Tous clôture 2019 avec un chiffre d’affaires record de 487 millions

Tous a clôturé l’exercice 2019 avec un chiffre d’affaires record de 487 millions d’euros, 4,6% de plus que l’année précédente, avec l’internationalisation comme moteur de croissance.

A la fin de l’année dernière, la firme de bijoux et accessoires à prix abordable disposait d’un réseau de 748 établissements répartis dans 56 pays, avec lesquels son parc commercial a augmenté de près d’une cinquantaine de magasins, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.

De plus, 67% de ses établissements sont situés en dehors de l’Espagne, avec le Mexique, le Portugal et la Russie comme marchés dominants: «L’une des clés de cette croissance est l’adaptation aux besoins, aux goûts et aux priorités des clients dans chacun des pays. marchés sur lesquels nous opérons », a expliqué le président de la société, Alba Tous.

La catégorie des bijoux, l’activité principale de Tous, concentre près de 70% des ventes totales et le «e-commerce» reste le troisième marché le plus pertinent, après l’Espagne et le Mexique.

Le PDG de Tous, Carlos Soler-Duffo, a souligné que l’entreprise a commencé avec ces résultats en l’an 2020, son centenaire: «Le fait de pouvoir célébrer cet anniversaire avec un chiffre d’affaires aussi satisfaisant réaffirme la validité de notre projet”.

Et c’est qu’en 1920, Salvador Tous Blavi, grand-père de la génération actuelle de gestion, a commencé comme apprenti horloger l’histoire de la famille Tous dans l’industrie de la bijouterie.

En son centenaire, l’entreprise, avec plus de 4000 professionnels, mènera des actions exceptionnelles en Espagne et à l’international pour célébrer son 100e anniversaire avec ses collaborateurs, clients et amis.

Tous assure «qu’il respecte toutes les normes mondiales de certification des métaux précieux de première loi», lorsqu’il défend sa méthode de fabrication de bijoux.

Une déclaration qu’il fait après avoir appris que la Cour nationale enquête si le groupe catalan vend des bijoux remplis de matériaux non métalliques.

Ce sera mercredi que Tous pourra s’expliquer dans une affaire dans laquelle le parquet estime qu’il pourrait y avoir des délits de fraude continue, de mensonge documentaire, de publicité mensongère et de corruption entre particuliers.

Une enquête qui commence après la plainte déposée par une association de consommateurs et d’utilisateurs Consujoya, qui prétend avoir détecté des morceaux de Tous annoncés comme de l’or ou de l’argent sterling et qu’en réalité, ils seraient remplis de matériaux non métalliques.

Connexes

.