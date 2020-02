Top 5 des outils logiciels CRM pour les entreprises en 2020

Quelle entreprise n’est pas liée à la croissance et quelle entreprise n’a pas sa propre part de données volumineuses à gérer? Avec la concentration de tout ce qui est en ligne et la visibilité de tant d’opportunités, les mégadonnées sont devenues un élément vivant et respirant de chaque entreprise et de son cycle de vie. D’où le besoin de CRM. Alors qu’est-ce qu’une plateforme CRM vraiment? Jetons un coup d’œil pour mieux comprendre cela!

Gestion de la relation client: Lorsque nous parlons à un client ou lorsque nous enregistrons un grief ou une suggestion que notre client a pu avoir, qu’advient-il des informations? Et que se passe-t-il la prochaine fois qu’un client appelle et est confronté à une nouvelle personne dans notre entreprise – quelqu’un qui peut ne pas avoir connaissance de cette interaction précédente? Pouvez-vous comprendre à quel point il peut être frustrant pour le client et pour le responsable des ventes ou du centre d’appels de l’autre côté de trouver ces informations, puis d’agir en conséquence? Maintenant, ce n’est qu’un exemple. Il y en a bien d’autres. Par exemple, lorsque vous avez embarqué un nouveau client, les membres de votre équipe devraient-ils envoyer manuellement chaque e-mail de bienvenue avec les détails comme le nom et les autres détails du client? Ce ne sont que quelques exemples qui peuvent vous faire vous gratter la tête. Alors, quelle est la solution? Eh bien, c’est là que CRM entre!Gestion de l’information: Le tout premier travail d’une plateforme CRM ou d’un logiciel est de gérer les informations du client. Cela concerne les informations de contact ainsi que les informations et les enregistrements des interactions que l’entreprise a pu avoir avec les clients. Dans la base de données conçue pour le client individuel, puis intégrée aux diverses fonctions et tâches pouvant propulser le système vers ces informations, vous bénéficiez d’une gestion transparente des informations, ce qui peut vous apporter de nouveaux avantages pour vous et la croissance de votre entreprise. . Bande passante et collaboration de l’équipe: En ce qui concerne les efforts de collaboration au sein de l’équipe ainsi que la libération de la bande passante de l’équipe afin qu’ils puissent se concentrer sur les tâches monotones et se concentrer plutôt sur des tâches plus créatives et engageantes pour déplacer la conversion à la fin du pipeline de vente, un outil CRM est votre meilleur pari. Non seulement vous pouvez éviter la duplication et un manque total de tâches, mais vous pouvez également libérer le temps des membres de l’équipe afin qu’ils soient en mesure de reconnaître et de porter leur attention sur les opportunités qui semblent assez prometteuses. Cela conduit également à une meilleure collaboration au sein de l’équipe car chaque tâche est si bien définie et délimitée qu’il n’y a pas de confusion quant à savoir qui doit faire quelle tâche et à quelle invite par le logiciel CRM en jeu. Restez dans votre budget: Lorsque vous êtes une entreprise en croissance, en particulier en 2020 et au-delà, vous souhaitez maximiser chaque opportunité qui se présente à vous, de n’importe quelle partie du globe. En fait, avoir une présence mondiale est l’une des principales choses que vous voudriez construire dans le cadre de vos idéaux commerciaux en croissance. Alors, que feriez-vous. Malheureusement, toutes les petites et moyennes entreprises n’ont pas la bande passante ou le budget pour le faire – en fait, très peu en ont réellement. Il serait donc préférable d’utiliser un système CRM qui peut prendre en charge un certain nombre de tâches afin que vous soyez mains libres et que vous ne payez que pour ce système ou logiciel au lieu de payer un certain nombre d’employés et de logiciels pour effectuer le même nombre de tâches. Et il va sans dire que cela vous donnera également une présence plus professionnelle dans le cadre de votre travail de création d’une marque en ligne plus crédible et professionnelle. Marketing Automation: ce que le logiciel CRM moderne Le fait qu’il intègre toutes vos fonctions marketing avec le CRM afin que les informations puissent parfaitement répondre aux efforts lorsqu’il s’agit de stimuler la portée et l’engagement de votre entreprise pour se développer dans tous les trimestres.

Alors, quelles seraient les 5 meilleures plateformes CRM que vous devriez considérer lorsque vous créez votre entreprise et établissez de nouveaux objectifs commerciaux pour l’année 2020? Voici un bref aperçu!

EngageBay: C’est l’un des meilleurs Logiciel CRM et il y a un bon nombre de raisons derrière son statut. Pour commencer, saviez-vous qu’EngageBay a remporté de nombreux prix et s’est classé parmi les meilleurs de son segment, avec plus de 12000 clients satisfaits qui reviennent sans cesse pour leurs besoins en CRM et en automatisation marketing? EngageBay ne s’occupe pas seulement du côté CRM, mais il intègre également l’automatisation du marketing dans un certain nombre de domaines, y compris le marketing par e-mail, le référencement, les médias sociaux et bien plus encore, afin que les informations, les prospects et le marketing puissent tous se réunir dans un modèle de tarification abordable unique pour vous et votre équipe!HubSpot: Maintenant, c’est l’une des plus anciennes plates-formes CRM qui a évolué au cours des dix dernières années et elle est connue comme pionnière dans ce domaine. Avec le temps et la concurrence des autres systèmes CRM à venir, il a évolué encore davantage pour inclure l’automatisation du marketing pour ses clients. Pourtant, le défi pour de nombreuses petites entreprises reste le modèle de tarification qui ne le rend pas du tout abordable. SendinBlue: Il s’agit de l’un des plus anciens services d’automatisation de marketing par e-mail qui apporte également une intégration minutieuse de tout ce qui concerne le CRM. Pourtant, ce n’est pas l’un des meilleurs outils pour la simple raison qu’il ne couvre pas d’autres aspects du marketing numérique comme les médias sociaux et autres. Ainsi, une entreprise devrait acheter un certain nombre de plates-formes pour tous ces besoins individuels, ce qui la rendrait assez coûteuse à long terme. PipeDrive: Ceci est une autre plateforme CRM qui apporte un élément de courrier électronique pour l’automatisation du marketing. FreshSales: Cette plateforme CRM fournit des analyses qui s’exécutent sur vos différentes campagnes pour tester la portée et l’engagement.

Conformément à l’analyse ci-dessus, il serait sûr de dire qu’EngageBay est l’une des meilleures plates-formes pour CRM car elle intègre de manière transparente un certain nombre de fonctionnalités dans un modèle de prix abordable.