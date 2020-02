Top 3 des défis auxquels Sharon White doit faire face en tant que présidente de John Lewis

Sharon White rejoint le John Lewis Partnership à un moment où il fait face à l’une des périodes les plus difficiles de son histoire de 90 ans.

L’ancienne PDG d’Ofcom, Sharon White, rejoint John Lewis Partnership en tant que présidente à un moment où le commerce de détail a connu un certain nombre de départs à la haute direction.

John lewis’ le directeur de la clientèle, Craig Inglis, a été le plus récent dirigeant à annoncer sa démission, moins d’un mois après la directrice générale Paula Nickolds a révélé qu’elle quitterait la chaîne des grands magasins après 25 ans d’activité.

Le départ surprise de Nickolds est intervenu dans le sillage d’un Noël difficile. Alors que les ventes à Waitrose de 0,4% en données comparables, les ventes de John Lewis ont baissé de 2%.

Les résultats de Noël ont incité le président de l’époque, Sir Charlie Mayfield, à avertir le personnel que l’entreprise pourrait ne pas être en mesure de distribuer des primes annuelles pour la première fois en 67 ans.

L’ex-patron d’Ofcom prend le relais cette semaine – à un moment où le partenariat est sous forte pression

Dans le même temps, dans son rapport semestriel publié en septembre, le John Lewis Partnership a vu la perte sous-jacente avant impôts atteindre 25,9 millions de livres sterling, contre 800000 livres sterling pour la même période en 2018.

Peu de temps après en octobre, le directeur général de Waitrose, Rob Collins, a annoncé sa démission lorsque Mayfield a révélé un plan de restructuration visant à fusionner les fonctions de siège social des deux marques de vente au détail du partenariat en une seule équipe, entraînant 75 suppressions d’emplois et des économies d’environ 100 millions de livres sterling.

Alors que le John Lewis Partnership a souligné que son plan de restructuration n’était pas en réponse à des problèmes de trésorerie qui ont envoyé des concurrents sur le chemin des CVA ou des administrations, on peut affirmer que les signes sont clairs – l’entreprise fait face à l’une des périodes les plus difficiles de son histoire de 90 ans.

Sans aucun doute, White rencontrera des obstacles dans son rôle. Voici les trois premiers.

CONCURRENCE ACCRUE

Pour de nombreux détaillants, dépasser les concurrents signifie dominer leur catégorie. Pour John Lewis, la pression autour de l’attrait des grands magasins du Royaume-Uni a continué de diminuer, avec Beales étant le dernier à déposer pour l’administration.

En 2018, House of Fraser est tombée sous administration avant d’être achetée par Mike Ashley, le milliardaire fondateur de Sports Direct, et l’année dernière Debenhams est tombée sous administration avant qu’un consortium de prêteurs ne l’achète et ne lance une CVA.

«Pour les grands magasins, l’incertitude est encore plus aiguë, avec des exemples de concurrents défaillant des deux côtés de l’Atlantique», a déclaré Emma Robertson, directrice générale de l’agence de publicité Engine Transformation.

“La confiance des consommateurs vacille toujours dans le sillage du changement politique en cours, pour tous les détaillants, les 10 prochaines années seront très différentes des dernières – ironiquement, John Lewis a déjà été considéré comme capable de contrer la tendance, mais les résultats récents prouvent même ils ne sont pas à l’abri. “

“La question pour White est maintenant: quelles parties de la marque offrent encore un avantage concurrentiel?”

White a rejoint le John Lewis Partnership à un moment turbulent pour le secteur de la vente au détail au sens large. En fait, le la pression sur les commerçants devrait continuer cette année alors que les consommateurs se tournent de plus en plus vers Internet.

Nicky Little, directeur du cabinet de conseil en gestion Cirrus, a fait valoir que pour que le partenariat s’attaque à la concurrence, White doit introduire de nouvelles innovations.

Veronica Hope Hailey, professeure en stratégie d’entreprise à l’Université de Bath, a déclaré à Retail Gazette que «le défi demeure pour White de réinventer et d’innover l’entreprise vieille de 90 ans», tout en essayant de comprendre son rôle pour s’assurer que l’entreprise reste pertinente.

Étant donné que White n’est pas issue du commerce de détail, ayant passé cinq ans en tant que PDG d’Ofcom, Hailey a fait valoir qu’elle apporterait probablement de nouvelles perspectives.

“La question pour White est maintenant de savoir quelles parties de la marque offrent encore un avantage concurrentiel dans ce nouveau monde de la vente au détail et quelles pièces ne fidélisent plus vraiment les consommateurs ou le personnel?”, A-t-elle déclaré.

«Ou, autrement dit, quels morceaux jetons-nous pour faire de la place à de nouvelles façons de travailler?»

