et a terminé deuxième.

En attente d’une action réelle, Dani Sordo a terminé cinquième avec le troisième de la Hyundai i20 WRC Coupé, un véhicule qui inaugure dans ce rallye un kit aérodynamique renouvelé. Au-delà de ce détail, le pilote cantabrique est resté 2,3 secondes derrière Neuville, un record qui à son tour l’a aidé à battre la Toyota de Sébastien Ogier de deux dixièmes. Derrière le sextuple champion du WRC se trouvait le Britannique Gus Greensmith, bien que le pilote britannique ait clôturé la combinaison de SS1 et SS2 avec exactement le même temps que Kalle Rovanperä. Pour sa part, Esapekka Lappi a dû se contenter de la neuvième place.

Classement après ss2 du 17e Rallye du Mexique



Pos Pilot Vehicle Time / Dif.

1er Thierry Neuville

Hyundai i20 WRC Coupé

1: 56,6

2e

Elfyn evans

Toyota Yaris WRC

+1,1

3e

Ott Tänak

Hyundai i20 WRC Coupé + 1.9

4e

Teemu Suninen

Ford Fiesta WRC

+2,0

5e

Dani Sordo

Hyundai i20 WRC Coupé + 2.3

6e

Sébastien Ogier

Toyota Yaris WRC + 2.5

7e

Gus Greensmith

Ford Fiesta WRC

+4,0

8e

Kalle Rovanperä

Toyota Yaris WRC + 4.0

9e

Esapekka Lappi

Ford Fiesta WRC + 4.6

10e

Oliver Solberg

Volkswagen Polo GTI R5

+6,4

Le rallye du Mexique se poursuit ce vendredi (16: 08h) avec la contestation des dix sections qui composent la première étape du test. Les pilotes et copilotes affronteront un total de 2,24 kilomètres contre la montre.