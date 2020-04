Tom Badley cherche l’inspiration artistique entre les billets et le Bitcoin

Le débat sur la question de savoir si l’argent est meilleur que le Bitcoin et les crypto-monnaies restera en vigueur jusqu’à ce que les circonstances soient en faveur ou contre l’une des parties.

Dans un environnement où l’économie est sérieusement remise en question et où les banques centrales et les gouvernements n’ont pas de crédibilité concernant leur gestion de l’économie, le Bitcoin est apparu comme une alternative aux déséquilibres économiques qui causent tant de problèmes aux citoyens; Mais l’argent liquide est toujours un véhicule de stockage et d’échange de valeur avec ses forces et qui – soyons honnêtes – est plus utilisé à des fins pratiques que les crypto-monnaies.

Cela ne signifie pas que les deux modes de paiement peuvent coexister ensemble, faisant partie de la même économie. Cela semble être la proposition de Tom badley, artiste et illustrateur avec une expérience dans la conception de billets de banque et qui depuis un an est entré dans le monde de la crypto pour apporter des pièces physiques qui stockent des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum.

Independent Currencies est la société que Badley a créée pour gérer sa création artistique, qui, comme Bitcoin, était motivée par la panne financière de 2008. Sur sa page, il continue d’exposer son catalogue de billets de banque finement conçus, dont certains ont un portefeuille inscrit. Bitcoin détenu par l’acheteur et dans lequel les fonds peuvent être déposés, reliant la valeur de ces crypto-monnaies à ce support physique inspiré des billets de banque conventionnels.

De plus, son travail est symbolisé dans des marchés tels que OpenSea et KnownOrigin, dans ce dernier où se trouve l’œuvre Republic of the Deplorable, un hommage artistique aux personnages “infâmes” du monde de la crypto et du cyberpunk, tels que Julian Assange, Edward. Snowden, Ross Ulbricht et Jack Dorsey de Twitter, basés sur la conception des billets de banque du cône monétaire vénézuélien.

Sur le site Bitcoin-Banknote, on peut lire que le bolivar vénézuélien (VES) a été choisi symboliquement pour représenter la détérioration de l’économie dans le pays et le chaos généré. “Le Venezuela est un portrait de la négligence financière et de la détérioration du tissu social”, dit-il.

Il souligne également que l’utilisation du bolivar pour cette série est une «référence à sa popularité auprès des bureaux de change et des contrefacteurs, qui constatent que lorsque les billets sont décolorés (enlever l’encre), ils ont une texture, une sensation et des dimensions similaires à celles du dollar américain. ».

Puisque la conception des bolivars comprend des images de la faune et de la flore, une grenouille qui apparaît sur les billets illustrés par Badley est un «symbole d’ambiguïté et de chaos entre plans ou dimensions, puisqu’ils peuvent vivre entre l’eau et la terre , comme gardiens des mondes inconnus »..

Cette hybridation des idées d’ordre (Bitcoin / Cyberpunk) et du chaos (crise socio-économique) dans une série d’illustrations sur les billets de banque inspirées du bolivar, constitue une expression de résistance au totalitarisme que l’on retrouve récemment expliqué dans CriptoNoticias par Iván Gómez.

CryptoNews a parlé à Badley pour entendre ses impressions sur le rôle des crypto-monnaies, de l’argent, de l’art cryptographique et d’autres questions telles que la confidentialité et la liberté des citoyens.

«Dès mon enfance, je me suis intéressé à l’esthétique de l’argent», explique Badley. Image courtoisie Tom Badley

Quand et comment votre amour de l’illustration et de l’argent s’est-il réuni pour former votre emploi actuel?

