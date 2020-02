tout change pour le marché du logement au Royaume-Uni?

Hier, Boris Johnson a apporté de grands changements à sa meilleure équipe lors d’un remaniement gouvernemental – et la ministre du Logement Esther McVey s’est vu montrer la porte.

Sept mois seulement depuis que Boris Johnson est devenu Premier ministre et a nommé sa nouvelle équipe, sa dernière élimination au sein du cabinet a vu certains grands noms retirés de leurs fonctions.

Aux côtés de la secrétaire aux affaires Andrea Leadsom, de la secrétaire à l’environnement Theresa Villiers et du ministre des Transports George Freeman, la ministre du Logement Esther McVey a perdu son poste lors du remaniement d’hier.

McVey occupait ce poste depuis juillet de l’année dernière et était le neuvième ministre du Logement à occuper ce poste depuis mai 2010. Pour un poste aussi vital, on espère que le prochain ministre du Logement sera en mesure de conserver son poste encore plus longtemps, pour apporter plus de certitude et de stabilité au sein du département et du marché du logement.

Sur Twitter, McVey a écrit:

Je suis vraiment désolé d’être relevé de mes fonctions de ministre du Logement

Je souhaite à mon successeur le meilleur et le meilleur succès

Je suis très reconnaissant au Premier ministre de m’avoir donné l’occasion de siéger dans son gouvernement et il continuera à avoir mon soutien sur les bancs arrière

– Esther McVey (@ EstherMcVey1) 13 février 2020

Qui est le nouveau ministre du Logement?

Le nouveau ministre du Logement a été nommé Christopher Pincher, député de Tamworth. Il quitte son poste de ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, ayant également été le whip en chef adjoint et auparavant le trésorier de HM Household.

En ce qui concerne le logement, son dossier de vote montre qu’il a toujours voté pour la suppression progressive des locations sûres à vie. Il a également voté de façon cohérente pour facturer un loyer du marché aux personnes à hauts revenus louant une maison communale.

Ravi d’avoir été nommé ministre d’État au Logement @mhclg – mais triste de laisser une excellente équipe à @foreignoffice.

Ce gouvernement respectera notre engagement de construire les logements dont les gens ont besoin. Au plaisir de rester aux côtés de @RobertJenrick

– Christopher Pincher (@ChrisPincher) 13 février 2020

Le marché du logement doit trouver des solutions

Alors que le nouveau ministre du Logement a été bien accueilli dans son rôle, il y a maintenant des appels pour plus de continuité à l’avenir et pour faire du logement une priorité pour le gouvernement.

Nick Sanderson, PDG d’Audley Group, a déclaré: «C’est désormais 10 sur 10 pour les ministres du logement. Dix changements en 10 ans, et 19 en 20. Pas étonnant que le court-termisme reste à l’ordre du jour. Un manque de compréhension des vrais problèmes continue de conduire à coller des politiques de plâtre comme la construction de plus de maisons. “

«Si un changement doit être fait, il doit être significatif; regrouper le logement, les soins de santé et les services sociaux sous une même bannière constituerait un changement véritablement radical vers la résolution des problèmes à la racine. La construction de logements plus spécialisés aurait des implications de grande portée: libérer les maisons familiales existantes, réduire la pression sur le NHS et les systèmes de soins sociaux, et surtout offrir aux personnes âgées un logement convenable et ambitieux qui s’adapte à leurs besoins changeants.

«Le gouvernement DOIT agir maintenant et travailler avec l’industrie pour changer le récit sur le logement et trouver des solutions avant que la pression sur le système ne déborde.»

Le secrétaire d’État au logement, Robert Jenrick, restera à son poste.