Tous les clients ne sont pas bons pour les affaires. Voici comment trouver ceux qui sont.

Les clients qui n’apprécient pas votre travail de manière appropriée sont un drain financier et émotionnel.

De nouveaux clients et des ventes constantes sont ce qui construit les entreprises.

Donc, naturellement, vous pourriez supposer que tout client payant est un bon client. Mais ce n’est pas le cas. Si vous avez été un entrepreneur pendant un certain temps, il ne fait aucun doute que vous avez regretté que des clients vous aient regrettés. Ils veulent plus que ce qu’ils paient, se plaignent toujours, font dérailler votre attention et prennent trop de temps.

Si vous allez connaître une croissance record cette année, n’acceptez pas n’importe quel client. Assurez-vous de constituer votre clientèle avec des clients idéaux.

Des clients qui rendent les affaires amusantes

Quel que soit le type d’entreprise que vous construisez, travailler avec votre client cible idéal facilitera le travail.

Vous serez enthousiasmé par les appels des clients, vous vous sentirez mis au défi mentalement (dans le bon sens) et votre entreprise prospérera parce que vous passerez votre temps à faire ce qui vous apporte l’épanouissement.

Les clients idéaux paient plus et comprennent la valeur de ce que vous proposez.

Le fait est que remplir votre liste de clients avec des clients idéaux nécessite une certaine clarté de votre part. Vous devez savoir qui est votre client idéal et comprendre clairement ce qui le rend le mieux adapté à votre entreprise.

Un chemin différent vers l’acquisition de clients

Il n’est pas rare de voir des entrepreneurs ou même des organisations chercher à obtenir des produits ou des services à des prix ridiculement bas.

La création de Fiverr, Canva, Upwork et d’autres plates-formes indépendantes fait penser aux entrepreneurs qu’ils peuvent obtenir des produits et des services pour développer leur entreprise pour les arachides – ou qu’ils peuvent les créer eux-mêmes.

Pour vous, en tant qu’entrepreneur ou entreprise fournissant ces types de produits et services, cela peut être profondément frustrant. Vous faites du bon travail et vous voulez être payé pour la valeur que vous offrez. Le problème est que vous recherchez des affaires aux mauvais endroits.

Votre objectif doit être d’atteindre des clients potentiels qui comprennent la valeur de ce que vous fournissez. Vous devez cibler une clientèle “non avertie”.

Sur Internet, tout le monde sait tout et pense qu’ils peuvent le faire presque gratuitement. Trop d’entreprises font de l’argent mais ne construisent rien de réel ou de durable. Ils ne comprennent pas la valeur de réinvestir dans ce qu’ils construisent.

C’est pourquoi des choses comme le coaching de développement personnel ne sont pas pertinentes, même si elles devraient l’être. C’est pourquoi les graphiques, les sites Web, les copies de vente et les nécessités commerciales courantes comme l’assurance responsabilité civile, un avocat, un comptable (et ainsi de suite) ne sont pas utilisés par la majorité des entrepreneurs.

Ce sont tous des composants essentiels dans une entreprise solide, mais ils ne sont pas considérés comme nécessaires. Le type de personnes qui ont cet état d’esprit ne sont pas vos clients idéaux.

La personne dont la première question est: “Combien cela coûtera-t-il?” n’est pas votre client idéal.

Arrêtez de courir

Mon message est simple: arrêtez de courir après les clients qui ne comprennent pas. Ne vous impliquez pas avec les clients qui pensent que R.O.I. est simplement un montant en dollars qu’ils peuvent récupérer en travaillant avec vous.

Ciblez une clientèle pour mieux faire comprendre ce que vous faites et pourquoi c’est important. Lorsque vous créez une notoriété et offrez une solution à la notoriété que vous avez créée, vous atteignez le meilleur type de client.

Vous pouvez créer cette prise de conscience à travers le contenu que vous publiez sur les réseaux sociaux, sur votre blog, via votre liste de diffusion, dans les apparitions dans les médias et en vous présentant dans votre communauté locale.

Il s’agit de nourrir le marketing à son meilleur. Vous ajoutez de la valeur, renforcez la confiance et montrez votre expertise dans les lieux qui vous amènent au lieu de les poursuivre.

Obtenez de la clarté

Si vous ne savez pas qui est votre client cible idéal, cela devrait être votre premier devoir.

Découvrez:

Qui sont-ils? Que font-ils? Quels sont leurs problèmes? Où font-ils des affaires? Où passent-ils du temps en ligne? Comment parlent-ils?

Cette clarté vous aide à définir une stratégie pour atteindre votre client idéal là où il se trouve et dans la manière dont il répondra. Cela leur donnera l’impression que vous leur parlez directement. Ne vous inquiétez pas d’exclure ceux qui ne conviennent pas.

Votre objectif devrait être de devenir un gros poisson dans un petit étang, et un peu de recherche vous montrera où se trouvent les meilleurs clients potentiels. Bâtir une entreprise, c’est bien plus que des chiffres de vente. Votre objectif devrait être de construire quelque chose que vous aimez et d’attirer des clients avec lesquels vous aimez travailler.

Ne passez pas votre temps à bousculer pour prouver votre valeur à des clients qui ne conviennent pas. Économisez votre énergie pour ceux qui vous méritent.

