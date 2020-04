Tone Vays: “Le prix du Bitcoin restera”

Tone Vays, dans sa dernière vidéo YouTube, nous dit que le prix du Bitcoin restera stable. Pour lui, 6 800 $ est toujours un bon niveau pour démarrer une course de taureaux 🐮.

Tone Vays nous parle du prix du Bitcoin

Il est un ancien commerçant de Wall Street et ancien vice-président de JPMorgan, qui est maintenant l’une des voix les plus écoutées par ses propres et étrangers sur le cryptoverse. Tone Vays a commencé la crypto-monnaie en 2013 et est depuis devenu actif dans la diffusion d’informations sur l’importance de la technologie Blockchain dans la réalisation de la liberté économique.

Le trader Bitcoin a commencé sa session de «Community Trading» avec l’affirmation que Bitcoin peut changer sa tendance de marché à tout moment, à la hausse ou à la baisse. Bien que pour lui, il est fort probable qu’il reste stable pendant quelques jours de plus.

S&P peut jouer contre Bitcoin

Tone Vays n’a pas seulement des modèles qui expliquent le comportement des prix de Bitcoin, il les a également pour le marché traditionnel. Et avec l’augmentation des cas de coronavirus dans le monde, et le manque de réponse des experts de la santé, cela lui fait prévoir que le S&P 500 tombera dans le courant de la semaine prochaine.

Mais, contrairement à d’autres occasions, il prédit que le prix du Bitcoin sera également affecté, un peu, avec la prochaine baisse.

“Je pense que la baisse du S&P entraînera une baisse du BTC, mais seulement un peu. Je pense que le niveau de résistance à 6 800 $ est très bon. ”

En outre, l’ancien vice-président de JPMorgan a déclaré qu’il serait très optimiste quant au prix du BTC pendant toute la semaine prochaine, et il s’attend à ce que le marché se comporte très bien cette semaine.

Tone Vays non seulement hodlea, il s’accumule également

L’optimisme de Tone est si grand qu’il a exprimé “J’espère que le prix du Bitcoin augmentera à la mi-avril, je suis non seulement hodling mais aussi en accumulant plus”

Pour lui, l’un des signes qui font du mois d’avril un «mois haussier» est le fait que la CTB tous les 2 jours atteint des sommets hebdomadaires.

“La semaine du 13 avril sera celle où tout change pour Bitcoin depuis le début de la crise des coronavirus.”

L’ancien vice-président de JPMorgan ne voit aucun record en vue

Contrairement à de nombreux autres experts optimistes. Tone Vays ne voit pas que le prix du Bitcoin peut atteindre des sommets sans précédent au moins à court terme.

L’expert en crypto fonde ces affirmations sur son tableau de la domination de Bitcoin sur le marché, qui, pour lui, représente l’un des meilleurs indicateurs pour déterminer si BTC pourrait jamais se rapprocher de 20 000 $.

BCH et BSV divisant par deux sont à des heures

L’un des sujets qui a été le plus discuté ces derniers jours est de savoir comment l’effet du Coronavirus a affecté le secteur de la crypto-exploitation ⛏ du Bitcoin. En raison de la fermeture des fermes BTC et de la volatilité des prix due à la pandémie. Le taux de hachage a été considérablement réduit.

Mais, pour Tone, cela n’a pas beaucoup de pertinence car selon ses propres mots.

“Les prochains Halvings Shitcoin ne feront rien de plus que d’ajouter Hash Rate au réseau Bitcoin.”

En parlant des Shitcoins, Tone Vays montre dans sa vidéo un graphique avec les performances du top 10 des “Shitcoins”. Dans lequel il garantit que Binance Coin (BNB) est une arnaque. “Comment pouvez-vous dire que ce n’est pas une arnaque quand on voit que c’est le seul Shitcoin qui a eu de meilleures performances que Bitcoin“

Ne quittez pas les yeux du prix du Bitcoin

“J’adorerais que ce triangle ascendant Bitcoin se propage aussi humainement que possible fin avril, alors que tout le monde est frustré que la pause ne vienne jamais, et puis elle vient.”

Pour Vays, ce point pourrait atteindre la mi-avril, et il ferait grimper le prix du Bitcoin à 9 100 $ en quelques heures. C’est pourquoi l’ancien vice-président de JP pense que le niveau actuel des prix du Bitcoin est un point de départ.

“Il sera très intéressant de voir le visage des banquiers et commerçants traditionnels lorsque Bitcoin atteindra 9 100 $ et que le marché commencera à chuter.” Ne quittez pas les yeux du prix du Bitcoin et écoutez mes conseils. ”

