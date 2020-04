Tout le monde parle de rouvrir l’économie, mais à quoi cela ressemblera-t-il à leur retour à l’emploi?

Détecteurs de distanciation sociale et achats de produits électroniques. Des cabines aux étages d’usine, des cafés et des magasins de vêtements, les entreprises du monde entier recherchent des moyens créatifs de rouvrir afin de générer de nouveau des revenus tout en minimisant le risque pour leurs clients et employés d’obtenir COVID-19.

L’économie mondiale dépend de sa capacité à atteindre cet équilibre délicat. Une nouvelle flambée de nouveaux cas de coronavirus pourrait fermer à nouveau des bureaux, des magasins, des restaurants et des usines de fabrication, plongeant davantage le flux de biens et de services et menaçant plus d’emplois.

Certains gouvernements, comme la chineIls optent pour une surveillance rigoureuse du processus de réouverture de l’économie. D’autres, notamment l’administration du président Donald Trump, ont offert des conseils plus souples et confient aux entreprises le contrôle de leurs installations. Les scientifiques étudient toujours comment le virus du SRAS-CoV-2 se propage et si le maintien d’une distance saine entre les personnes est suffisant pour empêcher la propagation.

Les plans des entreprises sont basés sur un approvisionnement constant de protège-dents, de gants, de thermomètres et de tests qui peuvent affecter leurs budgets et faire pression sur les fabricants de ces fournitures pour qu’ils soient à jour.

La distanciation sociale pourrait voir la mise en place de barrières entre les travailleurs et les clients, un virage à 180 degrés après des années de contact plus étroit. Certaines entreprises superviseront leurs employés de plus près que jamais, tandis que d’autres permettront aux travailleurs de choisir le niveau de protection dont ils ont besoin. Notre façon de travailler, de magasiner, de voyager et de manger en 2020, et probablement au-delà, est décidée dans les salles de réunion du monde entier.

Ce sont quelques-uns des changements que les entreprises envisagent pour leurs lieux de travail au cours des prochaines semaines.

Le bureau

Les sièges dans le bus transportant les employés d’Unilever à Shanghai seront réservés via un groupe de discussion. Les employés doivent porter des masques pour monter à bord du transport et s’asseoir sur des côtés alternés, une personne pour chaque rangée de quatre sièges. À l’arrivée, chaque travailleur remplira un rapport sur son état de santé afin d’obtenir un laissez-passer quotidien pour entrer. Alors ça viendra contrôle de la température et désinfectant pour les mains.

Au sein du bureau, les déplacements seront strictement réglementés. Les employés doivent garder leur masque et seront invités à utiliser les escaliers au lieu de l’ascenseur. Bien sûr, chaque fois qu’ils touchent le col (qui sera constamment désinfecté), ils doivent appliquer une autre dose de gel désinfectant sur leurs mains.

Quand il s’agit de manger, il vous sera demandé de n’avoir qu’une seule personne à chaque table.

Ces mesures peuvent apparaître & # x27; normales & # x27; dans une société comme la Chine, mais des versions de celles-ci commencent à apparaître en Occident. Au BT Group au Royaume-Uni, les employés des centres d’appels sont assis à deux mètres et les couloirs sont à sens unique, ceci pour empêcher les gens de traverser.

Les contrôles de température deviennent de routine à Sistema, un conglomérat russe, qui dit également avoir développé son propre test pour détecter le COVID-19 en deux heures. Les employés arrivant dans les bureaux ont été évalués au cours des deux dernières semaines, bien que la moitié des employés des centres d’appels de MTS, le réseau mobile contrôlé par Sistema, opèrent depuis leur domicile.

Des lieux de travail avec plus d’espace

L’opérateur de bureau Knotel, dont les clients incluent Uber et Netflix, affirme que la conception du lieu de travail doit changer. Les bureaux seront probablement moins densément peuplé pour les rendre “antiviraux”, selon Amol Sarva, directeur exécutif de l’entreprise.

“Des choses comme la ventilation, la lumière ultraviolette, la détection de densité, la surveillance vidéo et la surveillance de la température, les protocoles de nettoyage devront changer. Il y aura certainement plus d’espace”, a-t-il déclaré.

En Chine, Cushman & Wakefield a aidé à ramener près d’un million de travailleurs à 74 millions de mètres carrés de bureaux.

Moins de réunions de travail

Même lorsque les gens reviennent au bureau, les réunions seront limitées et les grandes réunions seront hors de question. Cette semaine, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annulé toutes les réunions de 50 personnes ou plus jusqu’en juin 2021. La grande majorité des employés doivent travailler de chez eux jusqu’en mai, et ceux qui ont besoin de poursuivre cette dynamique pourront le faire durant l’été.