Cela a commencé très jeune. Dès mon enfance, je me suis intéressé à l’esthétique de l’argent. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas! Il était naturel d’être attiré par l’illustration de l’argent; les détails cachés, les techniques mystérieuses m’attiraient beaucoup plus que tout autre chose autour de moi. Instantanément, j’ai reconnu l’art de l’argent. Ce n’est qu’en 2008, lorsque les marchés se sont effondrés, que je me suis intéressé plus sérieusement à l’art de l’argent. Quand j’ai finalement trouvé un emploi dans la conception de billets de banque, c’est quand j’ai appris les techniques d’illustration et d’impression qui nous permettent de créer de l’argent, et depuis, je suis resté fidèle à ces techniques.

En tant que passionné d’économie, quelle a été votre première impression de Bitcoin?

J’avais déjà commencé des recherches sur le système financier depuis 2008, donc j’étais bien conscient de ses faiblesses. En fait, je suis devenu obsédé par des recherches plus approfondies sur le système de monnaie fiduciaire et je cherchais toujours toutes sortes d’alternatives. J’ai entendu parler de Bitcoin en 2011 sur un podcast de programmation informatique que j’écoutais. J’ai immédiatement su que c’était une alternative totalement viable à l’argent basé sur la dette.

Comment inviter d’autres artistes à découvrir le Bitcoin et les crypto-monnaies? Que diriez-vous de l’avenir de ce créneau? Quelles sont vos opportunités actuellement?

L’espace (de l’art cryptographique) s’est considérablement développé en 12 mois depuis que je me suis impliqué. C’est également un environnement artistique différent du monde de l’art traditionnel. Je pense que c’est le moment pour l’art cryptographique d’avoir son âge d’or; tout le monde est à la maison, personne ne peut aller dans des galeries d’art, mais on peut se rencontrer dans le monde virtuel comme CryptoVoxels et y ouvrir une galerie. L’art cryptographique peut être acheté, vendu, fabriqué, partagé sans que personne ne quitte votre maison. Il n’y a pas d’inconvénients à faire de la cryptographie aujourd’hui. Plus important encore, l’art ne mourra jamais, car le prix du Bitcoin change.

Sur quoi travaillez-vous actuellement? Quelle prochaine version préparez-vous?

Je viens de terminer Las Parábolas, une série de six projets de loi sur le monde de la cryptographie. Je veux les imprimer à la main pour les lancer plus tard cette année. Je travaille également sur une série de billets américains, pour célébrer l’esthétique du dollar. J’ai certainement plus d’emplois liés aux crypto-monnaies. Je veux que mon travail célèbre les différents aspects du monde de la crypto-art, afin qu’il soit directement lié aux crypto-monnaies. Mais de plus en plus, je suis inspiré pour faire des travaux sur les grands sujets d’aujourd’hui: la vie privée, le développement personnel, le développement humain, la liberté.

Il n’y a pas beaucoup d’artistes qui ont mes antécédents, qui jouent activement ces chansons, donc il y a beaucoup de potentiel. Je travaille également sur une série de portraits de personnes qui ont été bloquées sur Twitter et YouTube. Il est temps d’attirer l’attention sur la censure et de lutter pour la liberté.

L’artiste vient de terminer “The Parables”, une série de six billets sur le monde de la crypto. Image courtoisie Tom Badley

Avez-vous l’intention d’émettre un cône en billets de banque pour plus de liquidité et de fongibilité?

Quelque chose d’intéressant serait d’émettre des billets pour le monde hispanophone. Je pense que Dash est populaire en Amérique latine, il pourrait donc y avoir une collaboration à cet égard. Quand je vois des gens faire preuve d’empathie pour mes factures, il est clair que les gens aiment toujours un produit physique et qu’ils apprécient la sensation du papier-monnaie entre leurs mains. Mais produire en masse quelque chose comme ça serait un projet très différent.

Nécessite une collaboration et un cas d’utilisation réel. Je pense que le cas d’utilisation existe dans des endroits où Internet n’est pas stable. Permettre aux gens d’échanger des portefeuilles en papier ainsi que l’argent qu’ils utilisent déjà peut être un moyen de mélanger les crypto-monnaies avec un produit physique qui fonctionne n’importe où. Mais si ce n’est pas fait selon les mêmes normes de sécurité qu’un vrai ticket, ce serait une autre belle feuille de papier.

