Tik Tok débarque parmi les conseillers financiers

Comme vous le savez bien, la curiosité est le moteur de la connaissance, de l’innovation et de l’envie de faire. Je vais être honnête, je ne pense pas que garder tous les réseaux sociaux à tout prix soit la solution à tous les problèmes. Lorsque certains consultants financiers m’ont demandé un avis sur l’un des nouveaux réseaux sociaux made in China (Tik Tok) J’ai toujours tourné le nez, je ne l’ai jamais vu un média social adéquat ou indispensable pour la profession. Mais apparemment, les voies du Seigneur sont infinies et donc au cours de mon voyage numérique, je suis tombé sur le profil de Marco Valentinsig, un garçon qui a commencé à “peaufiner” à l’âge de 15 ans en tant qu’administrateur pour plusieurs forums de divertissement , Puis en tant que VJ (visual jockey) sous une maison de disques berlinoise après avoir obtenu son diplôme en informatique en tant que programmeur. Bref, un profil éclectique. C’est lui qui m’a fait changer d’avis sur Tik Tok. Voyez pourquoi …



Tik Tok est la “nouvelle” plateforme qui devient folle surtout chez les jeunes, une sorte de collectionneur de très courtes vidéos amateurs dans lesquelles alternent des chorégraphies de synchronisation labiale. À votre avis, de quoi dépendait un tel succès imprévisible?



Tik Tok connaît un énorme succès car il est capable de capter l’attention des gens en quelques mouvements. Le contenu vidéo peut être utilisé en plein écran donc la concentration d’utilisateurs est totale mais surtout continue car – contrairement à tout autre contenu – le format vidéo est extrêmement plus engageant. Il y a des années, nous avons vu un tournant dans la sphère sociale grâce à laintroduction des “histoires” par Instagram, qui ont contribué à améliorer considérablement la plateforme, à faciliter la communication et à augmenter le temps passé par les utilisateurs au sein du réseau social.

Les histoires ont également radicalement changé la publicité car elles sont devenues le contenu le plus intéressant, elles ont élargi l’expérience utilisateur pour rendre la navigation plus agréable. Voici, Tik Tok est comme un média social entièrement basé sur des histoires. Un autre aspect à considérer est la réalité augmentée qui vous permet de créer une mise à niveau de contenu supplémentaire; les résultats vidéo sont uniques et parviennent à stimuler positivement les heures passées sur la plateforme.

Comment ça marche?



Au départ, son fonctionnement est complexe mais il ne faut que quelques minutes pour se familiariser avec l’interface. Une fois que vous ouvrez l’application, vous vous trouvez automatiquement dans la section “Pour vous”, c’est-à-dire la page d’accueil de Tik Tok, également appelée “page virale” car les vidéos les plus populaires sont affichées en continu à l’intérieur. Et puis il y en a d’autres trois sections:

un pour la recherche (Découvrir) où vous pouvez trouver d’autres utilisateurs, de nouvelles tendances, des notes de musique à la mode et émergentes;

la section dédiée aux notifications (à venir);

la section dédiée à votre profil;

Une navigation extrêmement simple composée de quatre sections dans lesquelles il est possible de se déplacer très facilement. Avec le bouton coloré (+), vous pouvez ensuite enregistrer des vidéos via la caméra avant ou arrière, régler la vitesse, insérer des filtres ou des masques et – grâce à la réalité augmentée – équiper davantage la vidéo d’une piste audio, disponible dans une bibliothèque équipé de milliers de chansons mises à jour en permanence.

Existe-t-il des “activités alternatives”?

