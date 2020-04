Tout ce que vous devez savoir sur le rebranding

Nous vivons dans un monde en constante évolution où la capacité d’adaptation est nécessaire pour réussir. Cela vaut également pour les entreprises qui doivent sans cesse se réinventer pour évoluer avec le temps et s’adapter à l’évolution des demandes des consommateurs. Pour de nombreuses organisations, ce changement prend la forme d’un changement de marque.

Un changement de marque est généralement une entreprise extrêmement stressante, et pour cause. C’est un jeu à haut risque qui repose sur l’équilibre parfait entre la créativité fraîche et la tradition existante. Une organisation doit conserver l’essence de son entreprise tout en se transformant en quelque chose de nouveau et d’évolué, car c’est le seul moyen de conserver simultanément les anciens clients et d’en attirer de nouveaux.

Pour vous assurer que vous êtes prêt à prendre la décision d’un exercice de changement de marque, nous avons rassemblé ce bref guide.

Qu’est-ce que le rebranding?

Pour comprendre le rebranding, il est tout d’abord important de comprendre le concept de marque. Une marque est la forme vivante et respirante de votre plan stratégique. Il prend ces informations et les transforme en réalité, transmettant une image particulière à vos consommateurs. Une marque se compose de nombreux composants, notamment le nom, la palette de couleurs, le logo, les valeurs et le positionnement. C’est la chose qui représente votre entreprise et permet aux gens de savoir ce que vous faites et comment vous le faites.

Un changement de marque est le processus de changement ou de mise à jour de cette marque. Cela peut inclure des adaptations physiques comme un nouveau logo ou une différence de positionnement si vous décidez de prendre votre entreprise dans une nouvelle direction. Le rebranding est effectué pour garantir qu’une marque évolue pour répondre aux exigences modernes et rester performante.

Comment déterminer si mon entreprise doit changer de marque?

Un changement de marque est une entreprise énorme et ne doit pas être pris à la légère. Si vous envisagez de changer de marque, assurez-vous d’avoir évalué votre situation et êtes certain que c’est la bonne voie à suivre.

Les indicateurs suivants indiquent que le rebranding est la meilleure solution pour votre entreprise:

Si vous pensez que les marchés modernes et les tendances associées ont dépassé votre marque, il est temps de changer de marque pour devenir plus contemporain. Les marques qui ne s’adaptent pas aux temps modernes perdront rapidement leur audience.

Votre marque existante est restrictive

Vous souhaitez développer votre activité mais vous sentez limité par votre marque? Cela peut également indiquer que le changement de marque est sur les cartes pour votre entreprise. Une marque doit refléter avec précision ses opérations et ses offres, donc s’il arrive un moment où elle ne le fait pas, apportez quelques modifications.

Votre marque existante est faible

Une marque joue un rôle important dans la réussite commerciale. S’il ne fait pas son travail, il est temps de faire quelques ajustements. Le changement de marque est important pour assurer la longévité et est nécessaire si vous pensez que votre marque est trop faible pour survivre à un marché concurrentiel. Prenez le temps de définir votre public cible, d’identifier ce qui est important pour lui et de créer une marque qui correspond à leurs goûts et à leurs exigences.

Quelles sont les étapes d’un changement de nom réussi?

Prendre la décision de renommer

Il s’agit de l’une des étapes les plus importantes d’un processus de changement de marque. Cela peut être une entreprise fastidieuse et risquée, il est donc inutile de le faire pour le plaisir. Confirmez qu’il existe une raison légitime de mettre à jour votre marque en évaluant les facteurs ci-dessus et en sollicitant les commentaires des parties prenantes internes. Identifiez les objectifs stratégiques de l’organisation et évaluez si une nouvelle image de marque aidera à les atteindre. Procéder au changement de marque uniquement s’il existe un accord majoritaire des décideurs internes.

Les meilleures marques répondent (et dépassent) aux attentes de plusieurs parties: personnel interne, partenaires et fournisseurs, et consommateurs. Collectez les commentaires de chacun de ces groupes pour former votre nouvelle marque.

Lorsque vous avez atterri sur une nouvelle marque, assurez-vous de tester cela sur votre public avant de le mettre en ligne. Tenez compte de votre public actuel ainsi que de votre nouveau public cible lorsque vous recherchez ces commentaires.

Confirmer qu’aucun composant de la nouvelle marque n’est un risque de marque

Comme pour tous les processus de cette nature, il est important de vérifier la légalité de la situation. Assurez-vous que votre nouvelle marque et tous ses composants sont légaux et ne vous poseront aucun problème.

Le changement de marque peut être une entreprise risquée, mais s’il est bien fait, vous en tirerez des avantages considérables. Cela étant dit, ce n’est pas une chose à laquelle nous devons nous engager à la légère. Assurez-vous de faire vos recherches et votre diligence raisonnable pour vous assurer que c’est la bonne décision pour votre entreprise et ayez un plan détaillé en place pour réussir le processus.