Le chemin vers la normalité peut être beaucoup plus long que cela. Chez Abcam, une société britannique de recherche sur les protéines, 40 employés sur 300 basés en Chine ont commencé à retourner travailler à Pékin, Shanghai, Hangzhou et Hong Kong le 14 février. Deux mois plus tard, l’entreprise effectue des quarts de travail fractionnés pour maintenir une distance sociale entre les 50% de ses employés qui sont engagés dans la fabrication, la logistique et les travaux de laboratoire essentiels.

Usines

Le 10 février, le gouvernement chinois a attribué à Winly Automotive une liste d’exigences de vérification. Pour rouvrir, la société est invitée à tenir un inventaire d’un mois des embouts buccaux et du désinfectant, de prendre une photo de ces fournitures et de l’envoyer aux autorités avant de subir une inspection.

“La politique a constamment changé”, a expliqué Wang Xuepan, l’un des directeurs de l’usine. “Il est très difficile pour nous de le gérer.”

Dans la région de Seattle, Boeing a travaillé avec le Département du travail de l’État de Washington sur un plan de réouverture de ses usines. Il distribuera des masques en tissu à la plupart des travailleurs, les masques N95 pour ceux qui travaillent dans des conditions considérées comme les plus dangereuses.

Contrairement aux drones de bureau, les travailleurs d’usine doivent se présenter en personne pour faire le travail. Trouver les protections de base dont ils auront besoin fait partie du défi. Chez Boeing, les ingénieurs industriels analysent la séquence des travaux sur leurs chaînes de montage pour trouver des moyens de séparer les travailleurs.

Mesure de température constante

Airbus a divisé les employés de ses usines en équipes rouges et bleues, qui ne sont pas visibles car ils empruntent des voies différentes pour entrer et sortir des bâtiments. Volkswagen passe plus de temps entre les quarts de travail et baisse les attentes de production parce que les gens ils prennent plus de temps à se déplacer, cela en raison de la distance saine. Ford expérimente des appareils portables qui commenceraient à sonner si les travailleurs se rapprochaient trop.

Bien que le virus puisse être transmis par des personnes sans symptômes, de nombreux fabricants effectuent des contrôles de température, soit avec des thermomètres, des caméras thermiques ou avec des bandes sur le front, comme c’est le cas avec Fiat Chrysler Automobiles aux États-Unis.

L’entreprise, dont le PDG Mike Manley est l’un des dirigeants qui a parlé à Trump de la réouverture de l’économie, oblige les travailleurs à remplir un questionnaire sur la santé deux heures avant de se rendre au travail. tous les jours. Ils doivent apporter une copie imprimée ou scanner un code QR avec leur téléphone pour prouver que ne montre aucun signe de maladie ou d’exposition au virus, selon des documents obtenus par Bloomberg. Les travailleurs ne peuvent pas entrer dans l’usine sans elle.

Certaines entreprises ferment des cafés en faveur de distributeurs automatiques. Dongfeng à Wuhan livre des boîtes à lunch préparées aux employés, qui doivent manger à au moins 1,5 mètre les uns des autres.

Zhejiang Geely a rapporté que le président Li Shufu a écrit une chanson pour garder les travailleurs motivés par tant de tristesse. “Un monde plein d’attentes / transformé en poussière d’hier / Son chagrin se jette dans la mer / Mais la fleur de l’amour fleurit en silence”, explique le texte.

Comment ce sera de monter dans un avion?

Lorsque le transport aérien reprend sérieusement, les désinfectants pour les mains, les masques et les thermomètres risquent de devenir dans la norme dans la plupart des grands aéroports, a déclaré David Powell, conseiller médical auprès de l’International Air Transport Association, un groupe commercial. Tous les trois ont des défauts, mais ils peuvent également rassurer les passagers, a-t-il déclaré.

L’Organisation de l’aviation civile internationale, qui établit des normes de vol mondiales, veut établir un «concept de corridor de santé publique». Dans le cadre de ce plan, les principales compagnies aériennes, aéroports, autorités publiques et autres parties adopteraient des protocoles communs pour le contrôle, l’embarquement, les procédures de vol, les arrivées, les douanes et les bagages.

“Nous ne pouvons pas tous arrêter de voler”, a souligné Ansa Jordaan, chef de la médecine aéronautique du groupe, lors d’une diffusion sur Internet le 15 avril.