Tik Tok ne permet pas d’autres activités alternatives mais de nombreux types de vidéos émergent à l’intérieur: tutoriels, critiques, bandes-annonces de films, gameplay et bien plus encore. Les contenus sont de natures diverses, informatifs, visuels, techniques, professionnels, personnels, commerciaux. C’est un réseau social vraiment “flexible”. L’une des principales fonctions présentes immédiatement était direct, cela signifie que la plateforme est disponible pour le streaming; les utilisateurs ont interprété cette fonction de manière incroyablement différente, par exemple en réalisant de vraies leçons en direct, en filmant des événements en direct tels que des concerts, des défilés et des jeux de sport. Ces actions sont appuyées par des commentaires et une première forme de monétarisation ce qui permet à ceux qui commencent le live de gagner grâce aux autocollants que les followers envoient lors du live achetés précédemment dans l’application.

Combien d’Italiens utilisent ce réseau social? Pouvez-vous indiquer des objectifs et des habitudes?

En Italie, il y a environ 6,5 millions de personnes sur Tik Tok et nos utilisateurs augmentent de + 202%. La cible italienne n’embrasse pas seulement le public plus jeune, mais les tranches d’âge 25-34 et 35+ augmentent également fortement, en fait grâce à ces dernières tranches d’âge, le temps passé sur la plateforme a augmenté de 76%. En Italie, plus de 200 vidéos sont publiées par minute, avec une bonne participation aux repas et après le dîner. Il y a dix mois, en Italie, il n’y avait que et exclusivement des vidéos de ballets et de synchronisation labiale parce que le contenu à l’intérieur de la plate-forme était déjà créé lorsque l’application était encore appelée Musicalement. La situation a maintenant complètement changé: le contenu de l’information a pris le dessus et pour cette raison, je pense que la plate-forme est très bien équilibrée du côté des entreprises. Beaucoup s’inscrivent désormais sur Tik Tok pour acquérir de nouvelles informations liées au marché ou suivre les marques présentes qui communiquent leurs produits et services de manière “différente” en transmettant un message innovant et précieux.

Pensez-vous que cela pourrait être utile par exemple aux conseillers financiers? De quelle manière?

Le secteur financier évolue rapidement à travers le monde numérique et a définitivement commencé sur Tik Tok. le hashtag #finance a déjà atteint 75 millions d’utilisations et lancé plusieurs sous-catégories d’industrie. Un autre hashtag bien connu au sein de la plate-forme est #personalfinance qui compte 53 millions d’utilisations au sein desquelles nous trouvons de nombreux conseillers financiers qui ont créé un contenu d’information très précieux, visant à expliquer la finance et à communiquer leurs stratégies commerciales. J’ai la chance d’avoir un père banquier privé et j’en parle souvent avec lui. De nombreux adultes ont atterri sur Tik Tok, dans un premier temps afin de “superviser” l’activité sociale de leurs enfants … par la suite ils sont devenus un public actif! Je crois que Tik Tok peut être utile aux consultants financiers sur le front du recrutement et de la génération de leads; est un réseau social qui pourrait poursuivre la mise en œuvre de son portefeuille clients.

TikTok pourrait-il être un canal supplémentaire pour rapprocher les jeunes de l’économie?





Grâce aux médias sociaux, l’économie est certainement plus facile à comprendre. Sur Tik Tok, il existe déjà de nombreux comptes expliquant ce secteur très attentivement. Ça me vient à l’esprit Cole Kelley (@mrcolekelley), un professeur américain très populaire parmi les adolescents en Amérique; sur Tik Tok traite avec littératie financière et il est très bon pour expliquer l’économie de base d’une manière simple à travers de petits didacticiels vidéo devant le tableau noir de la classe. En Italie, il serait approprié d’enseigner un peu de finance déjà dans les lycées, de comprendre comment l’argent fonctionne, à quoi il sert, quelle est sa valeur, ou même simplement de partager des informations afin d’utiliser correctement une carte de crédit en ligne. Les années passent mais malgré cela, je trouve que les écoles italiennes ne sont pas encore à l’avant-garde, c’est pourquoi les réseaux sociaux comme Tik Tok peuvent être utiles, après tout, ils sont un lieu capable de capter l’attention des jeunes plus que les cours! Le fait que les adolescents sachent comment dépenser leur argent est un aspect à ne pas négliger, la gestion de l’argent est devenue fondamentale pour l’administration de leur vie, plus tôt vous acquérez ces compétences et plus tôt vous apprenez à vivre correctement dans ce réalité de plus en plus liée à nos portefeuilles.