MAINTENIR LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS

Le Partenariat John Lewis n’a pas caché ses efforts pour rester pertinent et innovant. Par exemple, en novembre, John Lewis et Waitrose ont annoncé qu’ils lanceraient un concept shop centré sur l’expérience client à Southampton.

L’année dernière, le partenariat a conclu un accord avec Boden pour permettre aux clients d’utiliser le John Lewis service click-and-collect et collecte des commandes en ligne dans certains magasins Waitrose, tandis que l’épicier a également offert des tests ADN aux acheteurs dans deux de ses magasins à Londres pour permettre aux utilisateurs de déterminer quels aliments leur conviennent génétiquement.

Pendant ce temps, John Lewis est devenu le premier grand magasin à retirer des sacs en plastique dans un magasin unique à Oxford pour répondre à la demande de durabilité.

Le partenariat a déjà démontré «qu’il peut innover et suivre les tendances du passé», selon Little.

“Les blancs sont entrés à un moment difficile, tout change”

«L’accent mis sur la durabilité et la responsabilité d’entreprise a contribué à la différencier. Il a introduit des expériences d’achat plus expérientielles dans les magasins », a-t-elle ajouté.

«Son investissement numérique s’est également concentré sur la création d’expériences et de services que les gens apprécient.»

Malgré cela, Little a fait valoir que White envisagera sans aucun doute des changements importants: «White se demandera si John Lewis devrait conserver son important portefeuille de magasins?»

Hailey a fait valoir que ce n’est pas seulement le Partenariat John Lewis qui est en difficulté.

«La majeure partie du secteur de la vente au détail doit repenser le fonctionnement de son activité à la lumière de l’évolution des habitudes de consommation et de l’impact du numérique», a-t-elle déclaré.

«White est entrée à un moment difficile, tout change et elle doit faire face à ces comportements changeants des consommateurs.»

CONSTRUIRE LA CONFIANCE AVEC LA GESTION

L’une des premières décisions auxquelles White sera confrontée sera de verser ou non une prime annuelle au personnel du partenariat – une décision qui pourrait donner le ton à son leadership.

Mayfield a averti les 81 000 employés au début du mois de janvier qu’ils manquaient les primes annuelles pour la première fois en 67 ans en raison d’une baisse des ventes de Noël du partenariat.

En tant que nouveau président, White peut avoir besoin de générer la confiance et la fidélité des clients, du personnel et des autres parties prenantes. Little a déclaré que White devra également apporter «un style de leadership agile» au partenariat, l’aidant à relever les défis avec rapidité et concentration.

«Elle devra être qualifiée pour aider les gens à mieux performer tout en perturbant les façons traditionnelles de penser et de faire les choses», a-t-elle déclaré à Retail Gazette.

«Les blancs devront être qualifiés pour aider les gens à mieux performer»

Elle a ajouté: «Mobiliser à la fois les collègues et les clients est un défi, mais si les Blancs peuvent aider les gens à comprendre comment les changements leur seront bénéfiques, ces changements sont susceptibles de bien se produire.»

Jonathon Reynolds, professeur en marketing au détail à l’Université d’Oxford, a déclaré: «Le principal défi est le manque de personnes clés au niveau suivant de l’organisation à qui déléguer.

“Le départ de Nickolds et Collins laisse des lacunes dans l’équipe senior qui devront être comblées en peu de temps.”

Hailey a accepté. Elle a dit maintenant que les nouveaux cadres remplaceront Nickolds et Collins, White devra créer une atmosphère dans la salle de réunion qui permettra aux collègues de poser des questions qui n’ont pas été posées auparavant.

“Il est important que White permette de poser ce genre de questions difficiles”, a-t-elle déclaré.

“C’est son défi en tant que présidente, il s’agit de créer une culture qui permet le questionnement dans un environnement sûr.”

Bien qu’il puisse être inhabituel pour un détaillant de premier plan comme John Lewis Partnership de nommer un président sans expérience de la vente au détail, il pourrait être important pour les détaillants de commencer à prendre des risques similaires.

Dans le passé, les détaillants faisaient faillite parce qu’ils continuaient à suivre les mêmes procédures par la même équipe de direction.

Reynolds a fait valoir que tout le monde peut se concentrer sur le manque d’expérience de White dans le commerce de détail, mais le partenariat a en fait une expérience de recrutement de son équipe senior dans le secteur public ou les forces armées.

La stratégie de «partenariat futur» du partenariat est claire et la restructuration qui le sous-tend signifie un changement par-dessus tous les autres: faire en sorte que John Lewis et Waitrose opèrent et se sentent comme une entreprise.

Si cela doit fonctionner à l’extérieur, il doit d’abord travailler à l’interne – ce n’est pas une mince tâche pour une organisation qui a toujours été séparée avec une saine rivalité fraternelle qui stimule la croissance et l’identité interne.

Inverser cela et créer une nouvelle culture nette seront essentiels au succès, mais ce sera un véritable défi pour White.

