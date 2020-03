Top 5 des crypto-monnaies de la semaine: confidentialité et paiements

Faits saillants:

Le marché des crypto-monnaies présente des hauts et des bas. Certains altcoins ont des hausses allant jusqu’à 21%.

Le prix du bitcoin gagne environ 3,74% au cours de ces sept jours.

Entre le 21 et le 27 mars, le marché des crypto-monnaies présente des hauts et des bas. Alors que les prix de certaines crypto-monnaies augmentent, d’autres se négocient dans le rouge. De cette façon, certains altcoins augmentent en moyenne qui atteignent plus de 20% et d’autres connaissent des baisses jusqu’à 10% de moins.

La principale crypto-monnaie du marché, BTC, continue de se redresser lentement. Son prix il variait de 6 656 $ le 21 mars à 6 648 $ au moment d’écrire ces lignes, selon les statistiques de Live Coin Watch.

Le prix des autres principales crypto-monnaies varie entre les hauts et les bas. L’éther (ETH) perd en moyenne -3,67%, l’ethereum classic (ETC) chute -3,68%, le litecoin (LTC) baisse -4,2% et le XRP de Ripple augmente de 7%.

Parmi les crypto-monnaies les plus appréciées au cours de ces sept jours, on trouve le monero (XMR), l’ondulation (XRP) et le bitcoin (BTC). Le sommet des 5 crypto-monnaies les plus appréciées est complété par le cardano (ADA) et le tron ​​(TRX), qui, bien qu’ils soient en baisse, enregistrent le moins de pertes.

Monero

La crypto-monnaie est en premier lieu parmi les plus appréciées de ces sept jours. En se concentrant sur la confidentialité, XRM a l’une des moyennes d’appréciation les plus élevées, avec une croissance estimée à 21,2%.

Le prix a commencé à partir de 40,89 USD le 21 mars et Il a suivi une courbe ascendante jusqu’à atteindre 50,75 USD le 27 mars., étant la valeur la plus élevée de ces sept jours. La valeur la plus basse a été présentée les 22 et 23 mars, lorsque la crypto-monnaie est tombée à 38 $. La capitalisation boursière est supérieure à 885,9 millions de dollars et le volume des échanges quotidiens de 72,5 millions de dollars.

Parmi les informations récentes sur la crypto-monnaie, figurent les commentaires des passionnés du projet, qui ont soulevé sur reddit quelles seraient les alternatives qu’ils auraient au cas où un gouvernement restreindrait la confidentialité des crypto-monnaies ou interdirait simplement l’utilisation de pièces orientées vers les crypto-monnaies. confidentialité. Dans deux débats les utilisateurs ont annoncé que, dans une restriction hypothétique, ils revendiqueraient leurs droits.

La raison du débat serait liée à plusieurs aspects, notamment les suivants: le fait que Monero a été exclu de diverses maisons de change au cours de la dernière année, en raison de pressions réglementaires liées à sa fonctionnalité axée sur la confidentialité, et à un projet de loi au Congrès des États-Unis qui chercherait à restreindre le chiffrement ou à ce que les entreprises technologiques appliquent les “meilleures pratiques” pour surveiller les données ou les messages avant qu’ils ne soient partagés.

Source: Live Coin Watch

Ripple XRP

Le XRP de Ripple, la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a connu une augmentation moyenne de 7,56% du prix au cours des sept derniers jours et se négocie actuellement à 0,1764 $. Une croissance progressive est observée principalement depuis le 26 mars.

La valeur minimale a été présentée ce 26 mars au prix de 0,1486 USD. La capitalisation boursière de USD 7,442 millions. Pendant ce temps, le volume des échanges au cours des dernières 24 heures a été d’environ 1 286 millions de dollars.

Parmi les informations de cette semaine, liées à la crypto-monnaie, figure l’annonce de la société d’envoi de fonds cotée au Nasdaq, International Money Express (Intermex), dans laquelle elle indique qu’elle ne profitera pas des solutions Ripple (XRP) pour ses marchés ” central »comme le Mexique.