Est-il possible de promouvoir des projets de culture financière?

L’un des récits qui m’a le plus impressionné récemment s’appelle @performante et est un commerçant de crypto-monnaie. En un rien de temps, il a construit une communauté très unie qui aime discuter du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies en donnant des conseils très intéressants sur la tendance du marché. Il a réussi à se démarquer grâce à la possibilité de promouvoir son entreprise (site web et blog) via son compte Tik Tok; bien que le sujet soit très technique, les vidéos durent presque toujours 15 secondes et sont de grande qualité tant du point de vue conceptuel que créatif. C’est précisément ce qui rend Tik Tok fascinant et le distingue des autres réseaux sociaux: la communication et les compétences de chaque professionnel prennent forme dans une nouvelle clé, différente mais fondamentalement facile à comprendre car elle est rapide et schématique.

Dans le secteur financier, avez-vous réussi à identifier des influenceurs?

J’en ai croisé certains qui obtiennent d’excellents résultats sur Tik Tok, celui qui a le plus retenu mon attention est @logicalfinance, un compte basé exclusivement sur la finance et qui a atteint presque en un rien de temps 2 millions de likes et 140 000 followers. Personnellement, je le suis car il publie des informations à 360 degrés sur le monde de la finance; dans son profil, il est possible de trouver des analyses de marché, des informations d’investissement ou même des commentaires et des considérations sur des cas financiers. Ce qui m’étonne, c’est que le même utilisateur sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram ou Youtube n’a pas vraiment de followers, les chiffres sont vraiment ridicules; il s’agit donc d’un exemple clair de la façon dont Tik Tok est vraiment utile et peut apporter une valeur ajoutée également dans le secteur financier. Un autre compte qui a beaucoup de succès est @mainstreetwolf, sa communication a une coupure commerciale précisément parce que le profil est géré par un jeune commerçant qui, dans une touche moderne, exprime des idées et des conseils sur la façon de trader efficacement. Il existe également de nombreux didacticiels sur la façon de faire un résumé de vos ventes dans Excel ainsi que de nombreux autres tableaux de gestion liés à la gestion des finances personnelles. Ce créneau se développe rapidement grâce à de nombreux autres comptes dont @sam_jarman, @ jt.franco, @chetjamesyt, @virtualbacon, @theinvestor_

Quelques conseils pour aider à comprendre et à mieux utiliser Tik Tok.



Avant de créer du contenu, il est important de se concentrer sur ce que vous souhaitez communiquer, une fois décidé, vous devez continuer sur cette voie sinon l’algorithme Tik Tok pénalisera considérablement le profil;

Tik Tok n’est pas Instagram donc il se joue avec des règles différentes. Une fois que vous avez choisi le concept, vous devez investir un peu d’énergie pour comprendre comment le communiquer de manière simple mais efficace;

Il convient de trouver les éléments capables de capter l’attention d’un public potentiel. Il n’y a pas de formule égale pour tout le monde. Le véritable test des neuf se produit lorsque les premiers contenus sont publiés, car les utilisateurs de la plateforme décideront quel contenu a de la valeur;

Commencez et ne vous attardez pas trop sur la forme initiale, avec le temps, la qualité du contenu s’améliorera de pair avec les idées.

La finance est un secteur en constante évolution.Par conséquent, chaque jour, de nouvelles idées, de nouvelles idées et de nouvelles considérations doivent être mises en œuvre sur la plate-forme. C’est un créneau en pleine croissance, mais comme le dit W. Buffet “N’investissez jamais dans une entreprise que vous ne comprenez pas”, je vous propose donc d’utiliser la plateforme, d’en faire l’expérience au quotidien pour bien comprendre son fonctionnement.