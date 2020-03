Tim Draper: Bitcoin sera le sauveur du monde!

Le Bitcoin s’est fortement écrasé aux côtés du marché financier mondial, ce qui a amené beaucoup à douter du potentiel de la crypto-monnaie à servir de paradis. Cependant, Tim Draper a noté que Bitcoin (BTC) a la capacité de sauver le monde.

Le 16 mars, l’investisseur milliardaire Tim Draper a participé à une interview sur le podcast Stories numéro 415. Là, il a décrit que la décentralisation promue par Bitcoin est un outil avec le «capacité de transformer les plus grandes industries du monde“

Podcast 415 Histoires mettant en vedette Tim Draper.

Ce sera le Bitcoin qui nous sauvera, pas les gouvernements ni les banques

De cette façon, Draper garantit que pendant et après une crise financière, le Bitcoin (BTC) sera l’un des outils les plus importants pour l’humanité pour surmonter la crise qui approche.

Se référant à l’interview, Draper a commenté sur Twitter:

«Amusez-vous un moment pendant que vous tenez bon. Lorsque le monde reviendra, ce sera le Bitcoin, et non les banques et les gouvernements, qui sauvera la situation. »

Divertissement pendant que vous êtes enfermé. Lorsque le monde reviendra, ce sera le Bitcoin, et non les banques et les gouvernements qui sauveront la situation. https://t.co/ChEQ70CcKL

– Tim Draper (@TimDraper) 16 mars 2020

Draper a démontré sa confiance dans les nouvelles technologies, du Bitcoin à l’intelligence artificielle (IA), car elles seront en mesure de transformer complètement toutes les industries, de la banque aux soins de santé.

De cette façon, Draper a expliqué son point de vue: “Par exemple, une compagnie d’assurance avec une IA actuarielle pourrait commencer à déterminer la fraude et un contrat intelligent avec Bitcoin et tout mettre sur la blockchain.”

Sans aucun doute, Draper est l’un des experts visionnaires qui créent de nouvelles idées visant à transformer la façon dont nous vivons aujourd’hui.

Qui est Tim Draper?

Il est le co-fondateur de Draper Fisher Jurvetson Venture Company, mais il est principalement connu dans le monde de la crypto pour être un défenseur.

Et, comme tout défenseur du monde de la cryptographie, il est également connu pour ses prédictions irréfléchies sur le prix du BTC.

En fait, c’est en février que Draper est apparu sur CNBC réaffirmant sa prévision de prix Bitcoin à 250 000 $ d’ici 2022 ou 2023.

De cette façon, en plus d’être un optimiste né des crypto-monnaies, Draper investit également dans des développements technologiques à fort potentiel. Il s’est particulièrement intéressé à la finance décentralisée, après avoir investi dans DeFi Money Makets DAO (DMM DAO), selon l’annonce de la Fondation DMM.

“De nombreux investisseurs crypto et traditionnels recherchent un revenu passif stable et sécurisé. Gregory Keough et l’équipe de la DMM Foundation s’appuient sur la technologie Blockchain pour permettre aux utilisateurs d’obtenir ce qu’ils veulent », a déclaré Tim Draper.