Emirates a annoncé plus tôt cette semaine qu’il était le premier à effectuer des tests sanguins rapides pour détecter le nouveau coronavirus, avec des résultats disponibles. en 10 minutes pour les passagers voyageant mercredi prochain de Dubaï vers la Tunisie. Le plan est d’étendre cette procédure à d’autres routes, selon le directeur des opérations, Adel Al Redha.

D’autres compagnies aériennes tentent des mesures moins invasives. Etihad Airways, une autre grande compagnie aérienne des Émirats arabes unis, prévoit de mettre en place des dispositifs en libre-service pas de contact à son aéroport central d’Abu Dhabi pour identifier les voyageurs souffrant de problèmes de santé, y compris ceux qui sont présents aux premiers stades du nouveau coronavirus.

Aux États-Unis, American Airlines prévoit de continuer à séparer ses clients lors de l’embarquement et des vols, et à effectuer de nombreux nettoyages d’avion et à réduire les services de restauration pour limiter les contacts, a déclaré le PDG Doug Parker dans un message vidéo le 15 avril. .

“Quand ils volent, le nettoyage des avions et l’éloignement social sont très importants”, a-t-il souligné.

Et à quoi ressemblera le shopping?

En Chine, il est normal de prendre sa température chaque fois que vous voulez faire du shopping. Les visiteurs du centre commercial de luxe Wuhan International Plaza sont contrôlés à la porte, avant de faire la queue pour être soignés un par un à Louis Vuitton, afin de vérifier s’ils ont de la fièvre.

Levi Strauss désinfecte ses magasins chinois trois fois par jour et exige des contrôles de température pour les clients, qui doivent porter des masques faciaux avant d’entrer dans le magasin. Testeurs et produits testés ils sont désinfectés à chaque utilisation.

Il n’est pas clair si les pratiques mises en œuvre en Chine atteindront d’autres parties du monde, bien que plusieurs entreprises aient déclaré qu’elles tireraient des enseignements de leur expérience en Asie.

Achats de voitures

Une autre technique consiste à garder les acheteurs hors du magasin entièrement. Dixons Carphone Plc, le détaillant d’électronique, envisage de créer des magasins sans contact au volant pour limiter le risque de coronavirus pour le personnel et les clients. Les acheteurs se garaient à l’extérieur, appelaient le magasin pour sélectionner les articles à acheter, utilisaient un système sans contact pour payer, puis ouvraient leurs coffres pour que le personnel puisse livrer les marchandises.

Les vendeurs des détaillants de luxe en Chine utilisaient déjà les médias sociaux pour interagir avec les clients avant l’épidémie, mais ont depuis intensifié leurs efforts, en ajoutant des clients sur WeChat et en leur envoyant des informations sur les dernières tendances. Louis Vuitton a tenté de présenter sa gamme de produits d’été lors d’une émission en direct le 26 mars avec une star des médias sociaux, mais a été ridiculisé pour la qualité de la vidéo. Parfois, rien ne remplace le contact personnel.

Aller dans votre restaurant préféré n’est peut-être plus le même

L’idée de buffets et de bars à salades sera discutée et des stations de boissons en libre-service “une chose du passé”Le PDG de Taco John, Jim Creel, a déclaré, ajoutant que d’autres changements étaient en cours. dans la chaîne de 387 magasins. Le populaire stand de salsa Taco John, qui existe depuis 15 ans, pourrait être supprimé.

“Nous espérons que nous n’aurons pas à le retirer, que nous pourrons trouver un moyen de le faire fonctionner, mais je crains que le facteur de peur nous oblige à opter pour un colis préemballé”, a-t-il déclaré.

Un prototype de kiosques de commande automatisés pourrait également être supprimé.

“C’était une bonne idée il y a trois mois, mais aujourd’hui ce n’est pas si bon”, a-t-il déclaré.

Payez par téléphone pour éviter de donner de l’argent ou votre carte

En Chine, des restaurants et même des bars ont rouvert à Shanghai, avec des limites de places assises: certains permettent six personnes à table, d’autres une seule. À Pékin, les restaurants vérifient la température. À Wuhan, la plupart des lieux sont livrés uniquement.

“À court terme, lorsque les entreprises alimentaires rouvriront, vous verrez probablement de nombreux restaurants commencer à écarter légèrement leurs tables”, a prédit Jack Li, PDG du chercheur de menus Datassential.

