Todt admet que la FIA croit que Ferrari a triché en 2019, mais ne peut pas le prouver

Le mois de février s’est terminé par une nouvelle surprenante cela a bientôt ébranlé les bases d’une Formule 1 qui était dans les dernières barres de la pré-saison, ce qui semble déjà bien loin de l’annulation ou du report de neuf tests du championnat en raison de la pandémie de coronavirus.

La FIA a indiqué que l’enquête sur les présumés moteurs Ferrari illégaux s’est terminée par un accord privé après plusieurs mois d’enquête. Cela a scandalisé les équipes non motorisées par Ferrari, qui ont officiellement protesté par lettre et exigé que l’accord et les conclusions de l’enquête soient rendus publics.

“Nous pensons que ce qu’ils ont fait n’était pas légal”

La FIA s’est limitée à défendre son honneur, mais n’a pas donné beaucoup d’explications. Quelque chose que Jean todt a justifié dans une interview avec Autosport. “Je serais ravi de pouvoir donner tous les détails de la situation, mais Ferrari s’y est opposé. Je veux dire, ils ont été sanctionnés mais nous ne pouvons pas donner les détails de la sanction. Mais nous pensons qu’il aurait été erroné de ne pas dire que l’affaire Ferrari avait été discutée et qu’il y avait eu une sanction, car nous pensions que ce qu’ils faisaient n’était pas légal.

Par conséquent, le président de la FIA admet que l’organe directeur a des soupçons raisonnables de tricherie par Ferrari, mais n’a pas suffisamment d’arguments pour le prouver. “Malheureusement, c’est en grande partie un fait accompli des questions techniques, parce que nos techniciens disent:” Nous ne pouvons pas démontrer avec une certitude absolue que nous devrions que Ferrari n’est pas légal “”.

La protestation de sept équipes

Suite à la protestation de sept équipes sur la grille, Jean Todt a contacté certaines d’entre elles pour clarifier les positions, admettant que Mercedes s’était rétractée après l’intervention d’Olla Källenius, président de Daimler AG (parent de Mercedes), qui s’était exprimé avec son collègue de FIAT Chrysler Automobiles (parent Ferrari), John Elkann.

«J’ai parlé individuellement à certaines des sept équipes. L’un d’entre eux (Mercedes) a décidé qu’il était complètement hors de cause, bien qu’il ait été l’un des leaders », Détails français. Depuis lors, je n’ai plus rien entendu. J’ai lu dans la presse qu’il y avait eu une conversation entre deux présidents ».

Källenius a convenu avec Elkann qu’il n’était pas approprié d’augmenter la controverse, si peu à peu la pression des équipes, avec Mercedes déjà hors jeu, s’est estompée. «J’ai reçu une lettre en réponse à ma lettre, dans laquelle ils confirmaient qu’ils comprenaient la position de la FIA, mais cela ne voulait pas dire qu’ils étaient satisfaits de la position de la FIA. Ils aimeraient que Ferrari laisse la visibilité de l’affaire, ce que j’aimerais aussi, mais nous ne pouvons pas », conclut Jean Todt.