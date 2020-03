Tout ce que vous devez savoir sur l’impact du Coronavirus sur les crypto-monnaies

Le coronavirus n’est pas quelque chose que nous pouvons prendre à la légère. La maladie qui est apparue en Chine et a accaparé les gros titres de la presse mondiale ces derniers mois, affecte tous les aspects de notre vie dans la société.

En fait, cela a provoqué une panique financière et même effondré le prix du Bitcoin. C’est pourquoi nous vous proposons cet article dans lequel nous cherchons à expliquer tout ce que vous devez savoir sur le Coronavirus et son influence sur les crypto-monnaies.

Qu’est-ce que le coronavirus?

Très bien, pour commencer, nous devons préciser que le Coronavirus tel que nous le connaissons. Ce n’est pas vraiment Il Coronavirus, mais une souche spécifique de la famille des maladies qui porte ce nom. Qui est également responsable d’autres maladies comme le rhume.

Donc, quand on parle de “Coronavirus” pour désigner cette maladie, on commettrait vraiment une erreur du point de vue de la médecine. En fait, le nom officiel du virus est “COVID-19”.

Cependant, pour des raisons de facilité de langage et compte tenu de l’utilisation répandue du terme coronavirus pour désigner cette maladie, nous utiliserons également ce mot, après avoir apporté les précisions précédentes.

Cette version du Coronavirus serait apparue fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan, la capitale de la province du Hubei, et la région du pays la plus touchée par la maladie.

L’épicentre de celui-ci était un marché submergé dans la ville, où une personne aurait acquis un animal contaminé pour sa consommation personnelle, transmettant le virus de l’animal aux humains par cette voie.

Les marchés submergés sont des marchés en plein air situés en Chine, où les animaux rares, vivants et morts sont échangés dans le même espace.

Le problème est que cela pose de grands risques pour la santé des personnes qui achètent sur ces marchés. Raison pour laquelle ils sont interdits par le gouvernement chinois, bien que cela n’empêche pas des centaines d’entre eux d’exister dans tout le pays asiatique.

Depuis ce marché, le virus s’est propagé dans le monde entier. Provoquant essentiellement des problèmes respiratoires chez ceux qui en souffrent la pire version. Ces cas peuvent évoluer en pneumonie et se terminer par la mort du patient.

Expansion du coronavirus

Bien que certains rapports indiquent que le gouvernement chinois était au courant de l’existence du Coronavirus depuis la fin de l’année dernière, la vérité est que le monde n’a découvert la gravité de la situation qu’au début de 2020. Depuis, c’est à ce moment-là qu’ils ont finalement été forcés d’admettre l’existence d’une menace dans ce virus.

Immédiatement, le gouvernement chinois a mis en œuvre des mesures drastiques pour tenter de contrôler la propagation de la maladie dans d’autres régions de la Chine et dans d’autres pays du monde. L’un d’eux consistait à établir une quarantaine dans la province du Hubei ainsi que des mesures de contrôle exhaustives dans le reste des villes chinoises.

Ces dernières incluent la prise de température de toutes les personnes lors de l’entrée dans des bâtiments publics ou des parcs. En plus d’établir des quarantaines pour ceux qui se trouvaient dans les zones touchées par la maladie.

Des cours ont également été suspendus dans les centres d’enseignement de la République populaire de Chine. Et même, la création de codes QR pour indiquer la santé d’une personne.

Cela a permis à la vitesse de propagation du virus dans le monde de diminuer considérablement. Cependant, il ne suffit pas d’empêcher le virus d’atteindre d’autres pays avec force.

Il convient de noter les cas de l’Italie, de la Corée du Sud et de l’Iran, trois pays qui, depuis fin février, ont été l’épicentre de la propagation du coronavirus. En effet, ils n’ont pas pu établir les mêmes mesures de contrôle que le gouvernement chinois a utilisées pour maintenir la maladie à distance pendant deux mois entiers.

Le 20 février a marqué le début du décollage du Coronavirus.

Depuis lors, le nombre de cas de coronavirus dans le monde au-delà de la Chine n’a cessé d’augmenter. Surtout dans les pays européens, qui bénéficient d’un libre transit entre les frontières, et aux États-Unis, un pays qui n’a pas appliqué des mesures sanitaires adéquates dès le départ pour tenter de contrôler l’épidémie du Coronavirus.

La situation est d’une telle gravité que l’Italie a récemment annoncé la fermeture pratique du pays. Cherchant à empêcher la propagation de la maladie de l’Italie à d’autres pays et à ce que les Italiens eux-mêmes se propagent les uns aux autres.

