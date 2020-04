Tirer le meilleur parti de l’apprentissage automatique en marketing Webinaire – Econsultancy

21 avril 2020 | 15 h 00 BST, 10 h 00 HAE

La technologie d’aujourd’hui signifie que les spécialistes du marketing disposent de plus de données que jamais pour guider leurs décisions. En particulier, l’apprentissage automatique offre la promesse de découvrir des informations et de conduire des actions qui pourraient autrement être manquées. Il pourrait également offrir une solution de productivité pendant la crise actuelle des coronavirus.

À la lumière des nouvelles conclusions d’une étude d’Econsultancy, rejoignez l’animateur Jim Clark, directeur de recherche Econsultancy et David Morris RVP Solutions Consulting EMEA chez Tealium pour un webinaire vidéo exclusif le mardi 21 avril, pour apprendre des autres spécialistes du marketing sur la mise en pratique de l’apprentissage automatique. .

Faites partie de la conversation et découvrez:

• Les étapes clés de la collecte et de la standardisation de vos données pour l’apprentissage automatique.

• Où l’apprentissage automatique peut aider – et où d’autres outils pourraient être meilleurs.

• Comment lancer avec succès une initiative d’apprentissage automatique dans votre organisation.

• Comment l’apprentissage automatique pourrait vous aider à surmonter la crise actuelle.

S’inscrire

Informations sur la façon dont nous utilisons les informations que vous fournissez dans ce formulaire

Pour plus de détails sur l’utilisation des informations que vous nous fournissez lorsque vous vous inscrivez à ce webinaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité ici: https://www.centaurmedia.com/privacy

Informations sur la façon dont nous pouvons partager vos données avec le sponsor de ce webinaire

Ce webinaire est parrainé par Tealium. Si vous vous inscrivez à ce webinaire, nous pouvons mettre votre nom, votre fonction, votre entreprise et votre adresse e-mail à la disposition de ce sponsor.

Il est dans nos intérêts commerciaux légitimes et ceux de nos sponsors de partager ces données avec le sponsor: cela nous permet d’attirer le sponsor le plus approprié pour le webinaire et de faciliter la communication interentreprises entre notre sponsor et vous après le webinaire. Notre sponsor peut vous contacter à propos de leurs produits et services.

Autres moyens d’assister à ce webinaire

Si vous préférez ne pas partager vos données avec notre sponsor, nous mettrons le webinaire à votre disposition par d’autres moyens six semaines après l’événement. Veuillez contacter webinar@centaurmedia.com pour plus de détails.