Tous les propriétaires pourraient bientôt être poursuivis pour la location de maisons de qualité inférieure

À partir du 19 mars, chaque propriété louée en Angleterre devra atteindre un niveau de vie minimum pour que les locataires soient considérés comme légaux pour la location.

Le (Homes) Fitness for Human Habitation Act est entré en vigueur en mars 2019 pour toutes les locations nouvelles ou renouvelées en Angleterre. Depuis cette date, toutes les propriétés louées avec de nouveaux contrats devaient être aptes à l’occupation depuis le début et tout au long de la location, les propriétaires étant obligés d’en assumer l’entière responsabilité – ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas sous-traiter leurs obligations.

À partir de la fin du mois, les mêmes règles s’appliqueront à tous les accords de location en Angleterre, qu’ils soient publics ou privés, nouveaux ou existants. Il couvre également les locations périodiques et sûres.

Le fait que tous les biens loués dans le pays relèveront de cette compétence à partir du 19 mars pourrait entraîner une augmentation du nombre de propriétaires qui négligent leurs responsabilités. Ce n’est pas seulement une bonne nouvelle pour les locataires, mais aussi pour l’industrie en général, car les normes devraient en conséquence être relevées.

Qu’est-ce qui rend une maison impropre à l’habitation?

Une propriété serait jugée impropre à l’habitation en raison d’un déficit grave dans l’un des facteurs suivants: réparations, humidité, aménagement intérieur, éclairage naturel, ventilation, alimentation en eau, drainage et conditions sanitaires, stabilité, préparation des aliments et élimination des déchets installations ou tout «danger prescrit».

Les évaluations seront effectuées au cas par cas où les problèmes sont signalés par le locataire. Un bien ne sera jugé inapte que s’il est «si défectueux à ce jour dans une ou plusieurs de ces questions qu’il n’est pas raisonnablement convenable pour une occupation dans cet état».

Selon les conseils de Shelter: «Des preuves d’experts provenant d’un arpenteur ou d’un praticien indépendant de la santé environnementale pourraient être obtenues pour établir l’inaptitude et la responsabilité du propriétaire dans des cas complexes. Dans des cas plus simples, tels que le manque de chauffage, il sera possible pour le tribunal de conclure à l’incapacité sur la base des preuves non expertes du locataire. »

Si un propriétaire reçoit une ordonnance du tribunal pour prendre des mesures sur certaines questions dans une propriété pour la rendre propre à l’habitation, il doit se conformer ou risquer des poursuites.

La plupart des propriétaires se conforment

Selon Jessica Hampson de CEL Solicitors, si les propriétaires ont toujours été obligés de maintenir leurs propriétés locatives, la nouvelle loi va encore plus loin.

«Cela donne aux locataires une voix et une chance de demander des comptes à leurs propriétaires s’ils vivent dans un logement de qualité inférieure et le paient.

«Alors que la majorité des propriétaires se conforment déjà à cette loi, il y en a malheureusement certains qui ne garantissent pas que les logements de leurs locataires sont« aptes à l’habitation ».»

«Bien que la loi ait été introduite en mars dernier, elle ne concernait initialement que les nouveaux locataires – y compris les renouvellements de contrats -, elle était donc largement applicable aux propriétaires privés, car les contrats de logement social ont tendance à être plus historiques. De nombreux propriétaires ont donc essentiellement reçu un «tampon» pour mettre littéralement de l’ordre dans leurs maisons. »