Top 10  jeu vidéo pour les amateurs de voitures

La liste est immense. Si nous nommions tous les “bons” jeux vidéo, nous ne finirions pas; cependant, nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une très bonne sélection de certains des plus importants de l’industrie.

Gran turismo 1 (1997)



Pour son temps, il a introduit de très bons graphismes, en plus de avoir un impressionnant 140 voitures. Non seulement il est considéré comme une révolution dans les jeux vidéo automobiles, mais il a été l’un des pionniers pour faire connaître Sim Racing.

Grand Prix 4 (2002)



Cette livraison nous donne un Grande simulation à l’intérieur de la voiture et le son irremplaçable d’une F1 de la saison 2001. Il a offert un comportement de conduite assez fiable, adapté aux conditions météorologiques. Chaque ajustement que vous avez apporté au jeu symbolisait un changement majeur dans les performances du véhicule.

Rallye Richard Burns (2004)



Ce jeu vidéo a fourni des graphismes incroyables et la physique derrière chaque véhicule a été très bien accomplie. Les dérapages dans différentes conditions et la vitesse qui vous a fait vivre ce jeu seront irremplaçables. En bonus, Burns a la Subaru Impreza WRX STi incroyablement sexy.

Need For Speed: Underground 2 (2004)



Ce fut le premier de la série Need For Speed ​​qui présentait un monde ouvert. La quantité de fonctionnalités que vous pouvez personnaliser dans ce jeu est irréelle. Peinture, spoilers, roues et même les graphismes apparus sur votre tachymètre, les combinaisons sont illimitées.

Gran Turismo 4 (2005)



L’évolution de Gran Turismo a été incroyable. Il a de meilleurs graphismes et vous pouvez courir avec une large gamme de véhicules (environ 720). C’est un jeu vidéo pour consacrer des centaines d’heures.

Need for Speed: Most Wanted (2005)



Comprend la voiture la plus emblématique de toute la franchise: la BMW M3 GTR GT. L’équilibre parfait entre course, poursuites policières et culture automobile urbaine fait de ce jeu une expérience mémorable.

Forza Motorsport 4 (2011)



Vous pouvez avoir un garage commun avec vos amis, en plus de la collaboration de l’équipe Top Gear avec sa piste d’essai et la narration de Jeremy Clarkson pour certains modèles en mode Autovista.

Assetto Corsa (2014)



Il imprime une manipulation assez fiable pour chaque véhicule. Il comprend une bonne liste de voitures, des années 50 à certaines hypercars de l’époque actuelle. Ne vous attendez pas à un match “décontracté”, sinon un, pour obtenir toutes les compétences et la technique au volant.

Project Cars 2 (2017)



La conduite derrière le volant crée une dépendance, la physique et le son confèrent à chaque voiture une sensation assez réaliste. L’ajout de dizaines de pistes est apprécié et la facilité de jeu en multijoueur est exquise. Ce jeu rassemble plus de 180 voitures, neuf disciplines, 29 séries de sport automobile et plus de 130 circuits.

Forza Horizon 4 (2018)



L’extension du catalogue automobile est très perceptible. Au niveau graphique, c’est exceptionnel, peut-être que la manière de manier ou la détérioration subie par les voitures n’est pas aussi réaliste que dans d’autres jeux, mais il vous garde attentif et enthousiasmé par les aventures que vous pouvez affronter. Nous osons le positionner comme l’un des meilleurs jeux de la décennie.