Cependant, à ce stade, cela ne semble pas suffisant pour atténuer l’impact que le Coronavirus aura sur l’ensemble de l’Occident, selon les projections les plus récentes:

Les projections montrent que la France et les États-Unis sont les pays les plus touchés.

Quelle est la gravité de la situation?

La bonne nouvelle pour le monde est que le taux de mortalité par cette maladie est assez faible. Elle affecte principalement les personnes âgées et celles ayant déjà souffert de maladies respiratoires chroniques. En fait, les cas de décès de jeunes sont très étranges.

De plus, la plupart des personnes infectées par le coronavirus souffrent de la maladie comme une grippe bénigne. Ils peuvent même ne pas présenter les symptômes les plus aigus du virus, tels que des difficultés respiratoires ou une pneumonie, qui est la cause de la plupart des décès.

Il est important d’apprendre à différencier le rhume, la grippe et le coronavirus. Courtoisie: CNN

Cependant, cela ne signifie pas que la maladie n’est pas dangereuse du tout. Et encore moins que les mesures prises pour le combattre dans des pays comme la Chine soient exagérées d’une certaine manière.

Nous devons nous rappeler que les taux actuels de mortalité et de contagion de la maladie proviennent de pays où toutes les mesures possibles sont prises pour éviter la propagation du coronavirus.

Et c’est que, contrairement à d’autres maladies telles que la grippe commune, qui est à tort comparée au Coronavirus à de nombreuses reprises, Notre corps n’a aucune défense pour combattre COVID-19.

Par conséquent, en l’absence de toute mesure visant à empêcher la propagation du virus, il est très probable non seulement une augmentation de la mortalité du virus, mais également un effondrement des services de santé. Ce dernier pourrait même conduire à augmenter encore le taux de mortalité du coronavirus.

Pour éviter cela, les pays où le Coronavirus est apparu ont mis en place des mesures dites “aplatir la courbe”. Se référant à la courbe qui indique la vitesse de contagion de la maladie. Par conséquent, en aplatissant la courbe, le nombre de personnes infectées par le coronavirus pourrait être réduit et, par conséquent, les décès pourraient être réduits.

Cela se voit surtout dans la différence des taux de mortalité entre les pays qui ont essayé «d’aplatir la courbe» et ceux qui ne l’ont pas fait.

Les premiers ont réussi à réduire le taux de mortalité causé par la maladie, ainsi qu’à évacuer leurs services de santé pour prodiguer des soins aux patients. Ce qui s’avère être, alors que les scientifiques se battent pour développer un vaccin contre la maladie, la seule mesure de défense que nous avons contre le coronavirus.

L’aplatissement de la courbe est l’objectif principal des gouvernements. Avec l’aimable autorisation de Prodavinci.

Les mesures prises dans cet objectif semblent avoir atteint leur effet. Pour des pays comme la Chine, épicentre de la maladie, connaissent pour la première fois une réduction de l’ampleur de l’urgence à laquelle ils sont confrontés. D’autres, comme la Corée du Sud, ont également maintenu la crise à des niveaux supportables, avec moins de 1% de mortalité.

D’un autre côté, des pays comme l’Italie, qui n’a pas réussi à aplatir la courbe, sont confrontés à des taux de mortalité allant de 4% à 6%, demandant maintenant l’aide de la Chine pour lutter contre la maladie.

Mais le cas des États-Unis est peut-être le plus dramatique. Malgré les ressources dont dispose le pays américain, c’est également l’un des pays qui effectue le moins de tests de dépistage du coronavirus dans le monde, ce qui entraînera à terme une augmentation des infections dans ce pays.

Les États-Unis accusent un retard sur les autres pays en matière de tests.

Les effets du coronavirus sur l’économie

Maintenant, bien que le pire effet du coronavirus soit sans aucun doute la perte regrettable de vies humaines, les conséquences qu’il entraîne sur l’économie mondiale ne sont pas non plus négligeables. En fait, cela a provoqué un véritable effondrement du système financier. Ce qui a fini par affecter les crypto-monnaies.

Comme nous l’avons déjà expliqué, l’une des principales mesures pour empêcher la propagation du coronavirus et “aplatir la courbe” est la distanciation sociale. Évitez le contact social en le réduisant au minimum possible. Cela comprend l’arrêt du travail normal et demander aux employés de le faire de travailler à domicile.