“Vous verrez plus de restaurants essayer d’adopter payer par téléphone ne pas avoir à livrer votre argent ou votre carte à n’importe qui. Certes, ils verront plus d’endroits continuer à faire des choses comme la livraison sans contact “, a-t-il ajouté.

Repas simples et faciles

Les chaînes rétrécissent leurs menus, se concentrant sur les produits qui se vendent le mieux et sont faciles à fabriquer. Le Macaroni Grill de Romano a réduit son menu à 70% de ce qu’il était, vous disant au revoir aux pizzas. Le menu du petit-déjeuner McDonald’s toute la journée a disparu.

La chaîne de restaurants italiens de Fazoli tente de sécuriser les stations d’assainissement Purell, quatre pour chaque magasin, ainsi que des millions de lingettes désinfectantes pour rouvrir les salles à manger de ses 216 succursales. L’entreprise envisage également de repenser les salles de bain et de rechercher des distributeurs de savon sans contact. C’est un investissement, mais ça vaut le coup, a déclaré le PDG Carl Howard.

“Je veux que le consommateur sache que Je fais de mon mieux pour que ce soit aussi sûr que possible“at-il déclaré.

Les événements sportifs ne seront pas l’exception

Le président Trump et les dirigeants des plus grandes ligues sportives des États-Unis semblent être sur le même canal. sur l’idée que les matchs en direct seront un élément fondamental de la reprise du pays.

“La progression doit venir en premier lieu avec les sports de plein air: golf, tennis, natation afin que nous puissions commencer à” tester les eaux “”, a déclaré le milliardaire Mark Cuban, propriétaire de la NBA Dallas Mavericks.

Un obstacle à la proposition peut être les politiciens locaux. Lorsque l’UFC a présenté son intention d’organiser un événement ce week-end dans les terres tribales de Californie sans spectateursC’est la pression des politiciens, dont le gouverneur Gavin Newsom, qui a conduit à son annulation. Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a discuté de l’interdiction des grands rassemblements comme les concerts et les événements sportifs dans la ville pour une autre année.

Cela dit, des milliards sont en jeu pour les ligues sportives, les sponsors et les réseaux médiatiques si les jeux ne reprennent pas bientôt. Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du pays, a déclaré que la seule façon de le faire cet été est de fermer les stades aux supporters pour garder tous les joueurs, entraîneurs et arbitres isolés.

& # x27; Vous voulez voir un film? & # x27;

Les propriétaires de salles de cinéma attendent également le moment où les autorités sanitaires leur donneront la permission de rouvrir. Cinemark, la troisième plus grande chaîne de cinéma aux États-Unis, a été en pourparlers avec les principaux studios de cinéma sur le moment de sortir les soi-disant & # x27; blockbusters & # x27 ;.

Les responsables de la chaîne estiment que leur personnel pourrait rentrer fin juin puis développer une campagne marketing pour une réouverture, éventuellement le 1er juillet.

L’expérience d’aller au cinéma ne sera pas comme avant l’apparition du nouveau coronavirus. Cinemark devra limiter les billets disponibles pour chaque présentation, laissant environ la moitié de leurs sièges vides Ou vous pouvez supprimer les sièges réservés afin que les clients puissent se distribuer volontairement à leur arrivée. Le nettoyage devra être augmenté et les heures d’ouverture pourront être limitées pour s’adapter à ces changements.

“Combien de temps cela prendra-t-il? Nous ne sommes pas complètement sûrs, mais nous prévoyons de revenir dans un à trois mois, puis de commencer avec un nouveau profil et un nouveau produit “, a déclaré Mark Zoradi, PDG de Cinemark, lors d’un appel à des analystes et des investisseurs mercredi.

Les parcs d’attractions?

L’industrie 19,3 milliards de dollars des parcs d’attractions américains est également en train de faire des plans, bien qu’à l’heure actuelle, il ne sache pas encore quand il pourra rouvrir ses portes.

Quand ils le font, les employés peuvent porter des masques buccaux tout le temps, et les températures des participants seraient mesurées non seulement aux entrées, mais aussi à l’intérieur des parcs, a déclaré Dennis Speigel, consultant en parcs à thème à Cincinnati.

Les opérateurs peuvent également appliquer l’option de & # x27; files d’attente virtuelles & # x27;C’est-à-dire que les assistants sépareraient leur place via une application et arriveraient là où se trouve le jeu quand c’était leur tour.

“Le parc à thème du futur devra prendre une toute autre tournure, de l’éloignement au nettoyage. Je n’ai jamais entendu la peur dans les voix que j’ai entendues. Personne ne sait ce qu’ils vont faire”, a-t-il déclaré.