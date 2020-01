Topshop voit ses directeurs d’achat et de merchandising démissionner

Les deux dirigeants devraient démissionner plus tard cette année

La directrice des achats de Topshop et Topman, Emma Fox, et la directrice du marchandisage Helen Wilson auraient quitté l’entreprise plus tard cette année.

Fox a d’abord rejoint le détaillant en tant qu’adjointe administrative aux achats en 1996, avant de quitter pour rejoindre Asos en 2011. Elle est revenue à Arcadia en 2015 en tant que directrice des achats.

Wilson a été directeur des marchandises de Wallis, propriété du groupe Arcadia, entre octobre 2009 et fin 2012, avant de rejoindre Topshop en tant que directeur du merchandising en novembre 2012.

Parallèlement, la principale acheteuse du détaillant, Cath Taylor, et la responsable des achats de Jo Gunner ont été promues à des directeurs d’achat couvrant des domaines de produits distincts et spécifiques, a rapporté Drapers.

Gunner a rejoint le détaillant en tant qu’adjoint administratif de l’acheteur en juillet 2000 et Taylor l’a rejoint en tant qu’acheteur adjoint en 2003.

Wilson est en train de lui signifier son avis et quittera l’entreprise plus tard cette année.

En décembre, la société mère de Topshop, Arcadia Group, a révélé qu’elle serait en mesure de conserver ses produits phares Topshop et Topman sur Oxford Circus à Londres après avoir finalisé le refinancement de son hypothèque.

La société appartenant à Sir Philip Green a confirmé qu’elle avait conclu un accord pour maintenir le magasin ouvert grâce à un remortgage de 310 millions de livres sterling avec Apollo Global Management, une société américaine de capital-investissement.

Au cours du même mois, Retail Gazette a révélé que Paul Price avait démissionné de son poste de directeur général de Topshop et Topman.

Un porte-parole d’Arcadia a déclaré à Retail Gazette que la raison de la démission de Price était parce qu’il voulait se réinstaller aux États-Unis.

