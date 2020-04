Tipsa priorise les paiements via Bizum

Tipsa a informé qu’il accordera la priorité à l’utilisation du système de paiement instantané Bizum dans tous les remboursements effectués par ses distributeurs.

Cette décision a été prise à titre préventif et sera maintenue pendant la durée de l’état d’alarme actuel, de sorte que les transactions en espèces seront limitées à des cas exceptionnels.

La société a expliqué dans un communiqué de presse que l’intégration de Bizum dans ses opérations a été réalisée “en un temps record” dans le but de “continuer à offrir la plus haute qualité et sécurité à tous nos clients, destinataires et distributeurs”.

La société de transport d’urgence a rappelé que, dans le «Coronavirus Guide for Logistics» des employeurs UNO et UGT et CCOO, il est recommandé aux sociétés de transport de rechercher d’autres alternatives aux remboursements en espèces, car « La manipulation d’espèces peut être une source de transmission de coronavirus. “

Tipsa a indiqué que grâce à l’utilisation de ce système, il fait un pas en avant dans la mise en œuvre d’une série de mesures de prévention tout en maintenant toutes les alternatives de distribution à un moment où «le travail du dernier kilomètre la distribution de biens essentiels est plus importante que jamais. »

La note publiée par la société de transport précise qu’une fois l’état d’alarme surmonté et avec le retour de l’activité normale, les transactions en espèces seront normalisées, bien qu’elles aient déclaré qu’elles prévoient que «l’utilisation de Bizum cela ira au-delà de la situation actuelle ».

Pour conclure, Tipsa a ajouté que “la crise des coronavirus est un énorme défi, mais c’est aussi une opportunité d’intégrer des alternatives technologiques qui nous permettent d’améliorer nos processus et ceux de nos clients”.

