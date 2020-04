Tous les secrets du Bitcoin en un seul post

L’objectif de ce contenu est de révéler les principaux secrets et mystères du Bitcoin, de sa naissance à nos jours.

Le Bitcoin est la première des crypto-monnaies, qui est venue marquer un avant et un après dans la conception de l’argent numérique. Pas seulement comment il se déplace, mais plutôt comment l’utiliser comme réserve de valeur.

Un peu plus de 11 ans après sa naissance, on ne sait toujours pas avec certitude qui ou qui est à l’origine de la création de Bitcoin. Il n’est identifié qu’à un homme derrière un masque. Est-ce plutôt un symbolisme?

Satoshi Nakamoto, le masque derrière Bitcoin

Le créateur de la crypto-monnaie la plus connue au monde reste le secret le mieux gardé, n’est pas le moins devenu l’un des objectifs à clarifier les plus recherchés par les journalistes d’investigation dans le monde financier.

L’ascension et la pénétration atteintes par Bitcoin ont été telles que connaître le visage de ce qui pourrait être l’invention la plus importante de ce millénaire est la cause de l’éveil de nombreux spécialistes de la crypto-finance.

Les enquêtes menées par différents journalistes sont venues montrer différents visages qui ont reçu la création de Bitcoin. Mais chacune de ces personnes a nié leur implication dans la création de la monnaie cryptée. Pendant ce temps, d’autres tentent de revendiquer le succès de la pièce, et tous les mensonges ont été découverts.

En résumé, différents noms et théories de toutes sortes ont émergé sur la création de Bitcoin, la seule chose vraie jusqu’à présent est son pseudonyme: Satoshi Nakamoto.

Sans aucun doute, Satoshi Nakamoto est l’un des secrets Bitcoin les mieux gardés.

Le secret le mieux gardé de Bitcoin

Que se passerait-il si Bitcoin était un complot du gouvernement américain? Et si Satoshi Nakamoto était un agent de la NSA?

Le monde des crypto-monnaies est plein de mystères. Après tout, nous ne sommes même pas clairs sur l’identité du créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Ce qui donne lieu à l’existence de multiples théories autour de l’émergence et du développement de la technologie Blockchain.

Tous les utilisateurs du monde de la cryptographie savent que l’origine du Bitcoin est dans la grande crise financière de 2008. Quand après une longue période de croissance économique ininterrompue. Le marché financier international s’est réveillé soudainement avec l’effondrement du marché immobilier.

Cela a conduit à une frénésie de prêts faciles aux consommateurs américains. Ce qui a finalement fini par faire défaut sur leurs obligations financières. Faire entrer les grandes institutions financières en crise et provoquer l’effondrement de l’économie internationale.

La grande question qui se pose est de savoir si le Bitcoin a été créé pour protéger l’argent contre une catastrophe des marchés financiers traditionnels, ou a-t-il été créé en conséquence. C’est sans aucun doute une question difficile à répondre.

Enfin, l’analyse de la crise de 2008 peut révéler de nombreux secrets sur comment et pourquoi le Bitcoin a été créé.

Bitcoin Mystery: les Illuminatis sont-ils derrière leur création?

Les Illuminati, l’ordre secret mystérieux qui, selon les théories du complot, tente de dominer le monde … Êtes-vous impliqué dans Bitcoin?

Des bougies scintillent sur les murs de pierre sablée. Des ombres remplissent le couloir étroit par lequel vous devez avancer jusqu’à atteindre une pièce avec un petit autel. Sur elle un crâne, une rose et la figure d’un hibou.

Et parmi ceux présents dans la salle, toute la sagesse et les secrets des siècles. C’est ainsi que les gens décrivent couramment les Illuminati, mais … Comment cela se rapporte-t-il à Bitcoin et aux Rothschild?

Jusqu’à présent, aucune relation n’a été vérifiée entre Bitcoin et les Illuminati. La plupart des informations circulant sur Internet où ils essaient de trouver un lien entre ce groupe millénaire et la principale crypto-monnaie, manquent de sens ou de fondement.

Bitcoin Mysteries: Il n’y a pas de documentation soutenant une relation entre les Illuminati et Bitcoin

Bitcoin Secrets: le prix du BTC évolue-t-il uniquement par l’offre et la demande?

En principe oui. Bien que sa réponse soit beaucoup plus large et nécessite l’analyse de plusieurs facteurs pour comprendre les mouvements puissants qui secouent constamment le Bitcoin.

Comme tout actif financier, Bitcoin évolue en fonction de l’offre et de la demande. Le problème dans ce cas est que l’approvisionnement dans plus de 90% des cas est contrôlé par les baleines, qui peuvent déplacer le prix du BTC presque comme elles le souhaitent.

En effet, le marché du Bitcoin reste petit, par rapport aux principaux marchés financiers traditionnels, conduisant à de forts mouvements spéculatifs des baleines.

En résumé, on peut dire que Bitcoin évolue en fonction de l’offre et de la demande, mais avec une forte interférence des baleines.

Bitcoin Bonus Track Secrets

Pour terminer, dans le dernier secret du bitcoin, je vais vous dire comment vous pouvez profiter des marchés financiers traditionnels pour bénéficier de la principale crypto-monnaie.

Les marchés financiers ne sont pas une science exacte, car la plupart des commerçants deviendraient millionnaires, et c’est loin d’être le cas. Même les meilleurs robots de Wall Street échouent en cas de troubles sur les marchés boursiers. Cependant, il existe des “secrets” qui fonctionnent et peuvent être appliqués aux crypto-monnaies, en particulier au Bitcoin.

La première chose à comprendre sur les marchés financiers traditionnels est que l’argent se déplace constamment d’un endroit à un autre. Par exemple, lorsque les marchés boursiers de Wall Street chutent de 10%, les investisseurs qui retirent de l’argent des actions achètent d’autres actifs financiers, connus sous le nom de valeur refuge, ou actifs de réserve.

Les actifs de réserve de valeur par excellence sur les marchés traditionnels sont:

Obligations du Trésor américainOr physique / numériqueYen japonaisDollar américain

Le grand perturbateur qui entre dans la «liste de sélection» des actifs de réserve de valeur est le Bitcoin, qui est lentement utilisé pour préserver la valeur de l’argent.

Pour finir, l’un des meilleurs secrets Bitcoin que vous pouvez utiliser à votre avantage est de savoir quand acheter du BTC. Maintenant, vous avez un excellent indice, il vous suffit d’être attentif à l’effondrement des marchés financiers traditionnels et de voir comment l’argent saute vers les abris actifs, et d’agir en conséquence.