Cela peut avoir un effet minimal sur les entreprises qui fournissent des services ou dont l’activité est essentiellement en ligne.

Cependant, pour les entreprises manufacturières et autres activités commerciales, cette mesure peut être fatale. Parce qu’elle empêche les employés d’accéder à leur emploi et perturbe donc les chaînes d’approvisionnement mondiales. Quelque chose qui a été observé depuis le début de la quarantaine dans les villes de Chine.

Les conséquences de cela sur le marché mondial ont été immédiates. Tout d’abord, avec la baisse du prix du pétrole, car si l’activité économique est réduite au minimum, la consommation d’énergie l’est aussi. Une consommation d’énergie plus faible signifie une demande de pétrole plus faible et donc un prix du baril de pétrole plus bas.

Par ailleurs, cette baisse du prix du pétrole s’est intensifiée du fait de la confrontation entre la Russie et l’Arabie saoudite pour réduire la production et protéger le prix du baril.

Eh bien, en ne parvenant à aucun accord, le pays arabe a commencé à réduire le prix de vente de son pétrole et a annoncé une augmentation de la production de pétrole brut pour atteindre 10 millions de barils par jour. Ce qui a provoqué l’effondrement du prix du pétrole, tombant de 30% en une seule journée.

Mais cet effondrement ne s’est pas limité au seul marché pétrolier. Les marchés financiers traditionnels ont également été touchés par le coronavirus.

Depuis lundi, les marchés boursiers mondiaux ont subi trois jours d’effondrement absolu, notamment à New York. Dans ce document, la réduction d’indices importants, tels que le S&P 500, démontre la situation désespérée dans laquelle de nombreuses entreprises se trouvent confrontées à la panique causée par la maladie dans le monde.

La baisse du S&P 500 s’aggrave. Avec l’aimable autorisation de Yahoo Finance.

Le marché de la crypto et autres actifs de réserve de valeur

Dans une situation comme celle-ci, la chose normale pour les marchés serait d’examiner la valeur des actifs de réserve. Ces produits financiers qui n’ont pas de relation directe avec le marché mondial. Ce qui signifie que, lorsque l’économie internationale déraille, ces actifs maintiennent, voire augmentent en valeur.

Cependant, cette fois, cet instinct est faux. Loin d’augmenter leur valeur face à la panique causée par le Coronavirus, les actifs de réserve de valeur tels que l’or et le Bitcoin ont subi des baisses dramatiques de leur prix.

Ce fait n’a fait qu’ajouter des questions aux analystes financiers, pour qui les effets causés par le Coronavirus sont difficiles à comprendre.

La chute de l’or est assez nette. Avec l’aimable autorisation de Yahoo Finance.

Mais, sans aucun doute, le cas le plus compliqué de ces derniers jours est celui de la baisse du prix du Bitcoin. Ce qui a été beaucoup plus net que celui de tout autre actif ou marché dans le monde entier. N’ayant perdu, qu’aujourd’hui, 48,10% de sa valeur.

L’effondrement de la crypto-monnaie est plus aigu que celui des autres actifs en raison de la taille réduite de son marché. Ce qui signifie que tout mouvement effectué peut avoir un impact énorme sur le prix du cryptoactif.

Le Bitcoin s’est effondré sous la pression du Coronavirus.

Où nous allons?

Si quelque chose aurait dû être parfaitement clair à ce stade, c’est que le Coronavirus n’est pas quelque chose qui peut être pris à la légère. En revanche, la maladie originaire de Chine est probablement l’un des plus grands défis auxquels l’humanité ait jamais été confrontée dans son histoire. Et celui contre lequel la société doit rester unie.

Surtout en attendant les résultats des premiers tests de vaccins contre le coronavirus. Il y a actuellement au moins huit projets simultanés dans le monde, essayant de développer le premier vaccin contre la maladie. C’est le meilleur pari de l’humanité pour ralentir la progression de COVID-19.

Pendant ce temps, “aplanir la courbe” semble être la stratégie la plus logique pour éviter les pires effets de la maladie dans le monde. Il est de la responsabilité de chacun de minimiser les effets négatifs du coronavirus dans la société.

Par conséquent, et jusqu’à ce que la pandémie soit définitivement contrôlée, chez CriptoTendencia, nous garderons un suivi permanent des effets du Coronavirus. Mettre l’accent sur les marchés financiers mondiaux, et en particulier le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Nous vous invitons donc à garder un œil sur tous les articles que nous allons préparer afin que vous soyez toujours informé de ce qui se passe, via ce lien.

