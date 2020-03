Top 10 des tactiques de négociation utilisées par les acheteurs (et comment réagir)

Cette étape du processus de négociation peut avoir d’énormes implications sur votre capacité à conclure et à maintenir un niveau de satisfaction élevé.

Imaginez que vous avez travaillé sur une vente pendant environ neuf mois. La taille moyenne de vos opportunités est d’environ 600 000 $. Celui-ci est de 2 400 000 $. Environ quatre fois la taille. Vous avez organisé des sessions animées, réalisé des entretiens et organisé une équipe mondiale pour le déploiement. Vous avez sorti tous les arrêts et vous avez appris que le contrat vous avait été attribué. En quelque sorte.

À la dernière étape, l’acheteur vous demande de «venir travailler sur les conditions générales clés» en personne avec le directeur financier, le responsable des achats et le seul acheteur avec lequel vous avez travaillé au cours des neuf derniers mois. Vous vous présentez à la réunion prévue à 8 h 15. et asseyez-vous là pendant 75 minutes. J’attends.

Quand quelqu’un arrive enfin, c’est quelqu’un que vous ne connaissez pas. Ils ne sont pas trop sympathiques. Lorsque vous arrivez dans la salle de réunion, huit autres personnes sont présentes (on vous a dit qu’il y en aurait trois) et toutes ont du café et des bagels. Vous n’avez rien offert.

Il est maintenant 9 h 50. La réunion devait se terminer à 11 heures. Le directeur des achats dit: «Très bien, commençons. Les gens, juste pour vous faire savoir, nous avons un arrêt dur à 11, donc nous devrions probablement commencer. Nous avons tous examiné la proposition et, même si tout semble correct pour ce que nous voulons faire, nous aurons besoin d’un meilleur prix. ”

Je voudrais dire que c’est la seule fois que j’entends quelque chose comme ça, mais ce niveau de négociation complète et dure se produit souvent. Dans presque toutes les négociations, les vendeurs sont confrontés à des tactiques de négociation positionnelles de la part des acheteurs. En fait, dans notre étude Top Performance in Sales Negotiation sur des centaines de négociations, nous avons appris que les vendeurs sont confrontés, en moyenne, à trois tactiques de la part des acheteurs dans chaque négociation.

Voici les 10 meilleures tactiques – classées des plus efficaces aux moins efficaces – que les acheteurs utilisent constamment avec les vendeurs.

Utilisez l’empressement du vendeur à conclure l’affaire pour arracher les concessions finales. “Nous avons besoin d’un meilleur prix.” “Rencontrez-nous au milieu.” (Même si le milieu n’est peut-être pas juste.) Partagez un budget bas à l’avance pour préparer le terrain pour que la négociation commence à un prix bas. Obligez les vendeurs à négocier dans des délais très serrés. . “Dégrouper la solution mais garder le même prix Limiter l’accès des vendeurs aux décideurs. Réagir émotionnellement au prix qu’ils nous accordent. Porter les vendeurs à la baisse avec les demandes et les retards.

La façon dont vous réagissez à ces tactiques a d’énormes implications sur votre capacité à remporter des contrats et à maintenir des marges et une satisfaction client élevées. Trop de vendeurs cèdent simplement aux concessions des acheteurs. Vous n’êtes pas obligé d’être l’un d’entre eux. Vous pouvez utiliser nos six règles essentielles de négociation des ventes comme cadre de base pour obtenir des résultats avec tous les types de négociations commerciales.

Soyez toujours prêt à marcher. C’est normal de vouloir une vente en particulier, mais jamais d’accord d’avoir besoin de la vente. Créer de la valeur. Toute objection peut être résolue par la résolution de problèmes et la création de valeur. Vous pouvez toujours proposer des idées que les acheteurs apprécieront sans baisser le prix. Mener la négociation. Si vous ne le dirigez pas, l’acheteur le fera et il vous laissera jouer au rattrapage. Effectuer des émotions. Les négociations sont des affaires émotionnelles. Gérez à la fois vos émotions et vos acheteurs pour les meilleurs résultats de négociationCommerce. Ne grotte pas. Les acheteurs testent souvent la tolérance des vendeurs. Regardez simplement les principaux facteurs de la liste ci-dessus. La tactique la plus efficace consiste à faire pression sur le prix. Les vendeurs qui se concentrent sur les métiers et les planifient développent et gagnent de meilleurs accords.Prévoyez de gagner. La préparation est l’un des plus grands déterminants du succès de la négociation. Selon nos recherches, 89% des acheteurs se préparent pour leurs négociations. Vous?

(Bonus: Pouvez-vous repérer les cinq tactiques de la liste des 10 meilleures que l’acheteur a utilisées dans l’exemple d’ouverture?)

Lorsque vous pensez à vos propres négociations et aux tactiques auxquelles vous êtes confronté, gardez à l’esprit ces six règles. Ensuite, peu importe ce que l’acheteur vous lance, vous serez prêt à l’emporter.