La firme, qui s’est associée à Ripple le mois dernier, lors du dernier appel pour annoncer ses résultats financiers, le président et chef de la direction d’Intermex, Robert Lisy, a déclaré: “Ripple ne sera pas une réponse pour des endroits comme le Mexique”.

Source: Live Coin Watch

Bitcoin

Le la troisième place parmi les crypto-monnaies les plus appréciées correspond au bitcoin (BTC), la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière. La crypto-monnaie se remet d’une baisse importante il y a quelques semaines, lorsqu’elle a subi une chute historique au milieu de la panique générée dans le monde par le coronavirus.

Au cours des sept derniers jours, il a enregistré une croissance. La progression moyenne était de 3,74%. Après que le prix est tombé à 5800 $ le 23 mars, un boom haussier a commencé le même jour qui a porté le prix à un sommet de 6870 $ le 25 mars.

Au cours de la semaine, la crypto-monnaie a connu une légère avance. Plus précisément, le 23 mars, les marchés ont réagi à l’une des mesures de relance monétaire les plus spectaculaires de l’histoire. La Réserve fédérale rend compte de l’achat de toutes sortes d’actifs comme stratégie de relance de l’économie. En conséquence, l’or et le bitcoin ont connu une augmentationtandis que les indices boursiers traditionnels mondiaux, tels que le Standard & Poor’s 500 (S&P 500 aux États-Unis) et l’Euro Stoxx 50 (Europe), ont atteint des niveaux record.

Le biais à la hausse reste dans ces dernières heures, avec une croissance de 0,05% en 24 heures. Au moment de la rédaction du présent rapport, la capitalisation s’élevait à 121 552 millions USD, tandis que le volume des échanges quotidiens était de 12 451 millions USD.

Source: Live Coin Watch

Cardano

Le prix de l’actif cryptographique a commencé la semaine avec une valeur de 0,0291 USD, clôturant ces sept jours avec une valeur de 0,0301 USD. Après avoir atteint un minimum de 0,0268 $ le 23 mars. À la même date, il a commencé à augmenter pour atteindre un maximum de 0,0313 USD le 26 mars. La capitalisation boursière de USD 781 millions et son volume de transactions quotidiennes est de USD 29 millions.

Cette semaine, une polémique a éclaté autour de Cardano. Le co-fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a affirmé dans un tweet que Wikipédia supprimait à plusieurs reprises le “document de preuve de participation le plus cité” dans son article sur le sujet. Il note que bien qu’il y ait eu des tentatives répétées de l’inclure, le document continue d’être supprimé sous prétexte de créer un “conflit d’intérêts”. En conséquence, il a demandé à ses partisans de déposer une plainte auprès de Wikipédia concernant ces renvois.

Source: Live Coin Watch

Tron

Bien que la crypto-monnaie tron ​​enregistre une baisse au cours de ces sept jours, elle est parmi les plus appréciées pour avoir présenté une baisse peu profonde. Avec une baisse moyenne de -0,67%, la valeur de TRX

La valeur de la crypto-monnaie a augmenté régulièrement depuis le 23 mars, lorsqu’elle est passée d’un creux de 0,0103 $ à 0,0111 $, atteignant un pic de 0,0120 $ le 27 mars. Au cours des dernières heures, son avance est de 0,46%, à 0,0117 USD à la fin de ce rapport.

La capitalisation boursière de 769,3 millions $ à ce jour. Le volume des échanges quotidiens est de 190,5 millions USD.

Généralement, les derniers mouvements de prix de TRX sont liés aux informations diffusées par le leader de la plateforme Justin Sun, via son compte Twitter. A cette occasion, il a fait référence à un rapport Dapp Review selon lequel le nombre d’applications décentralisées (dApps) du réseau Tron atteint 725. “Les utilisateurs actifs quotidiens, les transactions et le volume des échanges étaient stables”, a-t-il ajouté, faisant peut-être allusion aux troubles que le coronavirus a créés dans l’écosystème.

Source: Live Coin Watch