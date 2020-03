Tout est fermé jusqu’à Pâques, puis peut-être un retour progressif à la normale

Tout est fermé jusqu’à mi-avril. Et puis, si la tendance à l’amélioration observée de nos jours se poursuit, une réouverture progressive des activités sera envisagée. Cela semble être l’hypothèse que le Conte gouvernement, en collaboration avec le Comité Scientifique Technique (Cts), selon les rumeurs qui circulent ces jours-ci.

La bonne nouvelle qui arrive sur la tendance des nouvelles infections ne semble donc pas changer les intentions d’une virgule Giuseppe Conte: le Premier ministre est maintenant prêt à annoncer la prolongation des fermetures prévues le 3 avril

L’annonce de la nouvelle Dpcm devrait suivre un Conseil des ministres qui, selon des sources gouvernementales, pourrait se tenir demain ou jeudi.

Ce devrait être un extension sans exception alors qu’il y a encore une ombre sur la nouvelle date de fin des restrictions. La fourchette considérée comme la plus probable pendant ces heures est ce qui se passe du 15 au 18 avril.

Lors de la réouverture, comme pour les restrictions, le Premier ministre souhaite suivre la même voie que celle suivie pour la mise en œuvre des fermetures: celle de la gradualité. Et le secteur qui pourrait bénéficier des premières ouvertures pourrait être les activités de production pour lesquelles le lock-out, a expliqué Conte dans une interview à El Pais, “ne durera pas longtemps”.

Donc dès que les infections chuteront, peut-être déjà après la mi-avril, elles seront évaluées une réouverture des entreprises avec toutes les précautions nécessaires. Partir de l’éloignement social et de l’obligation de recourir à des dispositifs de sécurité pour les travailleurs, comme des masques.

Des temps plus longs pour les écoles

Des temps plus longs au lieu de écoles et universités, lieux d’excellence pour la transmission et la propagation de l’infection. En général, la réouverture des entreprises, des activités de production, des magasins, des bars, des restaurants et du commerce en général devra naturellement être planifiée et ne pourra pas avoir lieu du jour au lendemain. Autrement dit, on ne peut pas retourner instantanément à la vie normale.

Comme l’a souligné le virologue Fabrizio Pregliasco.

“Il faudra imaginer la réouverture du pays progressivement, évaluer les différents types d’activités et veiller à ce que les entreprises puissent s’organiser également du point de vue des précautions sanitaires et des démarches”.

En ce qui concerne les mesures de quarantaine, l’hypothèse est à l’étude pour prédire les rendements liés à l’âge: nous commencerons par les sujets les plus forts, comme les jeunes, puis nous passerons aux plus à risque.

Pour un retour progressif à la normale, tout dépendra de la progression des nouvelles infections.

La descente du courbe épidémique en Italie, pas encore démarré malgré les premiers signes positifs, il pourrait se terminer vers les premiers jours de mai avec la réalisation des objectif fondamental “zéro contagion”.

C’est la prédiction d’un des recherches menées par l’Institut Einaudi d’économie et de finance (Eief), un centre de recherche universitaire à Rome soutenu par la Banque d’Italie sur les progrès du coronavirus.

Sur la base des données du 29 mars, l’étude montre des estimations pour chaque région, d’où il ressort que la première région à atteindre l’objectif de zéro infection sera la Trentino Alto Adige le 6 avril, suivi du 7 avril Ligurie, Ombrie et Basilicate, puis de Vallée d’Aoste (8 avril), Pouilles (9 avril), Friuli Venezia Giulia (10 avril), Abruzzes (11), Vénétie et Sicile (14), Piémont (15), Lazio (16), Calabre (17), Campanie (20), Lombardie (22), Émilie Romagne (28), toscane (5 mai).