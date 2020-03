Top 5 des crypto-monnaies de la semaine: sidechain, paiements et confidentialité

Faits saillants:

Le marché des crypto-monnaies se redresse, certains altcoins affichent une croissance de plus de 40%.

Le prix du bitcoin gagne environ 23% au cours de ces sept jours.

Entre le 14 et le 20 mars, le marché des crypto-monnaies devient vert après avoir subi l’une des chutes les plus drastiques en 2020 la semaine dernière. Les prix de la plupart des crypto-monnaies, tirés par le bitcoin, augmentent. Certains altcoins affichent des croissances allant jusqu’à plus de 40%.

La principale crypto-monnaie du marché, la BTC, malgré la baisse précédente qui a provoqué une perte allant jusqu’à 40% en le prix se redresse depuis le 19 mars et enregistre une croissance moyenne de 23%. Son prix variait de 5 500 USD le 14 mars à 6 300 USD au moment de la rédaction, selon les statistiques de Live Coin Watch.

Le prix des autres principales crypto-monnaies augmente également. L’éther (ETH) gagne en moyenne 12,62%, l’Ethereum Classic (ETC) augmente de 14,54%, le Litecoin (LTC) est en hausse de 17,55% et le XRP de Ripple est de 12,09%. Parmi les crypto-monnaies les plus appréciées au cours de ces sept jours, on trouve la stratis (STRAT), le beam (BEAM), le bitcoin cash (BCH), le zcash (ZEC) et le siacoin (SC).

Stratis

Le jeton STRAT natif Il enregistre une progression moyenne de 47,7% sur la semaine. Le prix a commencé à 0,1969 $ le 14 mars, pour tomber à un creux de 0,1595 $ le 16 mars. Sa valeur maximale a été présentée le 19, lorsqu’elle était cotée à 0,3091 USD. A la clôture de ce rapport, il est évalué à 0,2730 USD.

Avec une capitalisation boursière de 27,4 millions de dollars et un volume de transactions quotidiennes d’environ 5,5 millions de dollars, la société a annoncé cette semaine une série de réunions tenues avec d’autres entreprises qui utilisent la blockchain, comme la chaîne d’approvisionnement.

De plus, le blog d’entreprise de Stratis note que pendant un mois la communauté a testé la dernière version de Stratis Core 2.0.0., disponible sur GitHub. Cette version introduit une refonte de l’interface utilisateur graphique et incorpore également des améliorations au nœud Stratis complet. Ils ajoutent que la dernière version d’essai du portefeuille Stratis Core 2.0 est également disponible.

Source: Live Coin Watch

Faisceau

Beam est une crypto-monnaie axée sur la confidentialité et basée sur le protocole MimbleWimble. Au cours de cette semaine, le prix a varié de 0,2482 USD le 14 mars à 0,2881 USD le 20 mars. Sa croissance était de 38,7%.

La valeur la plus élevée de la semaine a été enregistrée ce 20 mars, avec 0,3230 USD, la valeur la plus faible étant celle du 16 mars lorsqu’elle était cotée à 0,2036 USD. Après quelques corrections, il atteint le prix actuel. La capitalisation boursière de USD 16,7 millions. Le commerce au cours des dernières 24 heures a atteint 84,6 millions de dollars.

Le projet Beam a annoncé des tests sur son blog d’entreprise la prochaine version de Double Doppler 4.2, un développement logiciel inclus dans leurs plans pour 2020. Cependant, ils soulignent que de nombreuses autres activités ralentissent en raison de l’épidémie de coronavirus, qui a forcé la suspension de nombreuses activités dans le monde, avec de nombreux pays en quarantaine.

Source: Live Coin Watch

Bitcoin Cash

À la troisième place du sommet des plus appréciés se trouve le bitcoin cash. La crypto-monnaie commence à partir d’une valeur de 176 USD le 14 mars pour atteindre des sommets de 231 USD le 20 mars. Les premiers jours de la semaine, la valeur de BCH se situait dans une fourchette de 180 $, atteignant un minimum de 158 $ le 16 mars.

L’avance est devenue perceptible depuis le 19 mars, lorsque le prix a commencé une escalade continue qui l’a porté à 223,4 USD. Un nouveau coup de pouce est présenté ce 20 mars et le prix monte à 241,9 USD. La croissance moyenne est de 36,7%.

Capitalisation boursière de BCH s’élève à 4 243 millions USD, avec un volume quotidien de 2 909 millions USD. Depuis plusieurs semaines, la crypto-monnaie est sur les lèvres de l’écosystème de la crypto-monnaie. La polémique s’articule autour d’un fonds de financement proposé en début d’année qui permettrait de financer le développement du réseau grâce à l’apport des mineurs.

En ce sens, via son compte Twitter, Bitcoin Cash rapporte ce 17 mars sur le lancement du client Bitcoin ABC 0.21.0, qui intégrera le fonds de financement proposé. Avant cela, un groupe dissident a publié la première version de la base de code Bitcoin Cash Node, une proposition qui vise à retirer le fonds.

Source: Live Coin Watch

Zcash

Zcash est l’une des crypto-monnaies axées sur la confidentialité. Cette semaine, il a enregistré une augmentation d’environ 35,9%. L’augmentation a été intermittente au cours de la semaine et sa valeur est passée de 27,0 USD à 35,3 USD en sept jours. La capitalisation boursière de ZEC est de 333,4 millions de dollars et le commerce quotidien de 269,6 millions de dollars.

Pour le 16 mars un prix minimum est observé ce qui porte sa valeur à 22 $. A partir de cette date, il augmente légèrement et reste plus ou moins constant jusqu’au 18 mars, date à laquelle il monte à 30,4 USD. Une autre hausse porte le prix à 35,33 USD ce 20 mars.

La Fondation Zcash a récemment annoncé qu’une partie des récompenses pour l’exploitation minière en ligne ira à un fonds pour financer les développeurs liés au projet, tandis que le système de financement actuel expire en octobre de cette année.

Source: Live Coin Watch

Siacoin

Le prix du jeton siacoin (SC), de la plateforme de stockage cloud décentralisée Siacoin, plus tôt dans la semaine est resté plus ou moins stable dans la fourchette de 0,0009 $ et 0,0012 $. À partir du 18 mars, il commence à augmenter et atteint un pic de 0,0014 USD ce 20 mars. Au cours des dernières heures, la valeur a légèrement baissé et se négocie actuellement à 0,0012 USD.

La croissance était de 26,07%, tandis que la capitalisation boursière a atteint 54,6 millions USD et le volume des échanges au cours des dernières 24 heures a été d’environ 921 742 USD.

Parmi les annonces liées à la crypto-monnaie est la sortie de Sia v1.4.4 ce 19 mars, comme indiqué par des messages sur Twitter. Il s’agit d’une mise à jour qui intègre des améliorations de la plate-forme Sia et de l’application mobile Skynet, selon ce qui est expliqué dans le message.

Source: Live Coin Watch