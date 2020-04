Tous les phares de voiture et leur utilisation

Les feux de voiture sont utilisés pour communiquer avec les autres conducteurs et piétons, mais aussi pour voir où nous conduisons. Il est important de savoir quelles lampes existent, mais aussi comment les utiliser, pour circuler en toute sécurité.

Le feux de voiture ils ont deux fonctions: l’une d’elles est qu’ils nous voienttandis que l’autre est regarder nous en tant que conducteurs du véhicule. Et c’est ce qui explique pourquoi nous avons une telle variété de systèmes d’éclairage dans nos voitures, et qu’au fil des ans, ils ont évolué de manière si remarquable. Mais oui, il faut savoir quelles lumières a la voiture, car de cette façon, nous saurons comment et quand ils sont utilisés.

Dans une voiture, nous différencions six types de lumières différents, bien que nous avancions, ils peuvent être regroupés en deux ensembles: ceux de «voir» et ceux d ‘«être vu». Alors creusons cette question pour voir quelles lumières a une voiture, quelle est la fonction de chacun d’eux et de leurs caractéristiques, et bien sûr comment chacun des feux de voiture.

Tous ou presque tous les éclairages sont contrôlés à partir de l’ananas spécifique qui sort de la colonne de direction ou du volant.

Toutes les lumières de votre voiture: ce qu’elles sont et comment chacune est utilisée

Feux de position

Ceci est considéré comme l’éclairage de base; le feux de position Ils sont toujours allumés lorsque les feux courts, longs ou antibrouillard sont activés et leur fonction est aussi simple que d’indiquer la situation du véhicule et de ses taille. Si nous nous arrêtons sur des routes interurbaines, dans des centres urbains ou sur des passages à niveau, les feux de position doivent être allumés pour que le véhicule soit visible. Mais ils ne suffisent pas à éclairer la route.

Feux de croisement ou feux de croisement

Poutres inclinées, mieux connues sous court, ils s’utilisent toujours la nuit, sur tout type de route. Et pendant la journée, ils seront également utilisés sur tout type de route en cas de problèmes de visibilité tels que le brouillard, les fortes pluies, les nuages ​​de poussière, la fumée ou la neige. De plus, ils doivent également être activés à la fois dans les voies réversibles et supplémentaires, dans celles autorisées à circuler en sens inverse et dans les tunnels.

Feux de route ou feux de route

Feux de route, mieux connus sous le nom de longuene sera utilisé de nuit et lorsque la route est insuffisamment éclairée. Conformément à la réglementation, nous les utiliserons lorsque 10 mètres ne lisez pas de plaque d’immatriculation ou, circulant à plus de 40 km / h, nous avons un véhicule sombre à une distance de 50 mètres.

Il doit être changé en feux de croisement ou feux de croisement lorsque les piétons ou autres conducteurs sont éblouis à la fois par l’avant et par les rétroviseurs; De plus, ils ne doivent pas être utilisés en ville et, sur autoroute comme sur autoroute, nous les changerons de carrefour dès qu’un autre véhicule viendra de l’avant, même s’il y a une médiane.

Soyez prudent avec la façon dont vous utilisez les lumières de votre voiture car elles pourraient déranger les autres conducteurs.

Phares antibrouillard

Vous devez faire la distinction entre l’avant et l’arrière; l’arrière est incorporé par n’importe quel véhicule, et l’avant ne l’est pas. L’attaquant est un renforcement l’éclairage lorsque la visibilité diminue en raison de fortes pluies, d’un brouillard épais, de nuages ​​denses de fumée ou de poussière ou de chutes de neige.

Ce type de lumière est puissant, il est situé très bas et il a un faisceau large conçu pour pouvoir suivre la lignes de démarcation des routes. Il peut être utilisé seul ou avec des longs et des courts. Mais il faut faire attention, car cela peut déranger les autres usagers de la route. Si vous avez des doutes, vérifiez quand mettre les feux de brouillard et quand non.

Feux de recul

Cet éclairage s’allume automatiquement lorsque le rapport est engagé et sert à avertir les autres conducteurs et les piétons du sens de déplacement de notre véhicule.

Clignotant

Les «grands oubliés». Contrairement à tous les autres, à l’exception des freins, qui sont automatiquement activés et sont rouges – comme les arrière -, ils sont couleur orange. Ils servent à signaler changements de voie et d’urgence, dans le cas des feux portant ce nom, également appelés «avertissement».

Lumière de frein

Comme la marche arrière, ils sont activés automatiquement lorsque nous montons sur la pédale de frein et servons à alerter les autres conducteurs sur la route, ceux qui conduisent dans la même direction que nous, que nous sommes sans emploi ou en réduisant la vitesse.