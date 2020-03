Tous les produits de nettoyage en profondeur dont vous avez besoin dès maintenant et où les trouver

Considérez les cinq options ci-dessous, les appareils ultimes à avoir dans votre arsenal de nettoyage.

Mars

24, 2020

4 min de lecture

Il est plus important que jamais de suivre votre programme de nettoyage et de désinfection en profondeur à la maison, et pas seulement pour des raisons de santé. Il y a un certain je ne sais quoi sur une maison impeccable qui nous rend plus productifs, énergiques et concentrés tout au long de la journée de travail.

Mais même si vous êtes prêt à retrousser vos manches et à vous mettre au travail, la vraie question est: par où commencer? Considérez les cinq options ci-dessous, les appareils ultimes à avoir dans votre arsenal de nettoyage. D’un puissant aspirateur qui emprisonne facilement les poils d’animaux domestiques à un purificateur d’air qui peut filtrer les bactéries et les débris que vous ne pouvez pas voir, ces cinq appareils peuvent aider à rendre votre maison plus propre que jamais.

Aspirateur vertical Shark Navigator

Cet aspirateur compact fait le travail intensif que les autres modèles ne peuvent pas, en aspirant la saleté, les cheveux, les miettes autour des coins et recoins de votre maison. Sa direction pivotante vous donne un contrôle complet de l’aspirateur, vous permettant de le déplacer autour ou sous les meubles. Mais la caractéristique qui fait vraiment briller le design est sa technologie anti-allergène et son filtre HEPA, qui, lorsqu’ils sont combinés, piègent environ 99,9% des allergènes à l’intérieur du vide.

Bien qu’ils soient normalement au prix de 169,99 $, les acheteurs d’Amazon peuvent actuellement marquer le Shark Navigator pour 149 $.

Nettoyant pour surfaces dures BISSEL Steam Shot Deluxe

Le nettoyage à la vapeur n’est pas seulement pour vos planchers de bois franc. La même méthode d’assainissement peut être utilisée pour éliminer la poussière de vos canapés, dissoudre les dépôts d’eau dure dans votre salle de bain, nettoyer la graisse de l’intérieur de votre micro-ondes, rafraîchir les tissus comme les vieilles lignes qui se trouvaient dans votre placard – le ciel est la limite. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir toutes ces tâches (et ensuite certaines) est un nettoyeur à vapeur portable comme celui-ci. Cet appareil délivre de la vapeur chaude et sous pression qui peut aider à éliminer les moisissures, les taches, la graisse et plus sans utiliser de produits chimiques. Compte tenu de la polyvalence de la conception, nous ne serons pas surpris si vous l’utilisez comme appareil de nettoyage de référence au quotidien.

Nettoyez avec le nettoyant pour surfaces dures BISSEL Steam Shot Deluxe pour 39,16 $ sur Amazon.

Nettoyant automatique pour tapis Hoover Smartwash

Le nettoyeur de tapis automatique Hoover Smartwash offre aux propriétaires le même niveau de nettoyage qu’ils attendent d’un service professionnel, mais pour une fraction du coût. Cet appareil pénètre profondément dans les fibres de votre tapis ou de vos tapis, combinant un détergent pour tapis, de l’eau et ses brosses à 360 degrés pour aspirer toute saleté ou débris incrustés. Et sa technologie de séchage chauffé aide à accélérer le processus de séchage à la fin. Comme le note un critique d’Amazon, «c’est un excellent nettoyant pour tapis. Conception bien meilleure que ma précédente Hoover et l’aspiration est incroyable. La quantité de saleté qu’il tire de votre tapis est époustouflante. Facile à nettoyer et à utiliser. Une meilleure conception des brosses que les anciens modèles signifie qu’elles ne se coincent pas comme les autres modèles. Nettoie 50 fois mieux qu’un médecin de tapis. »

Achetez le nettoyeur de tapis automatique Hoover Smartwash sur Amazon aujourd’hui pour 198 $.

Vadrouille à vapeur BISSELL PowerFresh

Vous voulez le même niveau de nettoyage que le Power Scrub Deluxe susmentionné, mais pour vos planchers de bois franc. Découvrez la vadrouille à vapeur BISSELL PowerFresh, un nettoyant et désinfectant pour deux planchers de bois franc qui peut éliminer 99,9% des germes et des bactéries présents sans utiliser de produits chimiques agressifs. Tout ce qu’il faut, c’est la puissance de la vapeur (vous pouvez choisir entre trois niveaux différents en fonction de vos besoins de nettoyage) pour décomposer la saleté intégrée sur vos sols. Cette conception en fait une alternative particulièrement intéressante pour les ménages soucieux d’utiliser uniquement des solutions de nettoyage organiques autour de leur maison. Actuellement, cette conception simple mais efficace a gagné le soutien de plus de 12 000 clients Amazon, obtenant une impressionnante note de 4,3 étoiles dans le processus.

Obtenez la vadrouille à vapeur BISSELL PowerFresh sur Amazon aujourd’hui pour 89,99 $.

Purificateur d’air Winix 5300-2

Nous entendons beaucoup parler des filtres HEPA, mais qu’est-ce qui les rend si parfaits? En ce qui concerne le piégeage des particules nocives en suspension dans l’air, ces conceptions (qui ont atteint certains niveaux d’efficacité) forcent l’air à travers un maillage fin qui emprisonne certains des allergènes les plus irritants et les plus difficiles à piéger, tels que la fumée de tabac et les acariens. Avoir un purificateur d’air avec un filtre HEPA (comme cette option populaire de Winix) signifie que vous pouvez respirer facilement pendant la saison des allergies et au-delà.

Obtenez le purificateur d’air Winix 5300-2 sur Amazon pour 129,85 $.

