Toni Lane Casserly décède à 29 ans

Toni Lane Casserly, co-fondatrice de CoinTelegraph et l’un des grands défenseurs de la blockchain, est décédée à son domicile au Texas le 14 avril 2020. Son père, Nick Casserly, a rapporté sa mort sur Facebook. Il n’a pas révélé la cause, mais a déclaré qu’il ne se portait pas bien depuis son retour d’un voyage en Californie en août de l’année dernière.

“Je me souviens d’elle avec tendresse, car je sais que beaucoup d’entre vous l’avaient contactée avec peu de succès.” Son père a exprimé.

Souvenons-nous de sa carrière

Ses collègues et de nombreux experts en cryptographie la considèrent comme la “Blockchain Jeanne d’Arc” et “une jeune star du Bitcoin”. Elle était une entrepreneuse, une artiste et une intellectuelle technologique américaine.

Il a fondé CoinTelegraph en 2013 en tant que plate-forme multimédia dédiée à la technologie Blockchain, aux actifs cryptographiques et aux nouvelles tendances en matière de technologie financière.

En 2015, il a fondé une association caritative basée sur Bitcoin, qui a fourni de l’aide en Sierra Leone lors de l’épidémie d’Ebola en Afrique.

Elle a également été conseillère auprès de plusieurs sociétés, fonds et family offices notables, notamment les Nations Unies, HSBC, Bosch, Cicso, P&G et l’Institut pour l’avenir de la Silicon Valley.

“Elle a vu comment la technologie était un outil pour libérer la conscience humaine”a écrit Lucian Tarnowski de Civana, une organisation à but non lucratif axée sur la durabilité et la technologie.

Jeudi, M. Tarnowski a ajouté que “Elle a été une brillante pionnière dans le rôle que la Blockchain fournirait des outils à l’écosystème cryptographique.”

Toni Lane Casserly, a considéré les technologies comme Blockchain, le registre décentralisé créé pour enregistrer les transactions Bitcoin, comme des outils qui pourraient aider à améliorer les sociétés et les gouvernements.

Selon Tarnowski, cette philosophie s’est manifestée dans Smart Love, une plateforme qu’il a aidé à créer, propulsée par la Blockchain, permettant aux couples LGBT de se marier sous la protection de leurs données personnelles.

Votre long voyage sur CoinTelegraph

En 2013, il a co-créé le site Internet CoinTelegraph News. Aujourd’hui, il est devenu l’une des ressources numériques indépendantes les plus importantes et les plus connues de la communauté des crypto-monnaies.

Il a toujours cru que les crypto-monnaies avaient établi l’avenir du monde. Il a passé beaucoup de temps à faire des recherches sur l’industrie. En tout cas, son incroyable enthousiasme pour la technologie Bitcoin et Blockchain l’a amenée à s’élever au-dessus du “royaume dominé par les hommes”.

C’était une personne très diversifiée et s’intéressait à presque tout. Il a récemment commencé à travailler sur un nouveau projet appelé CULTU.RE. Il s’agit d’un mouvement non matérialiste, qui considère la conscience comme un outil intermédiaire.

Avec sa mort, elle laisse un vide énorme, mais l’industrie de la crypto-monnaie ne l’oubliera jamais. Son travail et sa persévérance inciteront de nombreuses femmes à entrer dans cette industrie.

De CryptoTrend, nous voulons offrir la paix à vos restes. On se souviendra toujours d’elle comme «La Juana de Arcos de la Blockchain». Et dans le cadre de l’écosystème cryptographique, il ne disparaîtra jamais, mais sera validé au sein de la Blockchain de l’histoire humaine.