Comment pensez-vous que l’économie sera à l’avenir? Est-il possible que nous utilisions de nombreuses méthodes de paiement différentes? Tenez compte du fait que les banques centrales et les réserves émettent de grandes quantités de liquidités ces jours-ci.

Oui, je pense que nous utiliserons différents types d’argent. Je pense que les crypto-monnaies privées feront partie du système financier, car il n’y aura pas d’autre alternative. Mais je vois aussi qu’il est possible que nous utilisions de l’argent adossé à des actifs. Allons-nous utiliser des billets et des pièces?

Je pense qu’ils existeront toujours, mais ils seront utilisés dans très peu de cas, tout comme les chèques sont utilisés aujourd’hui. Cela dépend de la mesure dans laquelle nous parlons à l’avenir. Finalement, je pense que nous vivrons dans un monde où l’argent ne sera pas si important. Nous avons plus à traiter que des chiffres sur un compte bancaire.

Que diriez-vous à certaines personnes qui ont peur d’utiliser de l’argent en raison de la pandémie Covid19? Que pouvez-vous proposer?

Excellente question. En raison de la contagiosité du virus, on pourrait dire qu’il n’y aurait aucune différence entre l’utilisation de l’argent liquide ou non. Les gens l’attrapent malgré l’isolement, donc je pense qu’il y a autre chose que nous ne savons pas. Les gouvernements et les banques centrales veulent éliminer la vie privée et les droits de l’individu (pas les réduire, mais les éliminer). C’est une chose bien réelle.

Les gens n’ont plus de droits. Chaque pays a renforcé ses mesures de suivi et de localisation des citoyens, tout cela à cause d’un virus dont le taux de mortalité est très similaire à celui de la grippe conventionnelle. Non seulement Edward Snowden, mais les gens ordinaires, remarquent cette incohérence. Le public commence à sentir que quelque chose ne va pas. De toute évidence, si vous ne pouvez pas acheter ou vendre en privé, vous ne pouvez rien faire sans l’approbation préalable du gouvernement. Il y a là un programme: le contrôle.

C’est vers cela que nous nous dirigeons et maintenant, chaque personne devra décider entre la liberté de faire des transactions privées et de vivre une vie sans ingérence du gouvernement, ou de perdre entièrement sa liberté. L’argent est le dernier refuge de l’intimité. Malheureusement, nous sommes loin de changer cette tendance. Les gouvernements et les banques centrales ont déjà prévu de restreindre les liquidités et de renforcer la surveillance. La question qui nous reste est philosophique: dans quel monde voulons-nous vivre? En un avec ou sans intimité?

L’artiste et illustrateur, avec une formation en conception de billets de banque, s’est aventuré dans le monde de la crypto depuis un an. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Tom Bradley.

D’autres artistes ont également été inspirés pour combiner l’art et l’esthétique des billets de banque et les idéaux du Bitcoin; Pouvant faire référence à Monaca – avec qui CryptoNews a récemment parlé – ou à d’autres œuvres telles que le travail de Jon Tompkins, les deux ont pris des factures vénézuéliennes pour exprimer comment elles peuvent être plus précieuses en tant qu’art qu’en tant qu’argent.

De nos jours, quand il est débattu de savoir si l’argent liquide aura une utilité à l’avenir, s’il est éthique d’émettre de la monnaie électronique ou de l’argent de manière incontrôlable pour atténuer les déséquilibres économiques, tout indique que nous l’utilisons de moins en moins et que les artistes qui le combinent Son travail avec la technologie derrière les crypto-monnaies, ainsi que ses concepts et idéaux, jouera un rôle fondamental dans la promotion de cette transition.