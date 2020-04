Tirez le meilleur parti de vos fruits et légumes surgelés avec un Nutribullet

Un design rationalisé n’est qu’une partie de l’équation qui rend cette itération du Nutribullet si bonne.

Avril

7, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Les aliments congelés ont souvent la mauvaise réputation d’être des alternatives malsaines aux alternatives fraîches. Mais dans le cas des fruits et légumes, privilégier les surgelés pourrait vous aider à récolter encore plus d’avantages pour la santé.

Selon des recherches récentes, les fruits et légumes surgelés fournissent les mêmes (sinon plus) vitamines que leurs homologues frais; Tout cela grâce au processus de conservation qui maintient intacts les composés végétaux bénéfiques.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous? À une époque où beaucoup d’entre nous limitent nos déplacements à l’épicerie, les produits surgelés ne sont pas seulement l’un des aliments de base les plus durables dans lesquels vous pouvez investir, mais aussi parmi les plus sains que vous pouvez ajouter à votre panier.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces produits réfrigérés, pensez également à investir dans une NutriBullet. Célèbre pour pulvériser des ingrédients difficiles à hacher sous forme liquide, cet appareil est idéal pour faire des smoothies riches en vitamines, des soupes crémeuses, du lait de noix, ainsi que de délicieuses sauces et vinaigrettes. Le Bullet de taille personnelle signifie également que pour les boissons que vous décidez de créer, vous pouvez profiter de votre concoction directement depuis l’appareil – aucun verre supplémentaire n’est nécessaire.

Un design rationalisé n’est qu’une partie de l’équation qui rend cette itération du Nutribullet si bonne. Une puissante lame de 600 watts peut liquéfier une multitude d’ingrédients en quelques secondes, vous permettant de savourer un repas nutritif ou une collation à la volée. Une conception intuitive rend l’utilisation de l’appareil aussi simple que de pousser et de tourner la tasse et ses fonctions faciles à nettoyer vous permettent de vous laver à l’aide de votre lave-vaisselle. Tout bien considéré, c’est tout ce dont vous avez besoin dans un mélangeur haut de gamme.

Nous ne sommes pas seuls à penser cela; Des milliers de commentaires de clients antérieurs ont applaudi la fonctionnalité de Nutribullet, de nombreux clients notant que le produit fonctionne comme neuf, même après un an d’utilisation continue. Un critique s’exclame: «J’ai le mien depuis plus d’un an et je n’ai jamais encore eu à changer la lame ou le joint. Il n’a également jamais laissé de nourriture non mélangée (pas de morceaux jamais). «Actuellement, il a une note de 4,4 étoiles de plus de 9 000 clients.

.