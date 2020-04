Top 10 des voitures hybrides rechargeables en mars 2020

Les ventes de voitures hybrides rechargeables en Espagne ont déclaré un total de 628 unités en mars 2020, ce qui, par rapport à la même période de l’année précédente, représente une baisse de 20,20%. L’hybride plug-in le plus vendu est le nouveau Ford Kuga, suivi par les Hyundai IONIQ et MINI Countryman en deuxième et troisième place respectivement.

Les voitures hybrides rechargeables (PHEV) Ils ont encore beaucoup à dire en cette période de changement, de transition, dans laquelle l’industrie automobile se retrouve. La technologie que nous pourrions appeler populairement «tout en un» se positionne comme une option très intéressante pour la mobilité durable. Les principaux constructeurs automobiles ont parié dessus et la preuve en est que l’offre de modèles augmente de manière significative.

Malgré les avantages et / ou avantages offerts par les hybrides rechargeables, la vérité est qu’ils sont actuellement derrière les hybrides (HEV) et électriques (BEV) en termes de ventes. Jetons un coup d’œil aux chiffres de vente de voitures hybrides rechargeables en Espagne au cours du dernier mois de mars. Au cours de cette période, 628 unités, 20,20% de moins que l’année précédente.

Le Hyundai IONIQ Hybrid-Pluggable a obtenu un bon résultat.

La crise provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19 a eu un effet direct et négatif sur les immatriculations de voitures neuves. Le marché dans son ensemble a chuté. Maintenant, dans la période accumulée de ce que nous avons exercé, il y a une croissance signalée. Entre janvier et mars, 3305 hybrides rechargeables ont été vendus, soit 91,59% de plus qu’en 2019.

Si nous allons analyser la classement des 10 voitures hybrides rechargeables en Espagne nous prendrons plusieurs surprises par rapport aux éditions précédentes de cette liste mensuelle. La première surprise concerne le leader du classement. Le nouveau Ford Kuga gagne. Avec le changement de génération qu’il a subi, le Kuga s’est engagé dans l’électrification sans complexes et, parmi ses options mécaniques, est une version hybride rechargeable.

Dans la deuxième place est la Hyundai IONIQ Hybrid-pluggable et, en fermant le podium, la troisième place est le MINI Countryman. Il est frappant de constater que le Mitsubishi Outlander PHEV est tombé à la quatrième place alors qu’il figure généralement parmi les trois modèles les plus populaires.

Peugeot 3008 Hybrid4, l’une des nouvelles voitures hybrides rechargeables qui ont frappé le marché.

Volvo a été la seule marque à avoir réussi à introduire deux de ses modèles dans le Top 10. Nous avons le Volvo XC60 (5ème) et le Volvo XC40 (10ème). Petit à petit hybrides plug-in de marques grand public ils gagnent en importance. Et la preuve en est qu’il n’y a pas longtemps, les entreprises haut de gamme étaient les protagonistes de cette liste de vente. La Peugeot 3008 (8e) et la Kia Niro (9e) en sont deux bons exemples.

Espagne – Mars 2020: le coronavirus paralyse les enregistrements

Les 10 voitures hybrides rechargeables les plus vendues en Espagne en mars 2020

ClassementModèleVentes mars201Ford Kuga1472Hyundai IONIQ433MINI Countryman394Mitsubishi Outlander385Volvo XC60336BMW Series 2 Active Tourer317DS 7 Crossback318Peugeot 3008319Kia Niro3010Volvo XC4023