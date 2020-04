Tout le monde parle du prix du baril … et du gaz?

5 effets économiques que COVID-19 laissera au Mexique

Le prix moyen mondial du baril a baissé de décembre à avril de 70 à 80% environ et le gaz naturel de 20 à 30%, ce dernier étant un marché stable pour les transactions contractuelles.

Le manque de certitude et la perception du manque de leadership dans le contrôle de la balance du pétrole brut ont montré clairement qu’aujourd’hui le stockage et la manière de le commercialiser auraient un rôle important, entraînant une croissance de la liquidité du marché au comptant et contribuant à une évolution progressive de la tarification des contrats pétroliers liés à long terme vers des transactions à plus court terme, dont l’objectif est de réduire l’incertitude.

Ce changement conduira probablement à un marché mondial du gaz naturel plus intégré du fait que d’ici 2035 la croissance de la demande est attendue du fait d’un aplatissement du pétrole brut, motivé par la transition de la création et de la transformation des matières premières à bas prix qui génèrent une plus grande quantité d’énergie à l’infini.

Au Mexique, il faut profiter de cette situation pour éviter de baisser la production de gaz naturel et procéder à une évaluation dans le futur. L’exploitation des gisements de gaz naturel sec doit être poursuivie et l’infrastructure actuelle, actuellement sous-utilisée, doit être utilisée, comme c’est le cas du bassin de Burgos, où le complexe de traitement du gaz est sous-utilisé.

Le gaz naturel aura une valeur commerciale dans le cadre de contrats à court terme (étant rentable) car il ne nécessite pas autant de stockage car il est consommé immédiatement une fois introduit dans un pipeline interconnecté régionalement ou avec un autre pays voisin. Il s’aligne sur le marché en croissance du transport de GNL vers des endroits qui ne disposent actuellement pas de gaz et qui demandent une grande quantité de cette matière première pour générer de l’énergie calorifique, de l’électricité ou une industrie pétrochimique en pleine croissance dans le monde.

